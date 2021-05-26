Suwen’in e-ticareti 7 kat arttı, halka arz süreci başladı

Türkiye’deki mağaza ağını 116’ya çıkaran Suwen, dünyada Türk kadınını temsil eden bir marka yaratmak için ilk adımı Romanya’da atacak. Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk, pandemide e-ticaret ile büyüdüklerini söyledi.

Türkiye’nin kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap markası Suwen, pandemide e-ticaretini 7 kat arttırdı. Tedbirler kapsamında yaşanan kapanmalara rağmen, 2020’yi Türkiye’nin 35 kentinde 111 mağaza ile kapatan firma, şu anda 36 ilde 116 mağaza ile müşterilerine ulaşıyor. Suwen, ilk markalı mağazasını da temmuz ayı sonunda Romanya’da açmayı planlıyor. Suwen’in gündemindeki en önemli konu ise halka arz. SPK ve Borsa İstanbul’un onaylarına bağlı olarak yılın ilk yarısında halka arz süreçlerinin tamamlanması bekleniyor.

DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk, “Karadenizli müteahhit bir ailenin oğluyum” diyerek, tekstil perakendeciliğindeki serüvenini anlatıyor. “Ailemde farklı bir sektörde kendime rota çizdim” diyor Bolluk ve “Suwen 2003’te kurulmuştu. Benim ithal ettiğim iç giyim ürünlerini sattığım 14 mağazalık bir zincirim vardı. 2014’ün Mayıs ayında Suwen markasının sahipleri ile yolum kesişti. Türkiye’nin en büyük iç giyim üreticisi ailesiydiler. H&M, Zara ve M&S gibi devlere üretim yapıyorlardı ve yurtiçinde de 13 mağazaları vardı. Bir gecede tabelaları değiştirdik. Şirketlerimizi evlendirdik, 27 mağazaya ulaştık” şeklinde konuşuyor.

Suwen’in ikinci önemli ‘evliliğini’ 2017 yılında Taxim Capital ile yaptığını da anlatan Bolluk, şunları söylüyor: “Türkiye’nin orta ölçekli ve potansiyel sahibi şirketlerine büyüme sermayesi sağlayarak ortak olmayı hedefleyen bir özel sermaye yatırım fonu olan Taxim Capital (“Intilux Sàrl”) ile ortak olarak kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atmaya başladık. Bu da bizim için çok önemli bir deneyim oldu.”

80 gün kapalı kalmasına rağmen cirosunu %31 artırdı

2020 yılında pandemi dolayısıyla yaklaşık 80 gün mağazalarının kapalı kaldığını anımsatıyor Bolluk ve “Buna rağmen net satış gelirlerimizi yüzde 31, yurtiçi mağaza sayımızı 19, toplam satış alanımızı yüzde 35 ve FAVÖK seviyesini yüzde 35 artırdık” diyor. E-satış kanallarından bu dönemde önemli bir destek aldıklarını da belirterek, şöyle devam ediyor: “2020 yılı sonu itibariyle, 2019’a kıyasla 7 kat büyüyen e-ticaret kanalımızın net satışlarının yüzde 49’u Suwen’in kendi internet sitesinden, yüzde 51’i de Türkiye’nin önde gelen e-ticaret pazaryeri platformları üzerinden gerçekleştirdik. 2020 sonu itibariyle e-ticaret net satışlarımızı 20,3 milyon TL’ye ulaştırdık. e-ticaret satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı her yıl artıyor. 2018’de e-ticaret geliri toplam gelirin yüzde 0,4’ü iken tamamlanan e-ticaret yatırımıyla 2020 yılında bu oranı yüzde 13,6’ya yükselttik. Geleneksel ve dijital mağazalardan ürün satın alan müşteri profillerimiz salgın öncesine kadar farklıydı. Ancak zorunlu evde kalma süreci müşteri profilimizi genişletti.”

Yüzde 46’sı halka arz olacak

Suwen’in halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası liderliğinde ve Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ ile TSKB’nin iştiraki Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde gerçekleştirilecek. Ali Bolluk, konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Şirket hisselerinin yüzde 45,84’ünü halka arz edeceğiz. Halka arzda ek satışa konu paylar da var. Halka arz oranı ek satışlar da dahil yüzde 49’a kadar çıkıyor olabilir. Hisse satışı, Taxim Capital ve az miktarlarda olacak şekilde şahıs ortaklar ben ve Birol Sümer tarafından yapılacak. Çoğunluk hisseye sahip olan Taxim Capital’in, hisse satışı sonrası Şirket’te yüzde 11,8-yüzde 14,5 arası önemli bir oranda ortaklığı devam ediyor olacak. SPK ve Borsa İstanbul’un onaylarına bağlı olarak halka arzın 2021 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz.”

Hedef; Türk kadınını temsil eden dünya markası

Ali Bolluk, “Türkiye’den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir dünya markası çıkartmayı hedefl iyoruz” diyor. Bolluk, “Azerbaycan, Kıbrıs, İsrail ve Filistin’de bulunan toptan satış kanalı üzerinden ürünlerimizin satışını gerçekleştiriyoruz” diyerek, şunları söylüyor: “Yurtdışında da markalaşmak istiyoruz. İlk markalı mağazamızı temmuzda Romanya'da açmış oluruz. İkinci sırada Irak var. Ana ihracat pazarımız Ortadoğu ve Körfez Bölgesi. Orta ve uzun vadede Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya pazarlarında da büyümeyi hedefl iyoruz. Türkiye’de 36 kentte 116 mağazamız var. 4’ü franchise. Net satış gelirlerimiz 2020 yılında 149,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Pandemi de dahil son 4 yılda yıllık ortalama yüzde 48,3 ciro büyümesi gerçekleştiriyoruz. Kârlılık bakımından 2020’de yüzde 29,2 FAVÖK marjıyla 43,7 milyon TL FAVÖK seviyesine ulaştık. Aralık 2020 itibarıyla 573 çalışanımız bulunuyor. Kadın çalışan sayımız 518. Kadın çalışan oranımız yüzde 90, kadın yönetici oranı yüzde 24. Kadınlar için kadınlarla üretiyoruz.”

Kadın iç giyim perakendesinin ‘en hızlı’sı

Deloitte 2020 Sektör Raporu’na göre iç giyim mağaza zincirleri arasında sektördeki en büyük 5 marka içinde Türkiye’nin mağaza sayısı artışına göre en hızlı büyüyen kadın iç giyim perakende markası olduklarını söyleyen Ali Bolluk, “Aynı zamanda Modern Özel Zincir Mağazalar arasında Türkiye’nin en yaygın ikinci mağaza ağına sahibiz” diyor.