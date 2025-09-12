Talepte düşüş, fiyatlarda artış eğilimi

Parasal sıkılaştırma sü­recinde enflasyonu dü­şürme yönünde önem­li aşama kat edilirken, Merkez Bankası’nın iç ve dış şoklar yü­zünden ara verdiği faiz indiri­mi sürecini yeniden başlatma­sına karşın temmuz ayına ait ticaret satış ve ciro verileri anı­lan ayda talepte kısmen yavaş­lama fiyatlarda ise bir miktar artış eğilimini ortaya koydu.

Merkez Bankası’nın yeni faiz kararını açıkladığı dün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021=100 Bazlı Ti­caret Satış Hacim Endeksi ve Ciro Endekslerinin Tem­muz 2025 sonuçları açıklan­dı. Mevsim ve takvim etkisin­den arındırılmış verilere gö­re temmuzda önceki aya göre toplamda ticaret satış hacmi yüzde 6,5, sanayi, inşaat, tica­ret ve hizmet sektörleri top­lamında ciro ise yüzde 2,1 dü­şüş kaydetti. Bu da satışlarda düşüşe rağmen fiyat artış eği­liminin devam ettiğini gös­terdi. Aylık bazda sanayi sek­törü cirosu yüzde 0,6, ticaret sektörü cirosu yüzde 4,3 aza­lırken, inşaatta yüzde 5,8, hiz­metlerde de yüzde 0,4 oranın­da ciro artışı kaydedildi.

Temmuzdaki düşüşe bağlı olarak, haziran sonu itibarıy­la toplam ticaret satış hacmin­de yüzde 22,9 olan “yıllık” artış temmuz sonunda yüzde 11,6’ya gerilerken, yıllık ciro artışı ise yüzde 38,8 oldu. Yıllık bazda sanayide yüzde 31,2, inşaatta yüzde 50,8, ticaret sektöründe yüzde 40,6, hizmetlerde yüzde 40,6 ciro artışı yaşandı.

Satışlarda taşıt hariç düşüş yüzde 10

İç talepte fren eğilimi ken­disini asıl, motorlu taşıtlar dı­şındaki ürünlerde gösterdi. Toplam ticaret satış endek­sinin bileşenlerini oluşturan alt endekslere göre önceki aya göre motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarı­mında satışlar yüzde 0,5, bu­nun dışında kalan toptan tica­rette ise satış hacmi 10 düşüş kaydetti. Dezenflasyon süre­cinin safahatına ilişkin daha somut bir gösterge sayılabile­cek nitelikteki perakende ti­caretin satış hacmi ise aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Yıllık bazda ise motorlu ka­ra taşıtlarının ve motosiklet­lerin toptan ve perakende ti­careti ile onarımındaki satış hacmi yüzde 9,5, toptan tica­ret satış hacmi yüzde 11,4, pe­rakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,0 arttı.

Toplam ciro bileşenlerini oluşturan alt gruplardan ay­lık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,6 ve ticaret ciro endek­si yüzde 4,3 azalırken, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8, hizmet ciro endeksi yüzde 0,4 arttı. Yıllık bazda ise ciro, sanayide yüzde 31,2, inşaatta yüzde 50,8, ticarette yüzde 40,6, hizmet­lerde yüzde 40,6 artış kaydetti.

Satışlar gıda dışında geriledi

Temmuz ayında perakende ticaret satış hacminde yaşa­nan düşüş esas olarak gıda dışı ürünlerden kaynaklandı. Gıda, içecek ve tütünde önceki aya göre yüzde 1,8 oranında bir ar­tış yaşanırken, akaryakıt hariç gıda dışı ürünlerde yüzde 1,1 düşüş gerçekleşti.

Aylık bazda tekstil, giyim ve ayakkabıda yüzde 0,5, pos­ta yoluyla ve internet üze­ri satışlar ile otomotiv yakı­tında da yüzde 0,2 oranında bir artışın gerçekleştiği tem­muzda, en sert düşüş ise yüz­de 2,2 ile bilgisayar, bilgisayar donanım ve yazılımı, kitap, iletişim aygıtları grubunda yaşandı. Ayrıca ses ve görün­tü cihazları, hırdavat, boya ve cam, elektrikli ev aletleri, mobilya vb. ürünlerin yer al­dığı grupta yüzde 1,1, eczacı­lık, tıbbi ve ortopedik ürün­ler, kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri grubunda da yüzde 0,6 düşüş gerçekleşti.

Perakende ticarette en yük­sek aylık ciro artışı ise satış­ların da en çok arttığı gıdada yüzde 3,8’le gerçekleşti. Akar­yakıt hariç gıda dışı sektörle­rin toplam cirosunda ise yüz­de 1,8 düşüş yaşandı. Tekstil, giyim ve ayakkabıda yüzde 2,2, akaryakıtta yüzde 1,9, eczacı­lık ve tıbbi ürünlerde yüzde 1,3, posta ve internet üzeri sa­tış yapanlarda yüzde 0,8 ciro artışı olduğu temmuzda bilgi­sayar, donanım, yazılım, kitap vb. ürünler grubunda yüzde 7,3’lük sert düşüş dikkati çekti.

Sanayi ciro kaybını yurt dışı ile dengeledi

Sanayinin cirosunda aylık bazda yaşanan düşüş yurt içinden kaynaklandı. Sektörün yurt içi cirosu önceki aya göre yüzde 2,3’le on iki ay sonra ilk kez düşüş kaydetti. Yurt içi sanayi ciro endeksinde haziran sonunda yüzde 35,9 olan yıllık artış da yüzde 29,2’ye geriledi. Yurt dışı sanayi ciro endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 4 artış kaydetti. Söz konusu endekste haziran sonunda yüzde 31,2 olan yıllık artış da yüzde 36,7’ye yükseldi. İmalat sanayii bazında bakıldığında yurt içi cironun aylık bazda yüzde 1,8 gerilediği, yurt dışı cironun ise yüzde 3,8 arttığı belirlendi.

Satış ve ciro verileri ne anlatıyor?

TÜİK verileri, kısa vadede özellikle toptan ticaret ve sanayi tarafında yavaşlama sinyalleri verirken, yıllık bazda var olan büyüme trendinin hala devam ettiğini ancak kısa vadedeki eğilime bağlı olarak hız kestiğini ortaya koyuyor. Tüketici talebinin temmuzda kısmen fren yapsa da bir yıl önceye göre hala canlı olması, perakende satışlarda yıllık bazda artışların hız kesse de devam edeceğini gösterirken, aylık bazda gerileyen toptan ticaret ve sanayi ciro endeksleri, ikinci yarıda yavaşlama büyümede riskine işaret ediyor. Ekonomistler, yüksek faiz ortamı, satın alma gücü kaybı ve enflasyonist baskıların önümüzdeki aylarda perakende harcamaları da baskılayabileceğini belirtiyor.