Suriye’nin tarım ekonomisinde derin kriz-1
2011 yılında Suriye’deki Baas Rejiminin baskıları nedeniyle patlak veren iç savaş, ülkede büyük yıkımlara ve milyonlarca masum insanın ölümüne neden oldu. Beşar Esad yönetimi, kimyasal silah dahil (2013’de Guta’da sarin gazı) tüm kitle imha silahlarını halkın üzerinde kullandı.
7 milyon Suriyeli ülke dışına göç ederken bir o kadarı da yerinden edildi. Göçlerin en büyüğü ülkemize gerçekleşti ve 3,7 milyon Suriyeli ile maksimum noktaya ulaştı. Bugün, geri dönenlerden sonra, halen Türkiye’de 2,7 milyon Suriyeli bulunuyor.
Türkiye, kendi güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarını gerçekleştirdi, İdlib’de tampon bir bölge oluşturdu.
2024 sonunda Esad yönetimi devrildi ve Ahmed Şara Suriye yönetiminin yeni lideri oldu.
Suriye’nin yeniden inşası
Suriye tarımında en büyük sorun makro verilerin eksikliği. Çok sağlıklı olmamakla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı, FAO ve Dünya Bankası kayıtları ile konu uzmanlarının görüşlerinden yararlandığımızı belirtelim.
Ülkenin yüzde 90’ı yoksulluk sınırında. 2023’deki deprem, bizi vurduğu kadar Suriye’nin kuzeyini de vurdu. İç Savaş ve iklim krizi ile birleşince yoksulluk zirve yaptı.
Tarımın ülke GSYİH’daki payının yüzde 28, tarımsal istihdamın yüzde 15 ve kırsal nüfusun ise yüzde 42,6 olduğu tahmin ediliyor. 5,4 milyon hektar tarım arazisinin 1,7 milyon hektarı nadas alanı. Sulama yapılan tarım arazilerinin oranı yüzde 26. Bir milyon büyükbaş, 20 milyon küçükbaş ve 16 milyon kanatlı hayvan olduğu tahmin ediliyor. İki ülke Tarım Bakanlıkları arasında görüşmeler ve iş birlikleri devam ediyor.
Türkiye’nin sessizce yaptığı tarımsal altyapı çalışmaları
Türkiye, Suriye’deki görev gücünün dışında ülkenin tarımsal altyapısına da büyük destek vermiştir. Bitkisel üretim girdileri, hayvansal üretim materyalleri, tarım alet ve makinaları sağlamanın yanı sıra Devlet Su İşleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın neredeyse tüm birimleri seferber edilmiştir.
Bu kurumlarca, hayvancılık organize tarım bölgesi, tarım market, yetiştirici birlikleri kurulumu ve gıda denetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Suriye’nin gıda güvencesi ve Türkiye’nin sessiz stratejisi
Bu girişten sonra, Suriye’nin gıda güvencesi ve kırsal kalkınmasına ilişkin önerilerimize ve tespitlerimize geçelim:
Suriye’nin neredeyse her alanda dibe vurduğu ve tükendiği kabul edildiğinde, bunu bir açıdan olumluya çevirmek ve kurulacak sistemin en iyisi olmasını sağlamak mümkün. Kurulu bir düzeni rehabilite etmektense sağlıklı ve yepyeni bir sistemi oluşturmak daha hızlı ve avantajlıdır.
Öncelikle Suriye’deki rejim değişikliği öncesinde ve sonrasında Türkiye’nin hep Suriyelilerin yanında yer aldığını ifade etmeliyiz. Milyonlarca Suriyeli, Türkiye’de yaşadı; çocukları oldu, büyüdü ve iş sahibi oldu. Ülkelerine dönen veya dönmeyip Türkiye’de kalan Suriyeliler, iki ülkenin işbirliği açısından büyük fırsatlar sunuyor. Bu her iki ülkenin yumuşak gücüdür.
Suriye’nin kırsal altyapısı, tarım örgütlenmesi ve gıda güvencesi konularında Türkiye’den alabilecekleri çok iyi deneyimler mevcut. Bunların başında tarımsal üretim planlaması geliyor. Suriye için daha kritik olan tarımsal su ve sulama konusunda suyun merkeze alınması gerekiyor.
İklim değişimine uygun olarak, bölgesel bazda ürün deseni geliştirilmesi ve planlamada bunun dikkate alınması kaçınılmaz.
Güvenli gıda süreçleri konusunda Türkiye ile yakın işbirliği yapılmalı.
(Not: Devam edecek…)
