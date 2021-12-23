Suyun değdiği tüm sektörlerde büyüdü

Temelleri 1987 yılında Ali ve Nesimi Fatinoğlu kardeşler tarafından banyo küveti üretimiyle atılan Fatinoğlu Holding, kendi deyimleriyle, ‘suyun değdiği’ sanayide büyüdü. Türkiye’nin ilk akrilik küvet üreticisi ünvanıyla başladığı sanayi yolculuğunda, banyo ve spa grubundan, rezervuara, ısı ve tesisattan, kombiye, panel radyatöre, alt yapı ve üst yapı boruya, cam grubuna uzanan geniş alanda yatırımlar yaptı. Geçen yıl İtalya’nın köklü markası Pegasolift satın almasıyla istifl eme sektörüne adım atan Fatinoğlu, bu alanda manuel ve özellikle elektrikli yeni nesil ürünlerle iddiasını kısa sürede ortaya koydu. Grubun, Manisa Akhisar’da 8, İstanbul’da 3 ve Elazığ’da da entegre bir üretim tesisi olmak üzere Türkiye’de toplam 13 fabrikası var. Ayrıca Cezayir’de boru fabrikası, İngiltere/ Londra, Kanada/Toronto ve Macaristan/ Budapeşte’de yüksek kapasiteli depoları bulunuyor. Fatinoğlu, son olarak Alarko Carrier’in katma değeri yüksek ürünlere odaklanma stratejisi çerçevesinde satış masasına koyduğu panel radyatör üretim hattını satın alarak, bu alanda ilk üç sanayici arasına girme hedefiyle ilerliyor.

Art arda sıraladığım tüm bu gelişmelerde süreç yönetimi, kuruluşundan bu yana Fatinoğlu Holding’i omuz omuza yöneten Nesimi ve Ali Fatinoğlu kardeşler tarafından gerçekleştirildi. Sıfırdan kurulan müesseseler ve fabrikalar, pazar liderliğine uzanan yüksek performanslar, Fatinoğlu kardeşlerin yüksek uyumuyla ortaya çıktı. Neyse ki zaman içerisinde ailenin ikinci kuşağı da katıldı bu uyumlu yönetime. Nesimi Fatinoğlu’nun çocukları Uğur Fatinoğlu ve Emre Fatinoğlu, iyi eğitimlerinin ardından girdikleri Fatinoğlu Holding’de babaları ve amcaları Ali Fatinoğlu’ndan aldıkları deneyime dayalı danışmanlıklarla iş süreçlerini hızlı öğrendiler. Şimdilerde, önemli sorumluluklar aldıkları holdingin yeni planlarının liderliğini yürütüyorlar. Aşağıda Uğur ve Emre ile ilgili satırları okuyacaksınız. Fatinoğlu Holding’in kurucusundan Ali Fatinoğlu’nun (Oğlu Alp Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okuyor) kızı Didem Fatinoğlu ise gruptan bağımsız yarattığı kendi girişim öyküsüyle ayrı bir yazı konusu olmayı hak ediyor.

İki ülkede daha yatırım iklimi kovalıyor

Kurucu Fatinoğlu Ailesi’nden Uğur Fatinoğlu, holdinge ilk başlayan ikinci kuşak temsilci olduğunda, yıl 2002’ydi. Babası Nesimi Fatinoğlu gibi mimarlık okuyan, ardından MBA yapan Uğur Fatinoğlu, şirket bünyesinde muhtelif üretim departmanlarında uzmanlık lojistik, ihracat, satış gibi departmanlarda ise yöneticilik yaptı. İlk staj dönemlerinden sonra ihracat odaklı global bir şirket yaratma gayesiyle sorumluluklar alan Uğur Fatinoğlu, zamanla grubun bu hedef doğrultusunda önemli adımlar atmasına ön ayak oldu. Bu yıl toplam 40 milyon Euro ihracat rakamına ulaşmayı planlayan grubun toplam cirosu içinde ihracatın rakamı yüzde 65’e ulaştı. Uğur Fatinoğlu, “İhracatın oranı yüzde 65’lere ulaştı. Hedefimiz daha da yüksek rakamlara çıkarmak. Bulunduğumuz alanlarda dünya liderliği hedefl iyoruz” diyor. Uğur Fatinoğlu, holding bünyesindeki tüm şirketlerin yurt içi ve yurt dışı satış ve pazarlamasını yürütüyor. Yanı sıra yurt dışı yerleşik şirketlerin yönetimi de Uğur Fatinoğlu’nun sorumluluğunda. Şimdilerde önemli bir görevi var, Fatinoğlu’nun. Pazarlara yakınlık stratejisi izleyen Fatinoğlu Holding’in Romanya ve Rusya’da planladığı yeni boru fabrikası yatırımlarında liderliği Uğur Fatinoğlu yürütüyor.

Fatinoğlu'nun halka arz süreci emanet edildi

Fatinoğlu Holding’de yürürlükte olan bir aile anayasası henüz mevcut değil. Ancak hazırlıkları yürütülüyor. Bu açıdan ağabeyi Uğur gibi Emre Fatinoğlu’nun holdingde mesaiye başlaması da bir aile anayasası kuralına tabi olmadı. Lisans eğitimini ABD’de Drexel University’de Business Administration eğitimi ile tamamlayan Emre Fatinoğlu 13 yıl önce iş yaşamına şirketin satın alma ve lojistik bölümünde başladı. Bu alanlarda hızlı yükselen Emre Fatinoğlu tüm holding bünyesindeki şirketlerin tedarik zinciri, muhasebe, insan kaynakları, bilgi işlem ve teknolojileri , finans , bütçeraporlama gibi tüm iç operasyonlarının üst yönetciliğini yürütüyor. Aynı zamanda kurumsallaşmanın da başında. Ek olarak şirket içi operasyonları hızlandırmaya yönelik de teknolojik dönüşümün liderliğini yürütüyor. Yazıyı hazırlarken, Emre Fatinoğlu’nun grubun bir önemli sürecinin de yönetimini üstlendiğini öğrendim. Yukarıdaki satırlarda da belirttiğim gibi yatırımcı yönü kuvvetli olan Fatinoğlu Holding, kimi şirketlerinde halka arza hazırlanıyor. Bu yolla edinilen mali kaynak, yeni yatırımlar için kullanılacak. Grupta halka arz gündemini Emre Fatinoğlu yönetiyor.