Suyun gerçek değeri nedir?

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) 6’da temiz su ve sanitasyon (sağlıklama) başlığıyla herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetleri ve sürdürülebilir su yönetimi güvence altına alınmakta.

Suyla ilgili çabaları hızlandırmak için “Her Damla Önemlidir” söylemiyle BM Sürdürülebilir Kalkınma İçin Su Uluslararası Eylem On Yılı (2018-2028) ilerliyor. Covid-19 salgını su ve sağlıklamanın kritik önemini ortaya koyarken, su stresi sorunu ile su döngüsündeki değişiklikleri, düzensizlikleri artıran iklim değişimi sorunu öne çıkmakta. 18 Mart 2021’de, 22 Mart Dünya Su Günü öncesinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi için SKA 6 uygulanmasının önemi, aciliyetler, eylemler konulu üst düzey toplantı BM 75. Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır başkanlığında gerçekleştirilip, küresel ilerlemeler değerlendirilerek, ortak su güvenliği açığı, ortak kader ve daha iyisini inşa zorunluluğu vurgulandı. 2021 Dünya Su Günü teması “Suya Değer Verme”. Su evimizde, işimizde, tarlamızda, su ve kara ekosistemleri ile yaşamımızda her yerde olduğundan, su satış bedelinin çok ötesinde, adeta paha biçilemez, muazzam değerli doğal kaynağımız. Bu nedenle fertler ve sanayiciler suyun kıymetini öğrenmeli, anlamalı ve suya değer verme görevi gereği bilinmelidir. İnsan ve doğanın yaşaması, üretmesi, ekonomisi için gerekli olan suyun, gerçek çok boyutlu değeri için küresel anlayış olmazsa, su korunamaz ve SKA 6 için ilerleme başarılamaz.

Dünyada halen 2,2 milyar kişi temiz suya erişemezken, su yönetimi ve su paylaşımı mühim. Sınırlı ve en önemlisi yerinin doldurulması, yerine yeni bir seçenek bulunması mümkün olmayan su için, en iyi su yönetimi yapılması zorunluluk. Çünkü susuz gıda güvenliği ve sağlık olamaz. Su sadece musluktaki, nehirdeki, barajdaki, yağmurdaki, buzuldaki su değildir. Üretimlerde temel girdilerden biri olan suyun ayak izi her bir üründe saklıdır.

Su verimli üretim, şarttır. Yakın gelecekte karbon ayak izi için olduğu gibi sanayicimizin önüne sınırda su ayak izi sorgusu da gelecek. Hazır olmak ve suyun gerçek değerini iyi bilmek gerek. Artık “Sudan Ucuz” diye bir tanımlama yaparak, Orhan Veli’nin dediği gibi “Acı Su Bedava” hiç diyemeyiz. Su pahalı. Hem pahalı, hem de erişimi oldukça zor. Su kıtlığı geliyor. Hazır mıyız?