Tansiyon yüksek, piyasalar tedirgin

ABD’nin haftalar­dır süren askeri yı­ğınağın ardından İsra­il ile birlikte İran’a sal­dırı başlattı. Cumartesi günü yaşanan saldırının ardından İran da bölge­de ABD üslerinin oldu­ğu çok sayıda ülkeye fü­ze gönderdi. Son gelen haberlere göre, İsrail ve ABD’nin İran’a gerçekleştirdi­ği saldırılarda İran dini lideri Ha­maney’in öldürüldüğü açıklandı. Saldırılarda Hamaney dışında bir­çok İranlı üst düzey isim de öldü­rüldü. Yaşananların ardından böl­gede tansiyon iyice yükselmiş du­rumda. Savaşın ne kadar süreceği, nereye everileceği, bir rejim deği­şikliği olup olmayacağı, tüm bu ya­şananların enerji fiyatlarını nasıl etkileyeceği piyasaların yanıt ara­dığı soruların başında geliyor.

Enflasyon verisi takip edilecek

Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada piyasalar, Orta Doğu’da patlak veren savaşla ilgili gelecek haber akışlarına kitlenmiş du­rumda. Savaşın uzayacağına yöne­lik gelişmeler belirsizliği artıraca­ğından risk iştahı azalabilir. Tersi durumda yani savaşın kısa sürece­ğine yönelik gelişmeler piyasalar­da tansiyonu düşürebilir. İçeride haftanın en kritik ekonomik veri­si, 3 Mart’ta açıklanacak şubat ayı enflasyon verileri. Ekonomistle­rin şubatta aylık enflasyon beklen­tilerinin ortalaması yüzde 2,87 ol­du. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflas­yon beklentilerinin ortalaması­na göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şu­batta yüzde 31,42’ye çıkacağı tah­min ediliyor. 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.

Petrol faiz kararını etkileyebilir

İstanbul Ticaret Odası’nın açık­ladığı 2026 Şubat ayı verilerine göre İstanbul’da perakende fiyat­ların göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık yüzde 3,85 arttı. Ocak ayı enflasyonunun yüzde 4,84 ile beklentilerin üze­rinde gerçekleşmesinin ardından faiz politikasının seyri açısından gözler şubat ayı verilerine çev­rilmişti. Merkez Bankası’nın 12 Mart’ta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında po­litika faizinde en yüksek 100 baz puan indirim bekleniyordu. An­cak Orta Doğu’da savaşın başla­ması ve İran’ın petrol ticaretinin önemli bir kısmının gerçekleşti­rildiği Hürmüz Boğazı’nın kapat­masıyla petrol fiyatlarının gele­ceğine yönelik artan belirsizlik fa­iz indirimi beklentilerini yeniden şekillendirebilir.

İran, günlük 3 milyon varilin üzerindeki üretimiyle OPEC’in dördüncü büyük petrol üretici­si konumunda bulunuyor. Hür­müz Boğazı’ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşınıyor. Uzmanlar pet­rol fiyatlarının Orta Doğu’da ya­şananlara ilk tepkisinin 5-10 do­lar arasında bir yükseliş yönünde olabileceğini düşünüyor. Petrol fiyatlarında yaşanacak olası yük­selişler Türkiye gibi petrol ithal eden ülkelerde hem cari işlem­ler dengesi hem de enflasyon cep­hesi üzerinde baskı yaratabilir. 3 Mart’ta ABD’de görüşülecek olan Halkbank davasıyla ilgili gelişme­ler yine yakından takip edilecek bir diğer önemli gündem maddesi. Borsa İstanbul’da haftaya 13 bin 717 puan seviyesinden başlaya­cak olan BIST 100 Endeksi için ilk destek noktası da 13 bin 400 puan seviyesinde. Bunun altına inme­siyle satışların derinleşebilir.

Bu gelişmelerle altının onsu, 5 bin 264 dolar seviyesini görerek ocak sonundan bu yana en yük­sek seviyesini test etti. JPMor­gan, uzun vadeli altın fiyat bek­lentisini 4 bin 500 dolara yüksel­tirken 2026 sonu için 6 bin 300 dolar tahminini korudu. Türki­ye’de ise gram altın haftayı 7 bin 449 liradan kapadı. Serbest piya­sada ise altının gramı 8 bin lira­yı geçti. Türkiye ekonomisinin, 2025’in son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme ra­kamları, bugün açıklanıyor.

