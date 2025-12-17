Süt için kullanılan yemin fiyatı 5 yılda 10 kat artmışsa…

Meralarımıza bakım yapıl­ması ve zenginleş­tirilmesi zorunlu­luğumuzu yazınca…

Yeni bir mera ka­nununa acil ihti­yaçtan;

Kaba yem ithala­tı/fiyatındaki rekor artışa…

Et ve süt üretiminde yaşa­nan/yaşanacak gerileme tren­dinden;

Bu ürünlerin ithalatında/ fiyatında yaşanan/yaşanacak rekorlara… Yabancı çoban ih­tiyacından;

Üretimde/pazarlamada ya­şanan (enerji, taşıma, sakla­ma, stok maliyetleri) diğer zorluklara…

Dikkat çeken ve düşündürü­cü mesajlar göndermiş okurla­rım…

Örneğin: Meralarımız…

Neden, meralarımızı yeni­den düzenleme, dönüştürme zorunluluğundayız?

En basit anlatımla:

1 Ocak 2017: Süt için kulla­nılan yemin kilogram fiyatı 1 lira…

1 Ocak 2020: Süt için kulla­nılan yemin kilogram fiyatı 1.5 lira…

1 Eylül 2025: Süt için kulla­nılan yemin kilogram fiyatı 15 lira…

Yani 8 yılda 15 kat, 5 yılda 10 kat artış…

Üstüne… TÜİK verileri­ne göre, geçen yıl Eylül ayın­da 136 milyon dolar olan yem ham maddesi ithalatı bu yı­lın aynı döneminde 250 mil­yon doları aştı…

VELHASIL

Daha ucuz olduğu için yaptığımız ithalat:

Üretim kabiliyetini kaybet­memize, üretimden uzaklaş­mamıza neden oluyor…

Üretim kabiliyetini kaybet­memiz, üretimden uzaklaş­mamız ise:

Daha fazla ithalatı, dışa ba­ğımlılığı getiriyor…

Ve… Kısa vadeyi düşüne­rek ucuza ithal ettiğimizi, orta/uzun vadede fiyatı ne olursa olsun (çok pahalıya) al­mak zorunda bırakıyor…

Toplumun verimliliği/ sağlığı için et/süt gibi pro­tein kaynaklarını tüketme­si gerekiyor… Meralarımızı zenginleştirmenin yanında, ithalat rakamı 250 milyon do­ları aşan ayçiçeği/soya küspe­si, balık unu ve çeşitli bitkisel/ hayvansal atıkları gibi basit üretimlerde de yeniden yerli­ye dönmemiz “zorunlulukları­mız” olarak öne çıkıyor…