Suriye ile yumuşama da gündeme gelmeli

“Değerli Yalnızlık” seviyesinde bulunan dış politikamızda makas değiştiriyoruz. Sorun yaşadığımız ülkelerle ilişkilerin yeniden düzeltilmesi yönünde adımlar atılıyor. Bu ülkeler arasına Suriye de eklenmelidir…

2010 yılından bu yana çevre ülkeleriyle yaşanan olumsuz gelişmeler sonucunda Türkiye “komşularla sıfır sorun” politikası arayışından, 2020’lerde “değerli yalnızlık” politikasına evrilen bir konuma gelmişti. Bunun yarattığı olumsuzluklar nedeniyle 2021’den başlayarak ilişkilerin düzeltilmesi çalışmaları başladı. Bu tablonun dışındaki tek ülke Suriye… Öncelikle, 2009’dan bu yana bozulan ilişkilerimize bakalım:

■ 2009’da Davos’ta “one minute” krizinin ardından 2010 yılında İsrail’le Mavi Marmara baskınında 11 vatandaşın öldürülmesiyle başlayan olumsuz gelişme artarak sürdü, ilişkiler askıya alındı. ABD’deki Yahudi Lobisi Türkiye’ye desteğini çekti.

■ 2011’de Suriye’de Esad-Davutoğlu görüşmesindeki 14 maddelik reform protokolü mutabakatına Suriye uymayınca Davutoğlu, 2011 yılı 15 Ağustos’unda “Suriye ile konuşacak bir şey kalmadı“ açıklamasını yaptı, ilişkiler bozuldu.

■ 2013’te Mısır’da Cumhurbaşkanı Mursi’yi Genelkurmay Başkanı Sisi askeri darbeyle devirince Türkiye-Mısır ilişkileri bozuldu.

■ 15 Temmuz Feto kanlı darbe girişimini finansal olarak desteklediği iddiasıyla Türkiye- BAE ilişkileri bozulup kesintiye uğradı.

■ 2013’de Suudi Arabistan’ın Mısır’da darbecilere mali destek vermesi ile bozulan Türkiye- Suudi Arabistan ilişkileri, 2017’de Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluk binasında öldürülmesinin ardından daha da bozuldu. Gelişmeler sonucunda Türkiye, içine girdiği “değerli yalnızlık” diye nitelenen durumdan kurtulmak için, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail ziyareti, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti kararlaştırıldı. Bunu BAE Dışişleri Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın telefon görüşmelerinin ardından yumuşayan ilişkiyi 24 Kasım 2021’deki Prens Şeyh Zayed el Nahyan’ın Türkiye ziyareti izledi. Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. BAE daha sonra Türkiye’ye 10 milyar dolarlık yatırım kararını açıkladı. Mısır ve Suudi Arabistan’la da ilişkilerin düzeltilmesi için üst düzey görüşmeler başlandı.

2022’de uzak ve yakın komşu ülkelerle ilişkileri yumuşatma çalışmaları hızlanırken, Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesinde aynı gayret gündemde değil. Yönetimin Suriye ile ilişkilerde de yumuşama için üst düzey görüşmeleri başlatması gerekir.

Bunun zamanının geldiğine inanıyorum…

GÜNÜN NOTU:

Yurdun çeşitli illerindeki elektrik-doğalgaz faturalarındaki zamlara ve hayat pahalılığına karşı yürüyüşler, zam kararlarının geri alınmasını zorunlu kılıyor.