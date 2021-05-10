Taksim’de 150 yıldır cami varmış hissi uyandırmak istedik

19 TEMMUZ 2016 İstanbul... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminden sonra başlayan “demokrasi nöbeti” kapsamında Kısıklı’daki evinin önünde bekleyenlere ve ekranlardan vatandaşlara seslenmek üzere kürsüye çıktı.

Erdoğan’ın o akşamki konuşma gündeminde Taksim vardı:

- AKM yıkılacak, yerine yanındaki otopark arsası da eklenerek Türkiye’nin ilk opera binasını yapacağız.

- Topçu Kışlası’nı yapacağız.

- Taksim Camisi de yapılacak…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını izleyen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, o anda platformda gördüğü dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a mesaj yazdı:

- Sayın Bakanım, Taksim’e camiyi yapmaya ben talibim. Tüm masraflarını karşılamaya, inşaatı da üstlenmeye hazırım. İnşaatı Sur Yapı olarak yaparız. Lütfen bu talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza iletin.

Altan Elmas’ın Taksim Camii ile ilgili bu öyküsünü 25 Mayıs 2018 akşamı, dönemin Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın Taksim’de düzenlediği iftar buluşmasının ardından CVK Park Bosphorus Otel’deki sohbette dinledim.

Elmas, ailesinin Refahiye (Erzincan) kökenli olduğunu belirtti:

- Dedem 1930’lu yıllarda İstanbul’a gelmiş. Taksim’de bir apartmanda kapıcılık yapmış. O nedenle Taksim’in bende yeri ayrıdır. Taksim’e cami yapılması benim de hayalimdi.

Altan Elmas’ı dinlerken Ahmet Misbah Demircan’ın 10 Şubat 2017’de yaptığı açıklamayı buldum:

- Arazi Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait. Yapı, Anıtlar Kurulu’ndan onaylandı. Camiyi yaptırmak isteyen hayırsever bir işadamı var. Dolayısıyla kamu kaynağı harcanmadan Taksim Camisi yapılmış olacak. Ruhsatı da şu an itibariyle verilmiş durumda.

Demircan’ın 10 Şubat 2017’deki konuşmasının devamı şöyleydi:

- Hayırsever işadamı iş makinelerini getirdi, ilk çalışmalarına başladı. Hayırsever işadamı adının açıklanmasını istemiyordu. Bunu gizlemeye gerek yok. Sur Yapı ortakları bu işi tek başına kendisi yapıyor. Zaten süreç bu şekilde hızlandı. Çünkü ihale de söz konusu olmadı.

Geçen hafta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın sosyal medya hesabındaki paylaşımını gördüm:

- İstanbul’da ilk ezanın yankılandığı Beyoğlu’nda Taksim Cami, barış evreninin zarif bir abidesi olarak yükseldi. Açılışa gün sayıyor.

Demircan, yapımını üstlenen Altan Elmas’la birlikte Taksim Camii’ni gezmiş, fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşmıştı.

Bunun üzerine Altan Elmas’a mesaj yazdım:

- Taksim Camii’nin açılış hazırlıkları sürüyor sanıyorum. Ne kadara mal oldu? Öngördüğünüz bütçede şaşma oldu mu?

Şu yanıtı verdi:

- Bütçe TL bazında iki katına çıktı. Dolar bazında ise yüzde 40’a yakın yukarı gitti. Bu hayır işi. Ne kadar harcadığımızı söylemek istemem.

Bunun üzerine etraftan duyduğum rakamı doğrulatmaya çalıştım:

- 10 milyon dolar gibi bir rakam duymuştum temel atıldığı günlerde.

Yanıtını şöyle toparladı:

- İnşaata başladığımızda dolar 3.6 TL idi. Şimdi malum. Son bir yılda emtia fiyatları kaynaklı maliyet artışı oldu. Önemli bir eser yaptık. Her şeyin en iyisi olsun istedik.

Taksim Camii’nin mimari özelliği ile ilgili şu mesajı verdi:

- Geleneksel cami formlarını modernize ederek yaptık. Beyoğlu’nda çokça hakim mimari akım olan 19. Yüzyıl Art Nouveau’dan esintiler var.

Ardından ekledi:

- Aslında hedefimiz “150 yıl önce yapılmış ve sanki orada hep varmış gibi” olmasıydı. Başardık galiba…

İstanbul’da yaşayanlar Taksim Camii’ni ilk gördüğünde “150 yıllık” algısı oluşur mu?

Mihrap, mimber ve kürsünün tasarımı bana ait

SUR Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Taksim Camii’nin mimarı tasarımının Şefik Birkiye tarafından gerçekleştirildiğini belirtti:

- Ben de Şefik Bey’e epey destek oldum. Birçok kararı birlikte revize ettik.

Sur Yapı’nın mimari ekibinin de çok güçlü olduğunu vurguladı:

- Danışmanımız mimar Serkan Akın da bizimle çalıştı. Onun da emeği çok. Serkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık’tan arkadaşımdır.

Mihrap, mimber ve kürsüye işaret etti:

- Caminin mihrap, mimber ve kürsüsünü bizzat ben tasarladım. Mihrabın epey farklı olduğunu düşünüyorum. Hattat Davut Bektaş hoca ile birlikte “Esma-ül Hüsna”yı yazdık. Ben çok beğendim. İnşallah millet de beğenir.

Daha önce 3 cami inşa etmiştik

SUR Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas’a cami inşası konusunda deneyimli olup olmadıklarını sordum, yanıtladı:

- Geçmişte daha küçük ebatlarda 3 cami inşaatı gerçekleştirdik. Taksim Camii boyutunda bir eseri ilk kez inşa etmiş olduk.

Caminin açılış tarihini sordum, yanıtladı:

- Açılışı, pandemi nedeniyle alınan “tam kapanma” kararına uyarak Ramazan Bayramı sonrasına erteledik.

Taksim Camii Vakfı’nda Bakan Yardımcısı da var

TEMELİ Şubat 2017’de atılan Taksim Cami için 31 Ekim 2019’da bir de vakıf kuruldu:

Taksim Camii İslam Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı.

Vakfın kurucuları şu isimlerden oluştu: