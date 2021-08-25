Suriyeli mültecilerin yüzde 5,7’si Kayseri’de

Kayseri’de bir Suriyeli mülteciler konusu gündemden düşmüyor… Gün geçmesin ki Kayseri’de muhalefet partilerine mensup siyasiler tarafından Suriyeli mülteciler konusu olumsuz açıdan gündeme getirilmesin. Kent merkezinde yoğunlaşan Suriyelilerle ilgili iktidara mensup siyasiler ise, mültecilerin Kayseri ekonomisine istihdam gücü açısından olumlu katkısından dem vurmasın. Bu tartışmanın ortasında Mülteciler Derneği verilerine göre Kayseri, Suriyeli mülteciler sıralamasında 80 bin 554 kişi ve yüzde 5,7 ile 12. sırada yer alıyor. Bu rakama İranlı ve Afgan mülteci ve sığınmacıları da eklerseniz, Kayseri’de sayısı 100 bine ulaşan mülteciden söz edebiliriz. Bu rakamlar Kayseri’nin dış göçünü gösteriyor. Gelelim iç göçe…

Kayseri’nin sınai ve ticaret kenti olması nedeniyle çevre illerden göç aldığı rakamlarla belirlendi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yapılan “Kayseri’de sosyal durum” analizinin demografik yapı, nüfus ve göç ile mekânsal dağılım gibi veriler, Kayseri’ye içerden göç edenlerin en çok sırasıyla Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kahramanmaraşlıların olduğunu ortaya koydu. 2021 yılında güncellenmemiş rakamlara göre Kayseri’de 78 bin 909 Sivaslı, 61 bin 185 Yozgatlı, 34 bin 908 Nevşehirli ve 25bin 852 Kahramanmaraşlı bulunuyor. ORAN’ın analizine göre, 2014 yılından bu yana Kayseri’nin en çok göç aldığı yerler sırasıyla, Sivas, İstanbul, Ankara, Yozgat, Nevşehir, Adana, Kahramanmaraş olarak belirleniyor. İstanbul ve Ankara’dan alınan göçlerin büyük bir kısmı daha önce buraya göç etmiş olan Kayserililerin doğup büyüdükleri kente geri dönmelerinden kaynaklanıyor. Kayseri’ye ağırlıklı olarak geçmişte Kayseri’de yaşayan kesimlerin göç ettiği görülüyor.

Dolayısıyla Kayseri; Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kahramanmaraş ve Adana gibi çevre illerinde yaşayanlar için cazip bir yer olarak görülüyor. Bir açıdan Kayseri çevre iller için toplanma merkezi denebilir. Burada altı çizilmesi gereken nokta göç etmede etkin olan unsurların başında; göç edilen yerde bulunan tanıdıkların olması faktörü olarak karşımızı çıkıyor. Kayseri’ye bu illerden göç eden kişilerin yakınlarını Kayseri’ye çektiğini söyleyebiliriz. Çevre illerden göç alımının ana nedeni ise, Kayseri’nin özellikle komşu illere göre sanayi anlamında gelişmiş bir şehir olması. Sanayileşme olgusu nedeniyle Kayseri en çok Sivas, Yozgat ve Nevşehir gibi illerden göç alıyor. Kayseri’nin İstanbul ve Ankara gibi illerden göç almasının nedenleri arasında ise, daha önce bu şehirlere yerleşen Kayserililerin geri dönmesi, üniversite eğitimi için giden Kayserili öğrencilerin mezun olup Kayseri’ye dönmeleri ve yeni iş olanakları sayılabilir.

Kayseri’de iç ve dış göçün rakamlarla görünümü böyle… Kayseri’de özellikle organize sanayi bölgelerinin işlevleri, serbest bölge gibi fabrikaların yoğunlukta olması, 4 üniversitenin bulunması, sağlık kurum ve kuruluşları açısından Ankara’dan sonra ciddi bir merkez oluşu, Kayseri’nin kim ne derse desin yıldızını parlatıyor. Tabii bu gelişmelere karşın ah bir de hızlı trenimiz, otoyolumuz Kayserimize gelse, havaalanımız yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet verebilecek halde olsaydı. O nedenle ah ki ne ah…