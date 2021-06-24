Swap pekâlâ mümkün ama Liranın itibar kuru üzerinden…

Merkez Bankası; faiz dışında da araçları olduğunu nihayet hatırladı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği'ndeydi; “TL’nin değerinin korunması için politika adımları atacağız. İki ülkeyle swap görüşmelerinden çok iyi noktaya gelindi.”

Swap nedir? Neden yapılıyor?

Swap; belirlenen zaman aralığı içinde, farklı faiz ödemelerinin veya farklı para birimlerinin karşılıklı olarak değiştirildikleri takas anlaşmasına verilen ad. Swap; piyasalara likidite sağlamak için yapılıyor. Ülkeler döviz bulmak ve likidite sıkıntısı çekmemek için swapı kullanıyor. Burada kritik nokta; takas sırasında ödenen faiz…

Lira nasıl swaplanıyor?

Liranın itibarı yoksa onu nasıl swaplarsın? Ancak kötü alacak gibi, değerinin çok eksiğinden yapabilirsin. Swapa konu ülkelerin para birimleri karşısında, ancak; olurunun çok daha altından işlem yaparsan, pekâlâ olur da ülkemiz ne kazanır, ne kaybeder, iyi hesaplanmalı.

İKİ SORU İKİ CEVAP

TL neden sürekli değer kaybediyor?

Merkez Bankası’na güven zedelendi. Belirsizlik ve bilinmezlik içinde yön görülemiyor?

Faiz bugün %50 olsa TL’ye talep artar mı?

Faizi %50, güveni %sıfır yaparsanız, değil yüzde elli, %1500 faiz de verseniz TL itibar görmez.

Liraya itibar kazandırmak nedir?

1-TL varlıkların yabancı paralar karşısında değer kaybetmemesi

2-TL’nin enflasyon karşısında erimemesi

3-Halkın yabancı para yerine TL’yi tercih etmesi

4-Ülkeler arasında itibarının olması

5-TL’nin değerleneceğine dair güvenin oluşması

LİRAMIZA İTİBAR, BORCUMUZU AZALTIR

Her şey itibar kaybedebilir. Ancak para itibar kaybettiğinde ülke borçları artar, ödenen faiz yükü artar, enflasyon artar, işsizlik artar. Geçim sıkıntısı artar.

Paraya sağlanan her itibar; azalan yük, azalan faiz demektir. Biz enflasyonu, paramızın itibarını artırarak düşürebiliriz. Bu da gerçekçi teşhis, kapsayıcı çözüm ve güvenilir uygulayıcı ile mümkün.