Tahminlerde/ beklentilerde sapmanın getirisi/götürüsü…

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Enflasyonu “sorun” olarak görüyorsan, gide­ceğin ilk yol belli:

Arzı artırmanın yolları aranmalı…

***

Talebi kısmaya yönelik yolu önceliklendiren­ler mi?

AB ülkeleri başta olmak üzere ABD’de dahil, tahminlerdeki sapma aralığını artırdı…

***

Ve…

Tahminlerdeki/beklentilerdeki bu sapma. yatırımını/üretimini beklentilere göre planla­yan reel/üreten kesimi daha da yıprattı…

***

Bu yıpranma, birçok ülkede, fiyatlama davra­nışlarına, alışkanlıklarına yansıdı…

(Reel sektör, üretime devam edebilmek adına, zararını azaltmalıydı…)

Bu değişim, ekonomilerdeki düzelme beklen­tisini daha da azalttı…

***

Bizim gibi, tüketimi üretimine göre yüksek ülkeler mi?

Tahmin/gerçekleşme aralığındaki açılmada da; bunun sonucu olan açıklarda da/borçlanma­da da rekor kırdı…

***

Bunların sonucunda da:

“Satamıyorum, fiyat indirmem lazım!” döne­mi de başladı…

Bunu, inşaat maliyetleri yıllık yüzde 29 ar­tarken, konut fiyatlarındaki artışın yıllık yüzde 24’te kalması da tescilliyor…

VELHASIL

Merkez Bankası’nın sektörel enflasyon bek­lenti anketlerine bakalım…

Son 2 yılda:

Yatırımını/üretimini beklentilere göre planlayan reel/üreten kesimin enflasyon beklentisinde, yüzde 15’in üzerinde sapma yaşanmış…

***

Yüzde 30 civarında enflasyon oranına sa­hip bir ülkede, üretenlerin beklentilerinde­ki sapma yüzde 15’e çıkıyorsa:

Ekonominin “reel” olduğu söylenebilir mi?