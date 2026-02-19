Taksilerde POS cihazı zorunluluğu başlıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13 Şubat yayımlanan 591 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Taksilerde Mali Cihaz kullanma uygulaması yürürlüğe girmiş bu­lunmaktadır.

Uygulamanın amacı kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzeni­ne olan uyum ve kartla ödeme imkânlarının artırılması olarak açıklanmakta ve bu ama­ca yönelik olarak taksi ile yolcu taşımacılı­ğı faaliyetinde bulunan mükelleflere, kul­landıkları taksimetrelerle bağlantılı olarak çalışacak veya taksimetre özelliğini de haiz Taksi Mali Cihaz kullanma mecburiyeti ge­tirilmiştir.

Taksimetrenin açılmasıyla bir­likte mali kayıt başlayacak ve yolculuk sona erdiğinde ve taksimetre kapandığında öde­me ekranı devreye girecek. Söz konusu ci­hazlar, taksimetrelerle bağlantılı çalışacak, çevrim içi veri aktarımı yapabilecek ve bün­yesinde EFT-POS özelliğini barındıracak. Bu cihazların teknik kontrolleri TÜBİTAK ve TSE tarafından kontrol ve test edilecek. Belirlenen özellikleri taşıdıklarının tespit edilmesi halinde Bakanlıkça onaylanarak kullanıma sunulabilecek.

Taksi mali cihazın işleyişi

Taksimetrenin açılması ile birlikte eş za­manlı olarak Taksi Mali Cihazda işlemin başlaması, taksimetrede ücretin hesaplan­masıyla eş zamanlı olarak Taksi Mali Cihaz­da da işlemin sonlandırılması esastır. Taksi­metre, Taksi Mali Cihazdan bağımsız olarak tek başına çalışamayacak, ücretin hesaplan­ması ve işlemin tamamlanmasını müteakip Taksi Mali Cihazdan fiş veya e-Belge düzen­lendikten sonra taksimetrenin yeniden kul­lanılması mümkün olabilecektir. Taksi Ma­li Cihaz, taksimetreden bağımsız olarak tek başına çalışamayacak ve fiş veya e-Belge dü­zenleyemeyecektir. Tutar bilgisi Taksi Mali Cihaza taksimetreden otomatik olarak gele­cek ve Taksi Mali Cihaza manuel tutar girişi yapılamayacaktır.

Taksi ücretleri kredi kartıyla ödenmek zorunda

Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler, Taksi Mali Cihazları kullanmak zorunda oldukları tarihi izleyen 15 gün içerisinde en az bir banka veya kuru­luş ile üye iş yeri anlaşması yaparak kulla­nılan Taksi Mali Cihazlar aracılığıyla kartla ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır­lar. Bu sürede üye iş yeri anlaşması yaparak, kartla ödeme taleplerini kabul edecek uy­gulamalar yüklenmeyen Taksi Mali Cihaz­lar bu sürelerin bitimini takip eden 15 gün içerisinde Taksi Mali Cihaz üreticileri ta­rafından kullanıma kapatılarak pasif duru­ma alınacaktır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte söz konusu ci­hazlar tekrar kullanıma açılacaktır.

Düzenlenen belge fatura yerine geçer

Taksi ile yolcu taşımacılığı hizmet bede­linin Vergi Usul Kanununda belirlenen fa­tura düzenleme haddinin üzerinde olması veya hizmet alanın fatura düzenlenmesini talep etmesi durumunda, Taksi Mali Cihaz­lardan otomatik olarak düzenlenen fişlerin, taksi taşımacılığı hizmeti alanın T.C. Kim­lik Numarası veya Vergi Numarası bilgisini içermesi şartıyla, “fatura yerine geçen” bel­ge olarak kabul edilir.

1 Eylül’e kadar geçiş zorunlu

Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler dâhil) 1/9/2026 tari­hine kadar Taksi Mali Cihazları satın alarak kullanmaya başlamak zorundadır. Taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mü­kelleflerin başka bir mükellefe ait Taksi Mali Cihaz kullanması yasaktır. Yeni işe başlanıl­ması halinde ya da taksimetrenin değiştiril­mesi halinde en geç 30 gün içerisinde, Taksi Mali Cihaz kullanılması zorunludur.