Tansiyon yüksek, piyasalar tedirgin
ABD’nin haftalardır süren askeri yığınağın ardından İsrail ile birlikte İran’a saldırı başlattı. Cumartesi günü yaşanan saldırının ardından İran da bölgede ABD üslerinin olduğu çok sayıda ülkeye füze gönderdi. Son gelen haberlere göre, İsrail ve ABD’nin İran’a gerçekleştirdiği saldırılarda İran dini lideri Hamaney’in öldürüldüğü açıklandı. Saldırılarda Hamaney dışında birçok İranlı üst düzey isim de öldürüldü. Yaşananların ardından bölgede tansiyon iyice yükselmiş durumda. Savaşın ne kadar süreceği, nereye everileceği, bir rejim değişikliği olup olmayacağı, tüm bu yaşananların enerji fiyatlarını nasıl etkileyeceği piyasaların yanıt aradığı soruların başında geliyor.
Enflasyon verisi takip edilecek
Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada piyasalar, Orta Doğu’da patlak veren savaşla ilgili gelecek haber akışlarına kitlenmiş durumda. Savaşın uzayacağına yönelik gelişmeler belirsizliği artıracağından risk iştahı azalabilir. Tersi durumda yani savaşın kısa süreceğine yönelik gelişmeler piyasalarda tansiyonu düşürebilir. İçeride haftanın en kritik ekonomik verisi, 3 Mart’ta açıklanacak şubat ayı enflasyon verileri. Ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42’ye çıkacağı tahmin ediliyor. 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.
Petrol faiz kararını etkileyebilir
İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı 2026 Şubat ayı verilerine göre İstanbul’da perakende fiyatların göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık yüzde 3,85 arttı. Ocak ayı enflasyonunun yüzde 4,84 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından faiz politikasının seyri açısından gözler şubat ayı verilerine çevrilmişti. Merkez Bankası’nın 12 Mart’ta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde en yüksek 100 baz puan indirim bekleniyordu. Ancak Orta Doğu’da savaşın başlaması ve İran’ın petrol ticaretinin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı’nın kapatmasıyla petrol fiyatlarının geleceğine yönelik artan belirsizlik faiz indirimi beklentilerini yeniden şekillendirebilir.
İran, günlük 3 milyon varilin üzerindeki üretimiyle OPEC’in dördüncü büyük petrol üreticisi konumunda bulunuyor. Hürmüz Boğazı’ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşınıyor. Uzmanlar petrol fiyatlarının Orta Doğu’da yaşananlara ilk tepkisinin 5-10 dolar arasında bir yükseliş yönünde olabileceğini düşünüyor. Petrol fiyatlarında yaşanacak olası yükselişler Türkiye gibi petrol ithal eden ülkelerde hem cari işlemler dengesi hem de enflasyon cephesi üzerinde baskı yaratabilir. 3 Mart’ta ABD’de görüşülecek olan Halkbank davasıyla ilgili gelişmeler yine yakından takip edilecek bir diğer önemli gündem maddesi. Borsa İstanbul’da haftaya 13 bin 717 puan seviyesinden başlayacak olan BIST 100 Endeksi için ilk destek noktası da 13 bin 400 puan seviyesinde. Bunun altına inmesiyle satışların derinleşebilir.
Bu gelişmelerle altının onsu, 5 bin 264 dolar seviyesini görerek ocak sonundan bu yana en yüksek seviyesini test etti. JPMorgan, uzun vadeli altın fiyat beklentisini 4 bin 500 dolara yükseltirken 2026 sonu için 6 bin 300 dolar tahminini korudu. Türkiye’de ise gram altın haftayı 7 bin 449 liradan kapadı. Serbest piyasada ise altının gramı 8 bin lirayı geçti. Türkiye ekonomisinin, 2025’in son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme rakamları, bugün açıklanıyor.
DÜNYA 46 yaşında
Gazeteciler açısından en zor günler, insanların öldüğü, savaşların yaşandığı bu günlerde ‘maddi’ konular üzerinde yazılar yazmaktır. Ama merkeze, halkın haber alma hürriyetini koymak da bu mesleğin görevi. İşte DÜNYA tam 46 yıldır bu görevi yerine getiriyor. Nice yıllara…
|Borsa
|13.717,81
|-1,16 %
|Dolar
|43,9736
|0,09 %
|Euro
|51,7941
|-0,30 %
|Euro/Dolar
|1,1766
|-0,42 %
|Altın (GR)
|7.433,63
|-0,03 %
|Altın (ONS)
|5.263,87
|1,30 %
|Brent
|73,0900
|2,91 %