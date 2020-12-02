Daha önce de sık yaşadık ama 2017 yılından bu yana Türkiye ekonomisi aynı döngüyü ikinci kez yaşamış oldu. Tasarruf açığı olan fakat tüketim eğilimi yüksek bir ülke olarak iç ya da dış kaynakları krediye dönüştürdüğümüzde hızla büyüyoruz. Fakat ithal girdi bağımlılığımız nedeniyle önce cari işlemler açığımız artıyor, bu durum döviz kurlarına baskı yapıyor, kurlara baskı enflasyonu ve faizi artırarak büyüme sürecini terse çeviriyor. Kredi büyümesinin pozitif etkisi ekonominin büyümesi, negatif etkileri ise cari açık ve enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bir pozitif, iki negatif yan yana gelince elde sadece negatif bir sonuç kalıyor, sürdürülemeyen büyüme. Bir başka ifadeyle, cari açık ve enflasyon sorununu çözmeden sürdürülebilir büyümeyi sağlamak mümkün olmuyor.

Üçüncü çeyreğe ilişkin son açıklanan büyüme rakamları ve sonrasında gelen 4. çeyrek öncü büyüme göstergeleri bu döngüyü tekrar net bir şekilde gösteriyor. İkinci çeyrekte başlayan güçlü kredi büyümesinin ardından ekonomimizin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 büyüdüğü açıklandı. Büyümenin iç talep kaynaklı olduğu, sektörler arasında sanayinin öne çıktığı, yatırım ve stok artışının katkısının yüksek olduğu bir tablo görüyoruz.

Çok sert düşen faizler ile tarihsel boyutta güçlü kredi genişlemesinin, tüketim eğiliminin yüksek olduğu bir toplumda ve COVID-19 kapanma önlemlerinin büyük oranda bittiği bir ekonomide, iç tüketimi yüzde 9 üzerinde bir oranda büyütmesi sürpriz değil. Sanayi sektörünün güçlü performansının öncü sinyalini imalat sanayi satın alma yöneticileri (PMI) endeksinden izliyorduk. COVID- 19 döneminin evde geçen süreyi arttırması konut ile ilgili, teknoloji, beyaz eşya, mobilya gibi birçok ürüne olan talebi tüm dünyada ve ülkemizde arttırdı. Yine COVID- 19 döneminde imkânı olanlar için otomobil talebindeki artış bu sektörü oldukça canlandırdı.

Özetle, sanayi ürünlerine talebin hem içeride hem dışarıda yavaşlasa da devam etme ihtimali yüksek görünüyor. Bu resmi sanayici de görmüş olmalı ki düşük faiz ortamında kapasitesini artırmak amacıyla makine ve teçhizat alımını arttırdığını, bu tür yatırımlarda yüzde 23 gibi bir artış olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde, COVID-19’un ilk dönemlerinde tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sanayicinin ihtiyatlı davranarak stoklu çalışma eğilimini artırdığını da izliyoruz. Stok artışının büyümeye katkısı yüzde 8 seviyelerini bulmuş durumda.

Üçüncü çeyrekte bu büyüme fotoğrafını yaratan tablo, 4. çeyrekte yerini tersi bir resme bırakmaya başladı. Büyümenin getirdiği artan cari açık ve enflasyon, faizleri yükseltip kredileri azaltarak büyüme hızını düşürmeye başladı. Kasım ayı PMI endeksi yaz aylarında ulaştığı zirveden düşüşünü devam ettirerek 51.4 değerini aldı. Gerek kredi büyüme hızlarındaki yavaşlama gerek bu endeksteki gerileme sanayide bir yavaşlama olsa bile hala pozitif bir büyümeye işaret ediyor. Bununla birlikte, dün açıklanan Bloomberg-HT Tüketici Güven Endeksi, mayıs-temmuz dönemindeki iyileşmesiyle 3. çeyrekte iç talep artışının sinyalini güçlü bir şekilde vermişti. Ağustos ayından bu yana devam eden düşüş ise bu yılın 4. çeyreği ile gelecek yılın ilk çeyreğine yönelik iç talepte yavaşlama / daralma sinyali veriyor.

Sonuç olarak, gerek uygulanan politikaların bir yansıması olarak, gerek COVID- 19’un getirdiği kapanmaların bir sonucu olarak 3. çeyrek büyümesinden sonra Türkiye ekonomisi muhtemelen ilkbahar-yaz aylarına kadar sürecek bir yavaşlama- daralma sürecine girmiş durumda. Bu süreçte sanayinin yavaşlayacağını ama görece daha iyi konumda olacağını, hizmetler sektörünün ise daha zorlu bir sürece gireceğini öngörüyoruz. Bu dönemde zorda kalan sektörlerin ve çalışanlarının doğrudan ve karşılıksız maliye politikası araçlarıyla desteklenmesi, en öncelikli politikalardan birisi olması gerekiyor.