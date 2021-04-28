Tam kapanmaya giderken

Vaka ve kayıp sayılarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından, 29 Nisan-17 Mayıs arasında tam kapanmaya gidiyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen ilk uygulamaya göre muafiyet ve esneklikler daha fazla olmasına rağmen, oldukça güçlü bir kapanma planlandığını söyleyebiliriz. Vakalar artarken mart başında açılmaya başlamasaydık, hatta bu tür bir kapanmaya bir ay önceden gitseydik, bu kadar kayıp vermeyecek ve muhtemelen çok daha iyi bir noktada olacaktık. Umarım planlanan bu 18 günlük sürede güçlü bir kontrol sağlarız. Pandeminin seyri çok sayıda bilinmeyen barındırıyor. Hem süreyi hem vaka sayısını beraberce hedeflemek ve planlamak çok kolay değil. Önceliğimiz sağlık olmalı. Daha erken de olabilir, daha geç de olabilir, bu işi kontrol altına alana kadar önlemler devam etmeli.

Geçtiğimiz yıl mart ayı ile beraber tüm dünyaya yayılan COVID-19 vaka sayıları, hızla artarak geçtiğimiz yılın yaz aylarında 300-400 bin aralığına çıktı. Bir süre yatay gittikten sonra Ekim ayından sonra hızla tekrar artmaya başladı ve Aralık ayında 800-900 bin aralığına çıktı. Arkasından gelen kapanmalar ve kısmen aşılamaların etkisiyle Şubat sonunda sayı tekrar 300-400 bin aralığına indi. Açılmalar ve mutant virüslerin etkisiyle, sayı geçtiğimiz hafta tekrar 800-900 bin aralığına çıktı. Bu artış homojen bir şekilde olmadı. Büyük oranda, Hindistan, Brezilya, Şili, Türkiye gibi ükelerde görülen anormal yükselişlerden de kaynaklandı.

Geldiğimiz noktada üç faktör öne çıkıyor. Mutant virüsler, aşılama hızı ve kapanmanın boyutu. Son dönemde, İngiltere en başarılı örneklerden birisi oldu. Aralık ayında hızla bulaşan bir mutant virüsün çıktığı ve vakaların patladığı İngiltere, Ocak ayı başından itibaren üç ay boyunca güçlü bir kapanma ve hızlı aşaılamanın sonucu pandemiyi büyük oranda kontrol altına aldı. Aşılar ve mutant virüslerin yarıştığı bir ortamda, kapanmanın boyutu, yarışı kimin kazanacağını belirlemede kritik bir role sahip oluyor. Çin, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi örnekler aslında aşı bile olmadan güçlü kapanmaların pandemiyle mücadelede ne kadar başarılı olabileceğini gösteren önemli örnekler. Kapanmanın başarısını belirleyen diğer bir nokta, test sayılarını hızla arttırarak vakaları tespit etmek, temaslılarla beraber ciddi bir karantina sürecini beraberce sürdürmek olarak da görünüyor. Dolayısıyla, başlayacağımız tam kapanmanın başarısı, bu süreçteki aşılama hızıyla, vakaları tespit etme ve ayırma konusundaki başarımıza da bağlı olacaktır.

Bunları konuşmak kolay ama ekonomiyi ne yapacagız sorusu da doğal olarak sürekli karşımıza çıkıyor. Dünyanın birçok ülkesi için bir yıldan uzun süredir yaşananların ana nedenlerinden birisi olan pandemi, bundan sonraki gidişatın da ana belirleyenlerinden birisi olacak. Pandemiyi kontrol etmeden ekonominin iyi olmasını beklemek çok gerçekçi değil. Aşıların etkisiyle azalmaya başlasa bile, pandeminin önümüzdeki 1/1,5 yılda etkisini sürdürmesi bekleniyor. Pandemi bütün ülkelerde kontrol altına alınmadan, hiçbir ülkede tam olarak kontrol altına alınmış olmayacak. Bazı sektörler bu durumdan olumsuz etkilenmeye devam edecek. Bu süreci geçici görmemek, orta vadeli planlama yapmak gerekiyor.

Önümüzdeki dönemde ağırlıklı hizmetler olmak üzere, elinde olmayan nedenlerle pandemiden olumsuz etkilenen sektör firmalarına ve çalışanlarına, işini kaybedenlere maliye politikası ile çok ciddi karşılıksız destekte bulunmamız gerekiyor. Başta turizm olmak üzere, birçok sektöre yönelik kredilerde yapılandırma ve yeni kredi destek talepleri duyuyoruz. Kredilerde yapılandırma kesinlikle yapılmalı fakat yeni kredi yerine olabildiğince doğrudan desteklere yönelinmelidir. IMF’nin son raporuna göre gelişen ekonomilerin pandemi boyunca doğrudan maliye politikası destekleri ortalamada GSYİH’lalarının yüzde 4’ünü aşmış görünüyor. Kredi desteği ise yüzde 2’ler civarında. Bizde ise kredi destekleri yüzde 10’ları bulurken, doğrudan destekler yüzde 2 civarı görünüyor. Kredilere aşırı yüklenmenin olumsuz makroekonomik yansımalarını yaşamaya hala devam ediyoruız. Öncelikleri belirlenmiş, hedefe yönelik bir maliye politikası ile artacak bütçe açığının maliyeti, getirisinden çok daha az olacaktır.