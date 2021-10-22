Sürekli “talep eden” değil, “talep gören” olmak için…

Önemli bir sektörümüzün üyesi olan ihracatçılarımız:

“Dolar 9 liranın altına inmemeli. Yoksa rekabet avantajımızı kaybederiz” diye görüş açıkladı…

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Bu açıklamayı baz alarak…

Örneğin fındık üreticimiz, rahatlıkla,

“2 dönüm arazide fındık üretiyorum…

Ailemi geçindirebilmem, üretimi devam ettirebilmem için fındığın kilosu 300 lira olmalı!” diye, haklı bir talepte bulunabilir...

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İşçi, “Geçinebilmem için en az 700 dolar maaş almalıyım” diyebilir…

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Eczacı,

“Sadece ilaç satarak kar edemiyorum…

Araba da satmalıyım!” diyebilir…

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Market sahibi,

“Sebze, meyve tezgahımızda, seçme/bekleme nedeniyle yüzde 50’nin üzerinde zayiat oluyor…

Soğanı 5 TL’den satmalıyım…” diyebilir…

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Hidrolik santral sahibi, “Güneş ve rüzgar santralları ile rekabet edemiyorum…

O santralları kapatın!” talebi haklı bulunabilir…

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Tüplü televizyon teknolojisine sahip fabrika sahibi,

“OLED ve 8k TV’leri yurda sokmayın…

Sokarsanız, işçilerimi çıkartmak zorunda kalırım…” şeklinde çok haklı bir ricada bulunabilir!

VELHASIL

İhracatçı:

“Geliştirdiğim/ürettiğim nitelikte/kalitede/standartta/çeşitte ürüne, dünyanın ihtiyacı var…

Markalaşma/güven/imaj/ölçek/fayda/hız çalışmalarım ve girdi fiyatlarıyla dünya pazarlarında rekabet edebiliyorum…” diyebiliyorsa…

“Dolar fiyatı şu kadar, Euro fiyatı bu kadar olursa coşarım” demez…

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Kur gibi sonuçlar kadar…

Bilim/eğitim/teknoloji/çaba/hukuk/liyakat/verimlilik/iyi yönetim gibi girdileri önemsediğimiz gün, “sadece talep eden” değil, “sürekli talep gören” olacağız…