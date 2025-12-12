Tankoa Tersanesi’nde lüksün merkezine yolculuk
İtalya’da son dönemin en çok konuşulan süper yat üreticilerinden Tankoa’nın hikâyesi yalnızca mühendislik ve tasarımla değil, aynı zamanda üç kuşaktır denizcilik kültürüyle beslenen bir aile mirasıyla şekilleniyor. Markanın Cenova’daki tesislerini Dünya Plus okurları için yerinde inceledik
Aslında genç bir tersane olan Tankoa’nın temeli, İtalyan Orsi ailesinin denizle olan güçlü bağlarına dayanıyor. Ailenin ilk denizcilik girişimi Baglietto’ydu. 2004’te markayı devrettikten sonra, “Scorpio” ve Cenova lehçesinde “akrep” anlamına gelen “Tancua” kelimelerinden ilhamla Tankoa’yı kurdular. Logosunda da izlerini gördüğümüz bu sembol, markanın kendine özgü karakterini temsil ediyor.
Markanın üçüncü nesil temsilcisi Guido Orsi, şık İtalyan zarafetini yansıtan tarzıyla bizi karşılıyor. Ailenin tekstil ve sanatla harmanlanmış geçmişi, tersanenin tasarım disiplinine de yansımış durumda. Orsi, Tankoa’yı “Adetle değil, kaliteyle ölçülen bir marka” olarak tanımlıyor.
Butik üretimin İtalyan yorumu
Üretimin yapıldığı tersanede yaklaşık 150 kişi çalışıyor. Harici ekiplerle bu sayı katlanırken, üretimin her aşamasında olağanüstü bir mühendislik disiplini göze çarpıyor. Tankoa yılda sadece üç ila dört süperyat üretiyor. Kısa vadeli büyüme hedefi yok; strateji tamamen rafine üretim, kişiye özel tasarım ve yüksek bitiş kalitesi üzerine kurulu. Tersanedeki 45 ve 55 metrelik gövdeler bu yaklaşımın somut örnekleri. Monako’da sosyal medyayı kasıp kavuran, kıç tarafındaki havuzu ve spor salonuyla dikkat çeken 55 metrelik Loewe, tam bir charter yıldızı.
45 metreden 90 metreye
Tankoa’nın portföyü 45 ila 90 metre arasında uzanıyor. 69 metrelik Suerde ve 72 metrelik Solo, uzun menzil ve konfor için tasarlanmış iki önemli kilometre taşı.
Markanın gerçek ivmesi ise 50 metrelik S501 serisiyle geldi: Vertige, Bintador, Olokun, Kinda, Grey… Hepsi aynı platformdan yükselen ama farklı ruhlara sahip modeller. Ardından T serisiyle yarı kişiselleştirilebilir tasarım dünyasına geçiş yapıldı: T450, T55 Sportiva ve T680. Tankoa; Francesco Paszkowski, Luca Dini ve Giorgio M. Cassetta gibi İtalyan tasarım ekosisteminin en büyük isimleriyle çalışarak lüks segmentte kendine özel bir estetik çizgi yaratmış.
Her süperyat bir hikâye
Tamamen kişiye özel üretimlerde hikâyeler çok daha özel. Guido Orsi, bir müşterinin kendi evini tasarlayan mimarla gelmesini örnek veriyor: “Başta zorlandık ama sonunda ortak bir dil oluşturduk. Sonuç olağanüstü bir tekne oldu.”
Semi-custom üretimlerde bile her tekne kendi kimliğini taşıyor; farklı mimarlar sayesinde aynı platform bile bambaşka bir karaktere bürünebiliyor.
500 GT altında çelik– alüminyum ustalığı
Tankoa, 500 GT sınırının altında kalmayı amaçlayan, çelik gövde ve alüminyum üstyapıyı bir araya getiren bir mühendislik yaklaşımını benimsiyor. Karbon kullanılmıyor; Guido Orsi bunun hem maliyet hem de sürdürülebilirlik açısından tercih edilmediğini söylüyor. Hibrit teknolojisi ise neredeyse tüm modellerde standart. Üretimin yapıldığı tersane şaşırtıcı derecede sessiz. Boya, finisaj ve gövde işçiliğinde uygulanan sıkı kalite kontrol süreçlerinin bu “sessiz disiplinin” bir sonucu olduğu söyleniyor. Üretim Lloyd’s ve RINA klaslarına uygun yapılıyor, ayrıca charter operasyonlarına yönelik sertifikasyonlar da sağlanabiliyor.
Hamamdan spor salonuna
45 metrelik bir süperyat yaklaşık 30 milyon, 55 metrelik olanlar ise 36 milyon euro seviyesinde. Bu bütçe, beklentilerin de sınır tanımadığı anlamına geliyor.
Gezdiğim teknelerde sauna, buhar odası, spor salonu, dev oyuncak garajları, hatta su hattının altında denizi izlemeye imkân tanıyan cam zeminli özel bölümler vardı. Çoğu tekne üç ya da dört güverteden oluşuyor ve asansör standart hâle gelmiş durumda.
Charter amaçlı tasarlanan Loewe gibi yatlarda ise parti modunu destekleyen ekstra havuzlar ve DJ setupları bulunuyor.
Guido Orsi, ofisinden tersanenin yeni yatırımlarını da gösteriyor. 90 metrelik kuru havuz, markanın refit tarafında da iddialı olduğunu kanıtlıyor. Yılda dört refit projesi tamamlanıyor; hedef bu kapasiteyi artırmak.
Tankoa’nın Türkiye temsilcisi Niyana Yacht’tan Güray Bulut, Tankoa’nın Türkiye’de çok sevileceğine inanıyor: “Türkiye’de süperyat boyutları hızla büyüyor. Bundan böyle 45 ve 55 metrelik Tankoa’ları güney kıyılarımızda sıkça göreceğiz.”
