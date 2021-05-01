Tam kapanma döneminde ekip motivasyonunu yüksek tutmak için…

Yücel UYGUN - DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

“Personeli için gelişim fırsatı oluşturan

firmaların, denetim maliyetleri düşer,

personel sirkülasyonu azalır

ve sektördeki itibarı artar.”

Şüphesiz ki şirketler için ekip motivasyonu, her şeyin başında geliyor. Konu işlerin aksamadan yürütülmesine gelince motivasyon, önem derecesinde ilk sıralara yerleşiyor. Vizyon sahibi liderler bu durumun farkındadır ve bu konuya yatırım yaparlar;

Motive edici toplantılar, bire bir görüşmeler, takdir, durumsal liderlik yaklaşımları, şirket içi ve dışı eğitimler, pandemi şartlarında esneklik vb. Pandemi başladığından bu yana birçok firma eğitime daha fazla önem vermeye başladı fakat hâlâ, hali vakti yerinde ama eğitimi bir maliyet yükü olarak gören firmalar da yok değil.

Pandemi tüm dünyaya yaşamanın, sağlıklı olmanın önemini tekrar hatırlatırken, çalışanlar da kendilerini ruhsal olarak daha iyi hissedebileceği çalışma ortamları istiyor. Özellikle hibrit çalışma modellerinde veya tam kapanma döneminde ekip motivasyonu için uzaktan eğitimler, işletmelerin/çalışanların en iyi yol arkadaşları oluyor. Şimdiye kadar çeşitli sebeplerden dolayı (personelin ulaşım/konaklama gideri, operasyonun aksamaması vb.), eğitimlere yeterince önem veremeyen bazı firmalar, uzaktan eğitim yöntemi ile bu yönlerini güçlendirebiliyor.

Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde personel için verimli olabilecek, en etkileyici eğitimlerin başında ise duygusal zekâ ve içsel motivasyon eğitimleri geliyor.

Pandemi döneminde ‘duygusal zekâ ve içsel motivasyon’ eğitimleri neden önemlidir?

- Çalışanların zorlukları yenme kabiliyeti artar

Geçen yaz, belki birçoğumuzun inandığı veya inanmak istediği “bu iş bu sonbahara biter” sözü dolanıyordu ortalıkta. Ve şu an ikinci senesindeyiz ama hâlâ tam olarak ne zaman biteceği meçhul. Uzun yıllardır şirket bünyelerinde verdiğim tüm eğitimlerde duygusal zekânın önemine hep dikkat çekmeye çalışıyordum. (Pandeminin henüz başlangıcında, bu konunun daha önemli hale geleceğini vurgulayan yazılar yazdım, kitaplarımın yeni baskılarında güncellemeler yaptım.)

Duygusal zekâ, gerçekten de iş gücünde çok daha önemli olmaya başladı ve önem derecesi de giderek büyüyecek. Duygusal zekâsı gelişmiş bir çalışan, değişime çok daha kolay uyum sağlar. Pandeminin de gelecekteki iş gücüne olan etkilerini düşünecek olursak, duygusal zekâsı gelişen bir ekip, karşısına çıkan zorlukların/değişimin daha kolay üstesinden gelecektir.

- Çalışanların motivasyonu önemli ölçüde yükselir

Şüphesiz ki bu günlerde içsel motivasyonumuzu korumak, umu düzeyimizi yüksek tutmak, her şeyin başında geliyor. Bu noktada yine duygusal zekâ gelişimi, ekibin duygularını regüle ederek onların motivasyon seviyesini yükseltiyor.

- Çalışanların iletişim becerileri gelişir

İçinde bulunduğumuz dönem her ne kadar insan kaynağının, değerlerinin ön plana çıktığı bir dönem olsa da bazı değişimler, organizasyon içindeki iletişimi olumsuz yönde etkileyebiliyor. (Çalışanların iş yüklerinin tam olarak ayarlanamaması, ekran önünde fazla sağlıksız zaman geçirme, işlerin uzaktan kontrolündeki zorluklar, değişime yeterince ayak uyduramama vb.) Zorlu koşullarda iletişim becerilerinin etkili bir şekilde kullanılması ve empati anlayışı son derece önemlidir. Bu sebepten organizasyon içindeki empati gücü, duygusal zekâ eğitimleri ile tekrar canlandırılabiliyor.

- Ekip performansı yükselir

Duygusal zekâ gelişiminin ekipler için en önemli faydalarından biri de, denetim altında olmadan da yüksek performansı açığa çıkarmasıdır. Çalışan, salt görevi yerine getirme anlayışından çıkıp, kendi yaptığı çalışmaların insanlık için faydalarına odaklanmaya başlar.

Yukarıdaki gelişim maddelerine ek olarak, bu tarz eğitimler sonrası çalışan kendini değerli hisseder, personel sirkülasyonu azalır, işletmenin dolaylı olarak kârlılığı yükselir vb. Ayrıca uzaktan eğitim coğrafi engelleri ortadan kaldırdığı gibi, işletmeye olan maliyeti de düşüktür. Ve programlaması da daha kolaydır. Özellikle kapanma dönemi, bazı şirketlerin hep ertelediği eğitim organizasyonları için önemli bir fırsattır.