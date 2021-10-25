Kadir Has Üniversitesi’nin hazırladığı Türkiye Eğilimleri Araştırması 2020 raporuna göre, kitap okumayanların oranı gitgide artmış ve yüzde 59.1’a çıkmış. Vaktinin çoğunu sosyal medya hesaplarına ayıranların oranı ise yüzde 91.2. Zaten etrafımızı içerik bolluğu sardı… Herkes bir içerik üretiyor. Ben de uzun zamandır “içerik” okumaktan başımı kaldırıp şöyle ağız tadıyla kitap okuyamadım. Sonunda geçen hafta sonu, yanıma bilgisayarı almadım, telefonu en ücra köşeye koydum ve de okumaya sabırsızlandığım kitabımın kapağını açtım: “Süreklilikten Sürdürülebilirliğe Bir Kurumsal Sürdürülebilirlik Yolculuğu”. Yazarı çok özel bir insan Dr. İzel Levi Coşkun. Sadece Marmara Üniversitesi’nde “Kurumsal Sürdürülebilirlik Bileşenlerinin Marka Varlığı Bileşenleri ile İlişkisi” konulu bir doktora tezi yazmakla kalmamış bir de Mazars Denge denetim, vergi ve danışmanlık şirketinin CEO’su. Bu roldeki bir kişinin kaleminden dökülenler tam da 5 yıldır ara ara yazdığım bu köşenin konusu… Adil ekonomi.

Ne diyor Dr. Coşkun?

“Kısa vadeli düşünme yerine uzun vadeli düşünme”… Evet CEO’lar, verilerle ve örneklerle bunu anlatın ve yönetim kurullarınızı, hissedarlarınızı ikna edin.

“Kâr baskısı ile değil, sosyal, çevresel, ekonomik etkileri dengeleme baskısı ile hareket”. Böyle yapmazsak pek yakında paylaşılacak bir kâr zaten kalmayacak. Toplum ve ekonomi, çevresel kaynaklı fiziksel ve sosyal baskılarla çökecek.

“Büyüme yerine kalkınma veya gelişim”. Büyüme ekolojik ve sosyal dışsallaştırmalar yaratırken, rejeneratif yani onarıcı iş modelleri ile topluma ve doğaya fayda yaratabiliriz. Bunun için de yaptıklarımızı “sadece para ile değil, yanına ekolojik ve sosyal etkileri de koyarak ölçmeliyiz”

Konu büyüme değil gelişim olunca “Rakiplerle rekabet” yerine, “rakiplerle paydaşlık” kurabiliriz. Çünkü “Sadece kendi kurumumuzun çıkarını gözetmez, bütünün çıkarını gözetirsek” herkes daha fazla kazanacak. Dr Coşkun düşük fiyat temelli seçimlerin hem işletme tarafında, hem de müşteri tarafında sektöre, halka ve doğaya nasıl zarar verdiğini kitap boyunca çok güzel anlatmış. Ayrıca “tüketme, tasarruf et ve türetim yap” diyor. Türetim nedir diye merak ediyorsanız Türetim Ekonomisi Derneği’nin Turetim. org adresinde bulabilirsiniz.

Anlamlı yaşamak ve anlamlı değerler üretmek istiyorsak “küresele değil yerele odaklanalım”, “yıkıcı dil yerine barış dili kullanalım” diyor. Bütün bunlar için de “yatay düşünce ile değil, entegre düşünce ile hareket edelim, sistemler kuralım” diye öneriyor.

Dr. Coşkun bir CEO olarak çağının ilerisinde… Bugün kitabında savunduklarını iyi eğitimli orta kademe yöneticiler çoktan benimsemeye başladılar… Haydi C-Takımları siz de bu yeni ekonominin farkına varın ve hayata geçirin... Mutlaka alın, okuyun. Süreklilikten Sürdürülebilirliğe Bir Kurumsal Sürdürülebilirlik Yolculuğu İzel Levi Coşkun, Artisan, 2021 ISBN 978-605-68134-9-8