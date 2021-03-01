Sütten ağzı yanan Bursalılar, yoğurda üflüyor

Bursa bildiğiniz üzere Türkiye’nin en fazla yatırım alan buna bağlı olarak da göç alan bir ili. Kentin üzerinde bulunduğu coğrafi yapı da sağlıklı bir kentleşme oluşturabilmek için hayli zorlayıcı. Bir yanı dağ, diğer yanı ova. Buna bir de deprem fay hattını ekleyin durumun vahametini anlayacaksınız. Dolayısıyla böyle bir coğrafi yapıda düz olan her arazi çok kıymetli. Şu anda gündem yapılan ve yapılmakta olan kentsel dönüşüm alanları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilen eski havaalanı Yunuseli’nin arazisi... Sağır sultanın bile duyduğu Doğanbey konutlarını gören Bursalılar haliyle Yunuseli konusunda endişeli. Bu alana henüz ne yapılacağı tam açıklanmasa da kent halkı burası ile ilgili yapılacaklar konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Eski belediye başkanı Recep Altepe’nin de içinde bulunduğu bazı çevreler havaalanı olarak kalması ve havaalanın da aktif hale getirilmesini istiyor. Dayanak olarak da 25 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip bir kentin kendisine ait bir havalimanının bulunmamasını eksiklik olarak görüyor. Avrupa’da kent merkezlerinde bulunan ve halen kullanılan küçük havalimanlarını örnek gösteriyorlar.

Diğer kesim ise kesinlikle bu bölgenin konuta açılmamasını yeşil alan olarak kalmasını dile getiriyor. Kentte yaşamanın, nefes almanın her geçen gün zorlaştığı belirtilerek bu alanın halkın kullanımına açık yeşil alan olarak kalmasından yana. Konu öylesine büyüdü ki HDP hariç tüm muhalefet partileri bir araya gelerek bu alanda yapılaşma olmaması için eylemler düzenlediler, düzenlemeye devam ediyorlar. Bu gelişmeler karşısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da tüm Bursalıların yararlanabileceği bir proje yapacaklarını belirtiyor ama net bir şey de söyleyemiyor. Çünkü bu alanın nasıl değerlendirileceğine ilişkin net bir durum söz konusu değil. Arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait. Bu konuda kararı da Bursa değil Ankara verecek gibi duruyor.

Görünen o ki gerek kentin siluetini bozan Osmangazi’deki Doğanbey konutları gerekse son yıllarda yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarından canı yanan Bursalılar, bu kez olup bitene seyirci kalmayacak.



