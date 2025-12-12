Tankoa Tersanesi’nde lüksün merkezine yolculuk

İtalya’da son dönemin en çok konuşulan süper yat üreticilerinden Tankoa’nın hikâyesi yalnızca mühendislik ve tasarımla değil, aynı zamanda üç kuşaktır denizcilik kültürüyle beslenen bir aile mirasıyla şekilleniyor. Markanın Cenova’daki tesislerini Dünya Plus okurları için yerinde inceledik

Aslında genç bir tersane olan Tankoa’nın temeli, İtalyan Orsi ailesinin denizle olan güçlü bağlarına dayanıyor. Ailenin ilk denizcilik girişimi Baglietto’y­du. 2004’te markayı devrettikten sonra, “Scorpio” ve Cenova leh­çesinde “akrep” anlamına gelen “Tancua” kelimelerinden ilham­la Tankoa’yı kurdular. Logosunda da izlerini gördüğümüz bu sembol, markanın kendine özgü karakteri­ni temsil ediyor.

Markanın üçüncü nesil temsil­cisi Guido Orsi, şık İtalyan zarafe­tini yansıtan tarzıyla bizi karşılı­yor. Ailenin tekstil ve sanatla har­manlanmış geçmişi, tersanenin tasarım disiplinine de yansımış durumda. Orsi, Tankoa’yı “Adetle değil, kaliteyle ölçülen bir marka” olarak tanımlıyor.

Butik üretimin İtalyan yorumu

Üretimin yapıldığı tersanede yaklaşık 150 kişi çalışıyor. Harici ekiplerle bu sayı katlanırken, üre­timin her aşamasında olağanüstü bir mühendislik disiplini göze çar­pıyor. Tankoa yılda sadece üç ila dört süperyat üretiyor. Kısa vadeli büyüme hedefi yok; strateji tama­men rafine üretim, kişiye özel ta­sarım ve yüksek bitiş kalitesi üze­rine kurulu. Tersanedeki 45 ve 55 metrelik gövdeler bu yaklaşımın somut örnekleri. Monako’da sos­yal medyayı kasıp kavuran, kıç ta­rafındaki havuzu ve spor salonuy­la dikkat çeken 55 metrelik Loewe, tam bir charter yıldızı.

45 metreden 90 metreye

Tankoa’nın portföyü 45 ila 90 metre arasında uzanıyor. 69 met­relik Suerde ve 72 metrelik Solo, uzun menzil ve konfor için tasar­lanmış iki önemli kilometre taşı.

Markanın gerçek ivmesi ise 50 metrelik S501 serisiyle geldi: Ver­tige, Bintador, Olokun, Kinda, Grey… Hepsi aynı platformdan yükselen ama farklı ruhlara sahip modeller. Ardından T serisiyle yarı kişiselleştirilebilir tasarım dünya­sına geçiş yapıldı: T450, T55 Spor­tiva ve T680. Tankoa; Francesco Paszkowski, Luca Dini ve Giorgio M. Cassetta gibi İtalyan tasarım ekosisteminin en büyük isimleriy­le çalışarak lüks segmentte kendi­ne özel bir estetik çizgi yaratmış.

Her süperyat bir hikâye

Tamamen kişiye özel üretimler­de hikâyeler çok daha özel. Guido Orsi, bir müşterinin kendi evini ta­sarlayan mimarla gelmesini örnek veriyor: “Başta zorlandık ama so­nunda ortak bir dil oluşturduk. So­nuç olağanüstü bir tekne oldu.”

Semi-custom üretimlerde bi­le her tekne kendi kimliğini taşı­yor; farklı mimarlar sayesinde aynı platform bile bambaşka bir karak­tere bürünebiliyor.

500 GT altında çelik– alüminyum ustalığı

Tankoa, 500 GT sınırının altın­da kalmayı amaçlayan, çelik göv­de ve alüminyum üstyapıyı bir araya getiren bir mühendislik yaklaşımını benimsiyor. Karbon kullanılmıyor; Guido Orsi bunun hem maliyet hem de sürdürülebi­lirlik açısından tercih edilmediği­ni söylüyor. Hibrit teknolojisi ise neredeyse tüm modellerde stan­dart. Üretimin yapıldığı tersane şaşırtıcı derecede sessiz. Boya, fi­nisaj ve gövde işçiliğinde uygula­nan sıkı kalite kontrol süreçlerinin bu “sessiz disiplinin” bir sonucu olduğu söyleniyor. Üretim Lloyd’s ve RINA klaslarına uygun yapılı­yor, ayrıca charter operasyonları­na yönelik sertifikasyonlar da sağ­lanabiliyor.

Hamamdan spor salonuna

45 metrelik bir süperyat yakla­şık 30 milyon, 55 metrelik olanlar ise 36 milyon euro seviyesinde. Bu bütçe, beklentilerin de sınır tanı­madığı anlamına geliyor.

Gezdiğim teknelerde sauna, bu­har odası, spor salonu, dev oyun­cak garajları, hatta su hattının al­tında denizi izlemeye imkân ta­nıyan cam zeminli özel bölümler vardı. Çoğu tekne üç ya da dört gü­verteden oluşuyor ve asansör stan­dart hâle gelmiş durumda.

Charter amaçlı tasarlanan Lo­ewe gibi yatlarda ise parti modunu destekleyen ekstra havuzlar ve DJ setupları bulunuyor.

Guido Orsi, ofisinden tersane­nin yeni yatırımlarını da gösteri­yor. 90 metrelik kuru havuz, mar­kanın refit tarafında da iddialı ol­duğunu kanıtlıyor. Yılda dört refit projesi tamamlanıyor; hedef bu ka­pasiteyi artırmak.

Tankoa’nın Türkiye temsilci­si Niyana Yacht’tan Güray Bulut, Tankoa’nın Türkiye’de çok sevile­ceğine inanıyor: “Türkiye’de sü­peryat boyutları hızla büyüyor. Bundan böyle 45 ve 55 metrelik Tankoa’ları güney kıyılarımızda sıkça göreceğiz.”