Tahminlerde/ beklentilerde sapmanın getirisi/götürüsü…
Enflasyonu “sorun” olarak görüyorsan, gideceğin ilk yol belli:
Arzı artırmanın yolları aranmalı…
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Talebi kısmaya yönelik yolu önceliklendirenler mi?
AB ülkeleri başta olmak üzere ABD’de dahil, tahminlerdeki sapma aralığını artırdı…
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Ve…
Tahminlerdeki/beklentilerdeki bu sapma. yatırımını/üretimini beklentilere göre planlayan reel/üreten kesimi daha da yıprattı…
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Bu yıpranma, birçok ülkede, fiyatlama davranışlarına, alışkanlıklarına yansıdı…
(Reel sektör, üretime devam edebilmek adına, zararını azaltmalıydı…)
Bu değişim, ekonomilerdeki düzelme beklentisini daha da azalttı…
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Bizim gibi, tüketimi üretimine göre yüksek ülkeler mi?
Tahmin/gerçekleşme aralığındaki açılmada da; bunun sonucu olan açıklarda da/borçlanmada da rekor kırdı…
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Bunların sonucunda da:
“Satamıyorum, fiyat indirmem lazım!” dönemi de başladı…
Bunu, inşaat maliyetleri yıllık yüzde 29 artarken, konut fiyatlarındaki artışın yıllık yüzde 24’te kalması da tescilliyor…
VELHASIL
Merkez Bankası’nın sektörel enflasyon beklenti anketlerine bakalım…
Son 2 yılda:
Yatırımını/üretimini beklentilere göre planlayan reel/üreten kesimin enflasyon beklentisinde, yüzde 15’in üzerinde sapma yaşanmış…
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Yüzde 30 civarında enflasyon oranına sahip bir ülkede, üretenlerin beklentilerindeki sapma yüzde 15’e çıkıyorsa:
Ekonominin “reel” olduğu söylenebilir mi?
|Borsa
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