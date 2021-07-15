Tampondan - Tampona…

Geçen Cuma, yıl olarak garanti süresini çoktan aşan Audi marka aracımın periyodik bakımı için Bostancı Oto Sanayi Sitesi’nde işçilik kalitesi ve ekonomik yönüyle üç yıldır müdavimi olduğum; Adnan, Adem, Bekir ve Numan kardeşlerin (hepsi de fiilen ustalık yapmaktalar) yönettiği “Özel Atak Servis”e götürmüştüm.

Servisin uzman yöneticilerinden Adem Atak ile pandemi sürecinin kendi işlerini ve sanayi sitesindeki esnafı nasıl etkilediğini konuşma fırsatını buldum.

Önce Bostancı Sanayi Sitesi hakkında edindiğim bilgileri aktarmak isterim.

S.S. İstanbul Anadolu Yakası Oto Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi adıyla 1967 tarihinde kurulmuş.

Bostancı Oto Sanayi Sitesi (BOSS), Anadolu yakasında bulunan araç sahiplerinin sıklıkla tercih ettiği oto sanayi siteleri arasında gelmektedir.

Günümüzün neredeyse bütün araç markaları için özel servisleri bulabileceğiniz bir oto sanayi sitesi olan BOSS, araç periyodik bakımlarının yanı sıra, oto elektrik-elektronik servisleri, ön düzen ve rot balans servisleri, oto lastik satışı ve servisleri, mobil oto servis, kaporta onarım servisleri, yedek parça satış dükkanları, vb. arabalar için gerekli birçok servis hizmeti ve yedek parça temin edilebilen dükkanlar bulunmakta.

Yönetim kaynaklı 2018 yılı verilerine göre sanayi sitesinde, faaliyet gösteren 172 servis ve 28 yedek parça satıcısından oluşan toplam 205 işyeri bulunmakta.

Sanayi sitesi on yıldır kentsel dönüşüm uygulanacak söylentileriyle zaman zaman sitede tedirginlik yaşanırken “İçerenköy planları kapsamında 5000’lik planları “hazırlandığı bilinen sanayi sitesinin, sanayi kimliğini koruyacak mı yoksa konut alanı mı olacak sorusuna cevap ‘bence bekleyip göreceğiz ‘ olmaktan öteye sanırım geçemeyecek.

Adem ustadan pandemi sürecinin kendi işlerine ve sitede faaliyet gösteren işyerlerine etkilerini şu sözleriyle anlatıyor;

“Biz Niğdeliyiz, aile olarak İstanbul’a göç ettik… Kartal Endüstri Meslek Lisesi Motor bölümünden mezun oldum. Maltepe’de1982 yılında açılan ilk “Volkswagen özel servis”te işe başladım. 10 yıl sonra kardeşlerimle birlikte 1992 yılında “ Özel Atak Servis” isimi ile aile şirketimizi kurduk.

‘Müşterilerimizin memnuniyeti bizim temel ilkelerimizdendir’ anlayışıyla faaliyetimizi 20 yıldır başarıyla sürdürmekteyiz.

Servisimizde araç arıza tanım ve her aşamada tamir için mekanik ve bilgisayar donanımlı Avrupa standartlarında altyapıya sahip yatırımlarımızla hizmet sunmaktayız.

Servisimizde; uzmanı olduğumuz Volkswagen, Audi, Seat, Skoda ve Porsche marka tüm modellerin motor, yürüyen aksam, elektrik ve elektronik dallarındaki tüm arızalar ve kaporta-boya, şanzıman bakımı, periyodik bakım ve her türlü yedek parça profesyonel ekibimiz tarafından sağlanır.

Bizim deyimimizle bir aracın Tampondan-tampona “sorunlarını 25 kişilik uzman kadromuz ve teknolojik ekipmanlarımızla en ekonomik yollarla çözüme kavuşturmaktayız.

Kullandığımız bütün yedek parçalar orijinal ürünlerdir.

Bütün orijinal parçaların parça garantisi olduğu gibi yapılan işçiliğin de garantisi vardır.

Yapılan tüm işlemler servisimiz garantisi altındadır.

Pandemi döneminde yaşanılanlara ilişkin sorunuza gelirsek;

Kısıtlamaların olduğu dönemde sanayi sitemizde işlerde bir süre hep birlikte etkilendik.

Bu dönemde bazı esnaflarımız zorlansa da işyerlerini kapatmadılar.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte gerek bizim gerekse sitedeki işyerlerinde tekrar hareketlenme başladı.

Pandemi döneminde devlet desteklerinden yararlandınız mı soruma Adem usta, kredi kullanmadık, sadece “Kısa süre çalışma ödeneği” desteğinden 3 ay yararlandık.

Kendi iş durumuza göre bu süreyi yeterli gördük.

Devletimize teşekkür ederiz.

Müşterilerimiz bu süreçte araçlarının bakımlarını aksatmadan servisimize getirdiler.

Bunu da çok önemli bir destek olarak görüyor kendilerine de sonsuz şükranlarımız sunuyoruz” sözleriyle cevapladı.

Adem ustaya site yönetiminde bir göreviniz var mı soruma “Evet yönetim kurulu üyesi olarak sitemize arkadaşlarımızla birlikte hizmet ediyoruz.” Cevabında sonra bu kez “ Çevreye zararlı kimyasalların ve atıkların toplanmasını nasıl gerçekleştiriyorsunuz ?” soruma Adem usta “ Site yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarımızca “ Sanayi sitemiz çevre dostudur” prensibini çevre sorumluluğumuzun temel ilkesi olarak kabul edilmektedir.

Sanayi sitesinin çevreye zararlı atıklarının tümü kontrolümüzdedir.

Ataşehir Belediyesi, Petrol Derneği (PETDER), Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) ve Bostancı Sanayi Sitesi arasında yapılan işbirliği sonucu atık yağların tamamını PETDER toplamakta.

Otomobil lastiklerini ise LASDER toplamaktadır.

Akülerin tamamını sanayideki esnafımıza aküyü satan firmalar gelip toplarlar.

Lastik, yağ, akü, filtre aksamı gibi atıkları toplama yetkisi olmayan hiç kimse gelip buradan alamaz. Bunların tamamını Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından toplanır.

Sitemize gelen müşterilerin memnuniyetini sağlamak, burada yerleşik üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için yönetimdeki bütün arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalışıyoruz” diyor Adem usta…

Atak kardeşlerin iş yaşamı ve geldikleri nokta tam tanımıyla girişimcilik bağlamında bir başarı öyküsü..

Söyleyişimizi, Atak kardeşlere ve sitedeki bütün esnaflarımıza sağlıklı günler ve işlerinde kolaylıklar dileyerek bitirmek istiyorum.