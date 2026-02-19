Taksilerde POS cihazı zorunluluğu başlıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13 Şubat yayımlanan 591 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Taksilerde Mali Cihaz kullanma uygulaması yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Uygulamanın amacı kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine olan uyum ve kartla ödeme imkânlarının artırılması olarak açıklanmakta ve bu amaca yönelik olarak taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflere, kullandıkları taksimetrelerle bağlantılı olarak çalışacak veya taksimetre özelliğini de haiz Taksi Mali Cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir.
Taksimetrenin açılmasıyla birlikte mali kayıt başlayacak ve yolculuk sona erdiğinde ve taksimetre kapandığında ödeme ekranı devreye girecek. Söz konusu cihazlar, taksimetrelerle bağlantılı çalışacak, çevrim içi veri aktarımı yapabilecek ve bünyesinde EFT-POS özelliğini barındıracak. Bu cihazların teknik kontrolleri TÜBİTAK ve TSE tarafından kontrol ve test edilecek. Belirlenen özellikleri taşıdıklarının tespit edilmesi halinde Bakanlıkça onaylanarak kullanıma sunulabilecek.
Taksi mali cihazın işleyişi
Taksimetrenin açılması ile birlikte eş zamanlı olarak Taksi Mali Cihazda işlemin başlaması, taksimetrede ücretin hesaplanmasıyla eş zamanlı olarak Taksi Mali Cihazda da işlemin sonlandırılması esastır. Taksimetre, Taksi Mali Cihazdan bağımsız olarak tek başına çalışamayacak, ücretin hesaplanması ve işlemin tamamlanmasını müteakip Taksi Mali Cihazdan fiş veya e-Belge düzenlendikten sonra taksimetrenin yeniden kullanılması mümkün olabilecektir. Taksi Mali Cihaz, taksimetreden bağımsız olarak tek başına çalışamayacak ve fiş veya e-Belge düzenleyemeyecektir. Tutar bilgisi Taksi Mali Cihaza taksimetreden otomatik olarak gelecek ve Taksi Mali Cihaza manuel tutar girişi yapılamayacaktır.
Taksi ücretleri kredi kartıyla ödenmek zorunda
Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler, Taksi Mali Cihazları kullanmak zorunda oldukları tarihi izleyen 15 gün içerisinde en az bir banka veya kuruluş ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan Taksi Mali Cihazlar aracılığıyla kartla ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Bu sürede üye iş yeri anlaşması yaparak, kartla ödeme taleplerini kabul edecek uygulamalar yüklenmeyen Taksi Mali Cihazlar bu sürelerin bitimini takip eden 15 gün içerisinde Taksi Mali Cihaz üreticileri tarafından kullanıma kapatılarak pasif duruma alınacaktır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte söz konusu cihazlar tekrar kullanıma açılacaktır.
Düzenlenen belge fatura yerine geçer
Taksi ile yolcu taşımacılığı hizmet bedelinin Vergi Usul Kanununda belirlenen fatura düzenleme haddinin üzerinde olması veya hizmet alanın fatura düzenlenmesini talep etmesi durumunda, Taksi Mali Cihazlardan otomatik olarak düzenlenen fişlerin, taksi taşımacılığı hizmeti alanın T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Numarası bilgisini içermesi şartıyla, “fatura yerine geçen” belge olarak kabul edilir.
1 Eylül’e kadar geçiş zorunlu
Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler dâhil) 1/9/2026 tarihine kadar Taksi Mali Cihazları satın alarak kullanmaya başlamak zorundadır. Taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin başka bir mükellefe ait Taksi Mali Cihaz kullanması yasaktır. Yeni işe başlanılması halinde ya da taksimetrenin değiştirilmesi halinde en geç 30 gün içerisinde, Taksi Mali Cihaz kullanılması zorunludur.
|Borsa
|14.259,90
|0,23 %
|Dolar
|43,7606
|0,00 %
|Euro
|51,6821
|0,15 %
|Euro/Dolar
|1,1785
|0,01 %
|Altın (GR)
|7.005,87
|-0,12 %
|Altın (ONS)
|4.976,52
|-0,17 %
|Brent
|69,8100
|-0,33 %