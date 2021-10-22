  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Sürekli “talep eden” değil, “talep gören” olmak için…

Sürekli “talep eden” değil, “talep gören” olmak için…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Önemli bir sektörümüzün üyesi olan ihracatçılarımız:

“Dolar 9 liranın altına inmemeli. Yoksa rekabet avantajımızı kaybederiz” diye görüş açıkladı…

*          *          *

Bu açıklamayı baz alarak…

Örneğin fındık üreticimiz, rahatlıkla,

“2 dönüm arazide fındık üretiyorum…

Ailemi geçindirebilmem, üretimi devam ettirebilmem için fındığın kilosu 300 lira olmalı!” diye, haklı bir talepte bulunabilir...

*          *          *

İşçi, “Geçinebilmem için en az 700 dolar maaş almalıyım” diyebilir…

*          *          *

Eczacı,

“Sadece ilaç satarak kar edemiyorum…

Araba da satmalıyım!” diyebilir…

*          *          *

Market sahibi,

“Sebze, meyve tezgahımızda, seçme/bekleme nedeniyle yüzde 50’nin üzerinde zayiat oluyor…

Soğanı 5 TL’den satmalıyım…” diyebilir…

*          *          *

Hidrolik santral sahibi, “Güneş ve rüzgar santralları ile rekabet edemiyorum…

O santralları kapatın!” talebi haklı bulunabilir…

*          *          *

Tüplü televizyon teknolojisine sahip fabrika sahibi,

“OLED ve 8k TV’leri yurda sokmayın…

Sokarsanız, işçilerimi çıkartmak zorunda kalırım…” şeklinde çok haklı bir ricada bulunabilir!

VELHASIL

İhracatçı:

“Geliştirdiğim/ürettiğim nitelikte/kalitede/standartta/çeşitte ürüne, dünyanın ihtiyacı var…

Markalaşma/güven/imaj/ölçek/fayda/hız çalışmalarım ve girdi fiyatlarıyla dünya pazarlarında rekabet edebiliyorum…” diyebiliyorsa…

 “Dolar fiyatı şu kadar, Euro fiyatı bu kadar olursa coşarım” demez…

*          *          *

Kur gibi sonuçlar kadar…

Bilim/eğitim/teknoloji/çaba/hukuk/liyakat/verimlilik/iyi yönetim gibi girdileri önemsediğimiz gün, “sadece talep eden” değil, “sürekli talep gören” olacağız…

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kaleciyi “gol atmaya” zorlayan… 15 Ekim 2021
Nar ağacına “dut vermiyor” diye kızılmaz… 08 Ekim 2021
“4 yanlış, 1 doğruyu götürür” ile büyüyen nesil… 01 Ekim 2021
“İşimi seviyorum…” 24 Eylül 2021
En zoru: Ekonomide “seçme zorunluluğu” aşamasıdır… 17 Eylül 2021
Çözüm yolu tercihlerimiz… 10 Eylül 2021
Bilimsel yolla çözülmeyen sorun, kök verir… 03 Eylül 2021
8 milyon gencin yanına, “6 yıl işsiz sayılmayacak!”, 840 bin genç geliyor… 27 Ağustos 2021
Ekonomiyi canlandıran “çek”, ekonominin kabusu mu oluyor? 20 Ağustos 2021
Furya Kültürü… 13 Ağustos 2021