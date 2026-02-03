Takibe düşmüş kredi hacmi bir yılda ikiye katlandı

2025 yılında bankaların Türkiye genelinde takibe düşmüş kredi alacakları yüzde 103 artışla 588,7 milyar liraya ulaştı. Takibe düşen alacaktaki büyümede yüzde 595’lik astronomik oranla Karaman başı çekti. Takipteki alacaklar geçen yıl 5 ilde yüzde 200-300, 57 ilde de yüzde 100-200 arasında üç haneli artış gösterdi.

Olağan dışı iç ve dış olumsuz gelişmeler­le oldukça çalkantı­lı ve Türkiye ekonomisi için denge arayışı ile geçen 2025 yılında, bankaların şirketler kesimi ve tüketicilere kullan­dırdığı krediler ve kredi kart­ları borçlarında zamanında ödenemediği için takibe dü­şen toplam alacak miktarı bir kattan fazla büyüdü.

Toplam kredi hacmindeki payı düşük illerden Karaman, sorunlu kredilerdeki büyü­mede yaklaşık altı katlık ar­tışla diğer illerden derin fark­la ayrışırken, artış oranının 5 ilde yüzde 200-300 ve 57 ilde de yüzde 100-200 ile üç hane­li olması dikkati çekti. Miktar bazında yaklaşık üçte birle en büyük alacağın bulunduğu İstanbul’daki artış yüzde 87 civarında kalırken, en düşük artışın yaşandığı Konya’da bile söz konusu hacim yüzde 44’le yıllık enflasyonun üze­rinde büyüme kaydetti.

Üçte biri İstanbul’dan

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BD­DK) 2025 sonu itibarıyla iller bazında toplulaştırılmış ban­kacılık istatistiklerini içe­ren FİNTÜRK verilerine gö­re 2024 sonunda 289,6 mil­yar lira olan bankaların ülke genelinde takibe düşmüş ala­caklarının toplam hacmi, yüzde 103,3 artışla 2025 so­nunda 588,7 milyar liraya yükseldi.

Ticari krediler ve ihtiyaç, taşıt, konut gibi tüketici kre­dileri ile bireysel ve kurumsal kredi kartı borçlarından geri ödemesi 90 gün ve üzeri ge­cikmiş tutarları kapsayan söz konusu alacakların 191,2 mil­yar lira ile yüzde 32,5’i, nü­fusça ve ekonomik bakımdan en büyük il olan, dolayısıyla en çok kredi kullanan İstan­bul’dan. Takipteki alacak tu­tarında İstan­bul’u 51,9 milyar li­ra ile Ankara, 34,5 milyar lira ile İzmir, 21,6 milyar lira ile Bursa, yaklaşık 20 milyar lira ile Gaziantep izliyor. Da­ha sonra yaklaşık 19 milyar lira ile Kocaeli, 18,7 milyarla Adana, 17,7 milyarla Antalya, 14,4 milyarla Konya ve 12,2 milyar lira ile Diyarbakır ge­liyor.

Bu on ildeki toplam tutar, 401,1 milyar lira ile takibe düşmüş toplam alacakların yüzde 68,1’ini oluşturuyor. Diğer 71 il toplamında takip­teki tutar ise 187,6 milyar lira ve payı yüzde 31,9.

Karaman’da hızlı yükseliş

Takibe düşmüş alacak mik­tarında büyümede ise yüz­de 595’lik astronomik oranla Karaman başı çekti. Bu ilde 2024 sonu itibarıyla sadece 455,4 milyon lira olan takip­teki alacak miktarı 2025 sonu itibarıyla 3 milyar 165,6 mil­yon liraya yükseldi.

