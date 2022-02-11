Sürekli yenilik peşinde koşan iş insanı

Saran Holding, 8 sektöre yayılan 31 şirketi ve 3 bin çalışanıyla, geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Sadettin Saran medyadan havacılığa, enerjiden turizme her dalda hep yenilikçi özelliğiyle öne çıkıyor.

Sadettin Saran, 1964 yılında, devlet memuru bir baba, ABD’li bir annenin çocuğu olarak Colorado Denver’de dünyaya geldi. İki yaşında ailesiyle Türkiye’ye döndü. Lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamladı. Yüksek öğrenimini ABD’de makine mühendisliği alanında yaptı. Üniversitede okurken yüzme takımında yer aldı, bununla eğitim bursu aldı. ‘’En değerli sporcu’’ seçildi, 50 metre serbest yüzmede Türkiye rekorunu kırdı.

1988’de Türkiye’ye döndü. Kültür ve Turizm Bakanı Tınaz Titiz’in danışmanı olarak hizmet verdi. 1989’da Saran International’i kurarak Lockheed Martin, ESPN, Gest ınc gibi dünyanın dev şirketlerinin temsilciliğini aldı. 1990- 95’te Martin Mariette adlı şirketin önce genel müdür yardımcılığı ve sonra da genel müdürlüğünü üstlendi.

1995’te medyadan enerjiye sekiz sektörün yer aldığı şirketlerini Saran Holding çatısı altında topladı. Bu onun aynı zamanda yatırımcı ve yenilikçi kimliğinin öne çıktığı dönem olacaktı. Önce Radyo Spor’u kurdu. Sonra Radyo Times’ı satın aldı. Ardından Radyo Tatlıses ve Radyo Plus’u da bünyesine kattı. İstanbul’da ‘’Radyo Trafik’’i hizmete soktu, “Tuttur com‘’u gerçekleştirdi. TV sektörüne de hizmet veren Saran dublaj stüdyosu kurdu. Medya TV’de yer alan programların yüzde 65’inin yayın haklarına sahip olan Saran, uluslararası birçok yarışmanın yayın hakkının sahibi oldu.

Saran bünyesindeki enerji şirketi, güneş ve rüzgar gibi sadece temiz enerji alanlarına yatırım yapıyor. Saran’ın yurtdışında otel ve marina yatırımı var. Saran bununla kalmadı, Eskişehir’de 700 çalışanlı bir çağrı merkezi kurdu. Saran Havacılık, Bell marka helikopterlerin Türkiye temsilcisi olarak 19 adet Textron Hava Ambulans helikopteriyle sağlık hizmeti veriyor. Saran bununla kalmıyor, 13 engelli spor branşında ulusal takımın sponsoru. Bunun gibi Sağlık Bakanlığı’nın ‘’Sigarayı Bırak‘’ kampanyasının da yürütücüsü. Aziz Yıldırım’ın yönetimindeki FB’de de yer alan Sadettin Saran, memleketi Kırıkkale’de ana okulundan liseye birçok eğitim kurumu yaptırdı.

Saran Holding 8 sektöre yayılan 31 şirketi ve 3 bin çalışanıyla, geniş bir yelpazede ve yenilikçi bir anlayışla hizmet veriyor. Sadettin Saran’ı bu başarılarından ötürü DÜNYA adına kutluyorum.

GÜNÜN NOTU:

Tüm dünyada faizler yükseltiliyor... Profesör R.G. Rajan bunu ‘’Bedavacı Ekonomi Yemeğinin Sonu‘’ olarak lanse ediyor.