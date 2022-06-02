Suriye ithalat ihracat ve transit eşyaları güncellendi

Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listeleri güncellendi.

Yeni durum şöyle;

- Suriye’den ithalinde gümrük hizmeti verilebilecek eşya

Anason, Arpa, Badem, Bakla, Buğday, Çörek Otu, Defne Yaprağı, Kimyon, Kiraz, Kişniş, Külçe Metal, Mahlep, Nohut, Pamuk, Pirinç, Sarımsak, Susam, Ayakkabı, Kapari, (0709.99.40 No.lu GTİP’te Sınıflandırılan Taze/Soğutulmuş Kebere ile 0711.90.70 No.lu GTİP’te Sınıflandırılan Geçici Olarak Konserve Edilmiş Kebere Cinsi Eşya), Dahilde İşleme İzni (Dİİ) kapsamında tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak olan makine, aksam ve bunların parçaları, Karpuz Çekirdeği (1207.70 pozisyo-nunda sınıflandırılan), Pamuk Tohumu, (1207.21.00.00.00 No.lu GTİP’te Sınıflandırılan pamuk to-humu (tohumluk olanlar) ile 12.07.29.00.00.00 No.lu GTİP’te sınıflandırılan pamuk tohumu (diğerle-ri), Kurutulmuş Mısır, Atık Kağıt(4707 Pozisyonunda sınıflandırılan), Halep taşı (Bina taşı)

- Suriye’den transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya

Hurda Metal, LPG ve sınai gaz tüpleri (yolcu beraberi dahil), Ayçiçeği, Ayçiçeği Tohumu/Çekirdeği, Mercimek, Zeytin, Zeytinyağı, Elektronik sigara ve elektronik nargile

(8543.70.70.00.11-8543.70.70.00.19 G.T.İ.P.), Klasik nargile(9614.00.90.00.00 G.T.İ.P.) ,

İşyeri nakli kapsamında olsun veya olmasın sermaye malları ile her türlü makine ve teçhizat cinsi eşya (Dâhilde işleme izni kapsamında tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak olan makine, aksam ve bunla-rın parçaları hariç), Arpa, Buğday, 24.01 ila 24.03 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan tütün ve tü-tün mamulleri, 22.03 ila 22.08 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan alkollü içkiler, Diğer tüm eşyanın Suriye’den transitinde, işlemlerin yapılacağı gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

- Suriye’ye ihracı ve/veya Suriye’ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi izne tabi olan eşya

Hazır Betonarme Malzeme İhracat ve Transit, İnşaat Demiri İhracat ve Transit, İş Makinesi İhracat ve Transit, Kullanılmamış Pikap ve Kamyonet Transit, Pikap ve Kamyonet İhracat, Suni Gübre İhracat ve Transit, Çimento, Klinker (25.23) İhracat, Kullanılmış Motorlu Kara Taşıtı ve Kullanılmış Araç Yedek Parçası Transit, Kullanılmış Lastik İhracat ve Transit, Çay (0902 ve 0903 tarife pozisyonu) Transit, Şeker(1701 ve 1702 tarife pozisyonu) Transit

- Suriye’ye ihracında ve/veya transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya

çok sayıda olup Bakanlık sitesinde yayımlanmış bulunuyor.