Sorunlu kredilerdeki yıllık artış oranında bu ili sanayisi zayıf, daha çok esnaf ağırlık­lı ve tüketici kredisi payının yüksek olduğu diğer Anado­lu illeri izledi. Karaman’ın ar­dından yüzde 261,2’lik artış­la Zonguldak, yüzde 242,1’le Amasya, yüzde 2176 ile Er­zurum, yüzde 202,8’le Sam­sun, yüzde 197 ile Niğde ve yüzde 196,8 artışla Tunceli geldi. Bu illere göre sanayi ve ticaret sektörleri görece da­ha gelişmiş olan Eskişehir’in takipteki kredi borcu da yüz­de 192,7 büyürken, Batman yüzde 191,4, Yozgat yüzde 180,5’le takibe düşen kredi­leri en hızlı büyüyen ilk on il arasında yer aldı.

Kişi başında üç il: İstanbul, Karaman, Gaziantep

2025 sonu itibarıyla ki­şi başına ortalama takipteki kredi borcunda 15.111 TL ile İstanbul başı çekiyor. Borç miktarı geçen yılki rekor ar­tışa rağmen birçok ilden dü­şük olmakla birlikte nüfusa bölündüğünde kişi başına 15.055 TL’lik takibe düşmüş borcu bulunan Karaman, İs­tanbul’un hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.

Kişi başına takipteki kredi miktarında bu illeri 12.926 lira ile sanayi ve ticaret ili Gaziantep, 12.726 TL ile tu­rizm ili Muğla izliyor. Ülke­nin önemli ağır sanayi kuru­luşlarının kümelendiği Ko­caeli de kişi başına 11.335 liralık takipteki borçla be­şinci sırada yer alıyor. Da­ha sonra kişi başına 10.900 TL ile Bilecik, 10.865 TL ile Ankara, 10.569 TL ile Adana, 10.096 TL ile Mardin, 9.539 TL ile Diyarbakır geliyor. Ki­şi başına ortalama takipte­ki alacak miktarı İzmir’de 9.246, Denizli’de 8.871, Bur­sa’da 8,291, Antalya’da 8.068, Zonguldak’ta 7.986, Kon­ya’da 7.894, Mersin’de 7.819, Tekirdağ’da 7.425, Bat­man’da 7.324, Düzce’de 7.259 lira. Kişi başına tutarın en düşük olduğu iller ise düşük nüfus ve ekonomik faaliyet­lerin sınırlılığı nedeniyle zaten kredi pastasından pa­yı son derece düşük olanlar. Muş, kişi başına 2.062, Gü­müşhane 2.124, Bingöl 2.281, Ağrı 2.674 TL ile en az ki­şi başı takibe düşmüş borcu bulunan ilk beş il. Diğer iller­de ise kişi başına takipteki borç miktarı 2.700-6.700 TL arasında değişiyor.

Takibe düşme oranında Mardin ve Karaman

2025 sonu itibarıyla 588,7 milyar liraya ulaşan takibe düşmüş alacak miktarı, aynı tarih itibarıyla 23 trilyon 451,9 milyar lira olan toplam yurt içi nakdi kredi hacminin yüzde 2,5’ini oluşturdu.

İller bazında bakıldığında ise takibe düşme oranının Mardin ve Karaman’da yüzde 8’le çok yüksek olduğu belirlendi. Takipteki oranda bu illeri yüzde 6,1’le Diyarbakır, yüzde 6 ile Bilecik, yüzde 5,9’la Şırnak, yüzde 5,8’le Batman, yüzde 5,6 ile Hakkâri, yüzde 5,2 ile Şanlıurfa, yüzde 4,2 ile Zonguldak, yüzde 3,6 ile Isparta isliyor. Söz konusu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 1,4’le Çankırı ve Kırşehir, bunları yüzde 1,6 ile Ankara, yüzde 1,7 ile Ardahan ve yüzde 1,8’le Kars izliyor.

Yurt içi kredilerin 8,1 trilyon lira ile yüzde 34,6’sını kullanmış ve takibe düşmüş olacaklardaki payı yüzde 32,5 olan İstanbul’da ise bu oran yüzde 2,4 düzeyinde.