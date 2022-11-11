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“Süt bozulmaz”, ama…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Bakteriler…

Zararlısı/faydalısı/etkisizi ile vücudumuzda dengedeler…

***

Denge bozuk, zararlı etkinse:

Hasta ederler…

Faydalı etkinse:

Diğer faydalıları da, “sağlıklılığı” da artırır; zararlıyı çökertirler…

***

Örneğin süt…

Faydalı bakterileri ve sentezlemeleriyle peyniri, yoğurdu, kefiri de faydalı hale getirir… Ama… Yüksek sıcaklık, içindeki zararlı bakterileri harekete geçirir… Ve sütü bozabilir, faydasını bitirir…

***

Sütü soğuk tutmanın maliyeti yerine, bir damla kimyasalla da bozulması engellenebilir… O kimyasalla sadece zararlı bakterilerin yok edildiği zannedilir… Ama faydalıya da zarar verilir…

***

Kolaycı yöntemlerle zarar verilen sadece sütün faydası değil; insanlardır, sağlığıdır, verimliliğidir…

VELHASIL

Ekonominin aktörleri…

Mal-hizmet-fikir geliştiricisi/üreticisi… Eğitimcisi/mühendisi/hukukçusu/siyasetçisi/çiftçisi…

Zararlısı/faydalısı/etkisizi…

Faydalıyı öne çıkarmak önemli/öncelikli…

***

Zararlının oluşmasını engellemek (eğitim) ve/veya zararlıyı yok etmek maliyetli olabilir, ama faydalıya da zarar veren kolaycı, bilim dışı yollar uzun vadede çok çok daha maliyetli… Denendi, sonuçları ortada; başka bir amaç yoksa, artık dikkat edilmeli…

 

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