Suriye ile ticarette yeni yol haritası

Sayın DÜNYA okurları, ülkemiz ile Suriye arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esaslar mart ayı sonunda bir genelge ile yeniden belirenmiş bulunuyor.

Yeni yol haritasına göre; Esas olarak Suriye’ye ihracat ve transit serbest bırakılıyor. Ancak; Ticaret Bakanlığı bazı eşyanın Suriye’ye ihracı ve/veya transitinde gümrük hizmeti verilmesini izne bağlayabiliyor veya bu hizmetlere kısıtlama getirebiliyor. Bu durumda eşya listesinin duyurulması gerekiyor.

Suriye’ye ihracı ve transitinde gümrük hizmeti verilmesi gümrük idaresinin iznine tabi eşya için, Başvuru formu, Proforma fatura örneği, Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firma ortaklarının pasaport veya tanıtım kartı örneği ve Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firmanın açık adresini gösterir belge örneklerinin gümrük müdürlüklerine ibrazı gerekiyor.

Kara yoluyla gerçekleştirilecek ithalat ve Suriye’den kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilmesine gümrük idaresi yetkili kılınıyor.

Kara yoluyla Suriye’den ithalatı yapılabilecek eşyayı ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurmak suretiyle Gümrükler Genel Müdürlüğü belirliyor ve yayımlıyor.

Suriye’den kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılan transit işlemlerinde, eşya bakımından bir kısıtlama bulunmuyor ama bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, belirli eşyanın Suriye’den kara yoluyla ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transitinde gümrük hizmeti verilmesine kısıtlama getirebiliyor.

Suriye’den kara yoluyla gerçekleştirilecek ithalat ve Suriye’den kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilebilmesi için; başvuru formu ekinde bazı belgelerin gümrük müdürlüklerine ibrazı gerekiyor.

Gümrük bölgesi üzerinden Suriye’ye yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilebilmesi belirlenen belgelerle birlikte ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekiyor.

Suriye’den transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun bulunan eşyanın, geçici depolama yerlerine veya gümrük antrepolarına konulmaksızın üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk edilmesi gerekiyor. Ancak, söz konusu eşyanın deniz yoluyla üçüncü ülkelere sevk edilecek olması durumunda, eşya liman sahasında bulunan geçici depolama yerlerine re konulabiliyor.

Genelge kapsamında verilen izinler altı ay süreyle geçerli oluyor. Bununla birlikte, farklı bir süre kısıtı konularak verilmiş olan izinler süreleri bitiminde sona eriyor.

Bu arada; Suriye’deki güvenlik koşulları ve güncel gelişmelere bağlı olarak, verilmiş olan izinlerin iptal edilebileceği de anlaşılıyor.