Suriye’nin tarım ekonomisinde derin kriz-1

2011 yılında Suriye’deki Baas Rejiminin baskıları nedeniyle patlak veren iç sa­vaş, ülkede büyük yıkımlara ve milyonlar­ca masum insanın ölümüne neden oldu. Beşar Esad yönetimi, kimyasal silah dahil (2013’de Guta’da sarin gazı) tüm kitle imha silahlarını halkın üzerinde kullandı.

7 milyon Suriyeli ülke dışına göç ederken bir o kadarı da yerinden edildi. Göçlerin en büyüğü ülkemize gerçekleşti ve 3,7 milyon Suriyeli ile maksimum noktaya ulaştı. Bu­gün, geri dönenlerden sonra, halen Türki­ye’de 2,7 milyon Suriyeli bulunuyor.

Türkiye, kendi güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarını gerçekleştirdi, İdlib’de tam­pon bir bölge oluşturdu.

2024 sonunda Esad yönetimi devrildi ve Ahmed Şara Suriye yönetiminin yeni lide­ri oldu.

Suriye’nin yeniden inşası

Suriye tarımında en büyük sorun makro verilerin eksikliği. Çok sağlıklı olmamakla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı, FAO ve Dünya Bankası kayıtları ile konu uzmanla­rının görüşlerinden yararlandığımızı belir­telim.

Ülkenin yüzde 90’ı yoksulluk sınırında. 2023’deki deprem, bizi vurduğu kadar Suri­ye’nin kuzeyini de vurdu. İç Savaş ve iklim krizi ile birleşince yoksulluk zirve yaptı.

Tarımın ülke GSYİH’daki payının yüzde 28, tarımsal istihdamın yüzde 15 ve kırsal nüfusun ise yüzde 42,6 olduğu tahmin edi­liyor. 5,4 milyon hektar tarım arazisinin 1,7 milyon hektarı nadas alanı. Sulama yapılan tarım arazilerinin oranı yüzde 26. Bir mil­yon büyükbaş, 20 milyon küçükbaş ve 16 milyon kanatlı hayvan olduğu tahmin edi­liyor. İki ülke Tarım Bakanlıkları arasında görüşmeler ve iş birlikleri devam ediyor.

Türkiye’nin sessizce yaptığı tarımsal altyapı çalışmaları

Türkiye, Suriye’deki görev gücünün dı­şında ülkenin tarımsal altyapısına da büyük destek vermiştir. Bitkisel üretim girdileri, hayvansal üretim materyalleri, tarım alet ve makinaları sağlamanın yanı sıra Devlet Su İşleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kre­di Kooperatifleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere Ta­rım ve Orman Bakanlığı’nın neredeyse tüm birimleri seferber edilmiştir.

Bu kurumlarca, hayvancılık organize ta­rım bölgesi, tarım market, yetiştirici birlik­leri kurulumu ve gıda denetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Suriye’nin gıda güvencesi ve Türkiye’nin sessiz stratejisi

Bu girişten sonra, Suriye’nin gıda güven­cesi ve kırsal kalkınmasına ilişkin önerile­rimize ve tespitlerimize geçelim:

Suriye’nin neredeyse her alanda dibe vur­duğu ve tükendiği kabul edildiğinde, bunu bir açıdan olumluya çevirmek ve kurulacak sistemin en iyisi olmasını sağlamak müm­kün. Kurulu bir düzeni rehabilite etmekten­se sağlıklı ve yepyeni bir sistemi oluştur­mak daha hızlı ve avantajlıdır.

Öncelikle Suriye’deki rejim değişikliği öncesinde ve sonrasında Türkiye’nin hep Suriyelilerin yanında yer aldığını ifade et­meliyiz. Milyonlarca Suriyeli, Türkiye’de yaşadı; çocukları oldu, büyüdü ve iş sahibi oldu. Ülkelerine dönen veya dönmeyip Tür­kiye’de kalan Suriyeliler, iki ülkenin işbirli­ği açısından büyük fırsatlar sunuyor. Bu her iki ülkenin yumuşak gücüdür.

Suriye’nin kırsal altyapısı, tarım örgüt­lenmesi ve gıda güvencesi konularında Tür­kiye’den alabilecekleri çok iyi deneyimler mevcut. Bunların başında tarımsal üretim planlaması geliyor. Suriye için daha kritik olan tarımsal su ve sulama konusunda su­yun merkeze alınması gerekiyor.

İklim değişimine uygun olarak, bölgesel bazda ürün deseni geliştirilmesi ve planla­mada bunun dikkate alınması kaçınılmaz.

Güvenli gıda süreçleri konusunda Türki­ye ile yakın işbirliği yapılmalı.

(Not: Devam edecek…)