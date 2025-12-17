Süt için kullanılan yemin fiyatı 5 yılda 10 kat artmışsa…
Meralarımıza bakım yapılması ve zenginleştirilmesi zorunluluğumuzu yazınca…
★★★
Yeni bir mera kanununa acil ihtiyaçtan;
Kaba yem ithalatı/fiyatındaki rekor artışa…
Et ve süt üretiminde yaşanan/yaşanacak gerileme trendinden;
Bu ürünlerin ithalatında/ fiyatında yaşanan/yaşanacak rekorlara… Yabancı çoban ihtiyacından;
Üretimde/pazarlamada yaşanan (enerji, taşıma, saklama, stok maliyetleri) diğer zorluklara…
Dikkat çeken ve düşündürücü mesajlar göndermiş okurlarım…
★★★
Örneğin: Meralarımız…
Neden, meralarımızı yeniden düzenleme, dönüştürme zorunluluğundayız?
En basit anlatımla:
1 Ocak 2017: Süt için kullanılan yemin kilogram fiyatı 1 lira…
1 Ocak 2020: Süt için kullanılan yemin kilogram fiyatı 1.5 lira…
1 Eylül 2025: Süt için kullanılan yemin kilogram fiyatı 15 lira…
★★★
Yani 8 yılda 15 kat, 5 yılda 10 kat artış…
★★★
Üstüne… TÜİK verilerine göre, geçen yıl Eylül ayında 136 milyon dolar olan yem ham maddesi ithalatı bu yılın aynı döneminde 250 milyon doları aştı…
VELHASIL
Daha ucuz olduğu için yaptığımız ithalat:
Üretim kabiliyetini kaybetmemize, üretimden uzaklaşmamıza neden oluyor…
★★★
Üretim kabiliyetini kaybetmemiz, üretimden uzaklaşmamız ise:
Daha fazla ithalatı, dışa bağımlılığı getiriyor…
★★★
Ve… Kısa vadeyi düşünerek ucuza ithal ettiğimizi, orta/uzun vadede fiyatı ne olursa olsun (çok pahalıya) almak zorunda bırakıyor…
★★★
Toplumun verimliliği/ sağlığı için et/süt gibi protein kaynaklarını tüketmesi gerekiyor… Meralarımızı zenginleştirmenin yanında, ithalat rakamı 250 milyon doları aşan ayçiçeği/soya küspesi, balık unu ve çeşitli bitkisel/ hayvansal atıkları gibi basit üretimlerde de yeniden yerliye dönmemiz “zorunluluklarımız” olarak öne çıkıyor…
|Borsa
|11.348,83
|-0,94 %
|Dolar
|42,7005
|0,01 %
|Euro
|50,2070
|0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1749
|0,01 %
|Altın (GR)
|5.909,02
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.302,42
|-0,06 %
|Brent
|58,6900
|-0,03 %