“Süt bozulmaz”, ama…

Bakteriler…

Zararlısı/faydalısı/etkisizi ile vücudumuzda dengedeler…

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Denge bozuk, zararlı etkinse:

Hasta ederler…

Faydalı etkinse:

Diğer faydalıları da, “sağlıklılığı” da artırır; zararlıyı çökertirler…

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Örneğin süt…

Faydalı bakterileri ve sentezlemeleriyle peyniri, yoğurdu, kefiri de faydalı hale getirir… Ama… Yüksek sıcaklık, içindeki zararlı bakterileri harekete geçirir… Ve sütü bozabilir, faydasını bitirir…

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Sütü soğuk tutmanın maliyeti yerine, bir damla kimyasalla da bozulması engellenebilir… O kimyasalla sadece zararlı bakterilerin yok edildiği zannedilir… Ama faydalıya da zarar verilir…

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Kolaycı yöntemlerle zarar verilen sadece sütün faydası değil; insanlardır, sağlığıdır, verimliliğidir…

VELHASIL

Ekonominin aktörleri…

Mal-hizmet-fikir geliştiricisi/üreticisi… Eğitimcisi/mühendisi/hukukçusu/siyasetçisi/çiftçisi…

Zararlısı/faydalısı/etkisizi…

Faydalıyı öne çıkarmak önemli/öncelikli…

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Zararlının oluşmasını engellemek (eğitim) ve/veya zararlıyı yok etmek maliyetli olabilir, ama faydalıya da zarar veren kolaycı, bilim dışı yollar uzun vadede çok çok daha maliyetli… Denendi, sonuçları ortada; başka bir amaç yoksa, artık dikkat edilmeli…