Talep edileni/edileceği, verimli üretirsen/ geliştirirsen; 2 yılda 190 kat büyüyebiliyorsun…
Tekstil, mobilya gibi emek yoğun sektörlerdeki sıkıntıları biliyoruz…
O sektörlerde, herhangi bir destek almadan, “rekor büyümeler” ile devam edenleri de görüyoruz…
* * *
Örneğin: Ankara…
Ücretler, enerji, ulaştırma (lojistik), faiz gibi üretimin ve finansmanın maliyet kalemlerindeki ciddi artışlara rağmen, Ankara’da, yüksek teknolojiye yapılan yatırımlar devam etti…
Ve… Bu sayede ihracat performansı ivme kazandı…
* * *
2025 yılının ilk altı ayı:
Ankara’nın ihracatı yüzde 11,2’lik artışla 7,1 milyar doları aştı…
* * *
2024 yılında Ankara’nın ihracatındaki yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 12,1’e ulaştı… (Türkiye ortalaması yüzde 3,6)
* * *
Yüksek teknoloji ürünlerinin payının 2025 yılında yüzde 15’i aşması hedefleniyor…
* * *
Dün: TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliği ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı...
Cirosunu iki yılda yüzde 19 bin 153 oranında artıran Ankara merkezli şirket ilk sırayı aldı…
İlk 100’deki şirketlerin 24’ü Ankara’dan çıktı…
* * *
“Hızlı büyüyenler savunma sanayindedir.” diye düşünebilirsiniz…
En hızlı büyüyenler arasında tekstil üreticileri de var, makine üreticileri de…
Kuruyemiş üreticisi de var lojistik hizmeti verenler de…
Mobilya üreticileri de var, ambalaj üretenler de…
VELHASIL
Yatırım ve üretimde ücret/faiz/lojistik gibi “maliyetler” önemli…
Ama dünya ihtiyacına göre üretim yapabilmek, teknolojiye kullanabilmek/geliştirebilmek ve doğru ölçekte yüksek verimliliği yakalayabilmek çok daha önemli…
* * *
Tekrarda fayda var: Ankara’nın yüksek teknolojili ürünler ihracatında, sadece savunma sanayinin olduğunu/olabileceğini düşünebilirsiniz…
Ama öyle değil…
Makine ve aksamları ile elektrik-elektronik sektörleri geleneksel ağırlığını koruyor…
* * *
Hatta Ankara’da, 2025 yılının ilk 6 ayında en yüksek ihracat artışının geldiği sektörlerden biri: Teknik tekstil kumaşlarına ve tasarıma ağırlık veren hazır giyim sektörü…
