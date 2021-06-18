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Takım ve Merkez Bankası…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Futbol…

Sahada 4-4-2 sistemi de kurgulanabilir…

4-3-3’de… 3-5-2 de…

9-1’de… 3-7’de…

Gücüne göre…

*          *          *

Sistemdir…

Kurulur…

Takımın sorumluları/üyeleri, o kurguya göre, gücü/eğitimi/bilgisi/zekâsı ile “sistemi işletir/geliştirir”…

Aksayan taraf, çok daha iyisiyle güçlendirilir…

*          *          *

Golcün dünyanın en iyisi olsa da, ona topu taşıyan bihaberse top taşımaktan, “koskoca bir hiçtir” golcünün yetenekleri/eğitimi/çabası…

*          *          *

Ekonomi de “takım” oyunudur…

*          *          *

Merkez Bankası’nın takımdaki yeri/rolü bellidir…

Demiryollarının da, denizlerimizin de…

Galibiyet için tarım da sorumludur, turizm de…

Gol için çabaya da ihtiyaç vardır, biriktirdiğin kondisyona (tasarruf-sermaye) da, eğitime de…

Sahaya 30 kişiyle veya dopingle veya lisanssız çıkılamayacağı kuralları olduğuna göre,  “evrensel kurallara uyum”a da…

*          *          *   

Faizin 0 olmasının “koskoca bir hiç” olmaması için; demiryolu, tarım, eğitim gibi diğer oyuncularının güçlü olması gerekiyor…

Diğer oyuncuların güçlüyse, MB’nin koşmadan gol atan iyi bir santrfor olacağını ve faizin 0’a yaklaştığını “dünyadaki somut örneklerler” de kanıtlıyor…

VELHASIL…

 “Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git...

Uzağa gitmek istiyorsan birlikte git...” diyor Afrikalılar…

*          *          *

Ama…

Bu bilgiyi duvara asıp, bakıyorlar!

*          *          *

Takımın nasıl olması gerektiğini devlet adamı Muhammed İkbal özetliyor: “Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır.”

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