Talep edileni/edileceği, verimli üretirsen/ geliştirirsen; 2 yılda 190 kat büyüyebiliyorsun…

Tekstil, mobilya gibi emek yoğun sektörlerdeki sıkıntıları biliyoruz…

O sektörlerde, herhangi bir destek almadan, “rekor büyümeler” ile devam edenleri de görü­yoruz…

* * *

Örneğin: Ankara…

Ücretler, enerji, ulaştırma (lojistik), faiz gibi üretimin ve finansmanın maliyet kalemlerindeki ciddi artışlara rağmen, Ankara’da, yüksek tekno­lojiye yapılan yatırımlar devam etti…

Ve… Bu sayede ihracat performansı ivme kazan­dı…

* * *

2025 yılının ilk altı ayı:

Ankara’nın ihracatı yüzde 11,2’lik artışla 7,1 milyar doları aştı…

* * *

2024 yılında Ankara’nın ihracatındaki yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 12,1’e ulaştı… (Türkiye ortalaması yüzde 3,6)

* * *

Yüksek teknoloji ürünlerinin payının 2025 yı­lında yüzde 15’i aşması hedefleniyor…

* * *

Dün: TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliği ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı...

Cirosunu iki yılda yüzde 19 bin 153 oranında ar­tıran Ankara merkezli şirket ilk sırayı aldı…

İlk 100’deki şirketlerin 24’ü Ankara’dan çıktı…

* * *

“Hızlı büyüyenler savunma sanayindedir.” diye düşünebilirsiniz…

En hızlı büyüyenler arasında tekstil üretici­leri de var, makine üreticileri de…

Kuruyemiş üreticisi de var lojistik hizmeti verenler de…

Mobilya üreticileri de var, ambalaj üreten­ler de…

VELHASIL

Yatırım ve üretimde ücret/faiz/lojistik gibi “maliyetler” önemli…

Ama dünya ihtiyacına göre üretim yapabil­mek, teknolojiye kullanabilmek/geliştirebilmek ve doğru ölçekte yüksek verimliliği yakalayabil­mek çok daha önemli…

* * *

Tekrarda fayda var: Ankara’nın yüksek tekno­lojili ürünler ihracatında, sadece savunma sana­yinin olduğunu/olabileceğini düşünebilirsiniz…

Ama öyle değil…

Makine ve aksamları ile elektrik-elektronik sektörleri geleneksel ağırlığını koruyor…

* * *

Hatta Ankara’da, 2025 yılının ilk 6 ayında en yüksek ihracat artışının geldiği sektörlerden biri: Teknik tekstil kumaşlarına ve tasarıma ağırlık veren hazır giyim sektörü…