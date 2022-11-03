Tanzimat aydını Google Efendi

Yce tanrım bana yine süper bir pas attı. Size de olur mu bilmiyorum ama bazen karşıma sorun gibi görünen bir şey çıkar, hata yaptığımı sanırım ama sonra bunun aslında iyiye ya da güncel terminoloji ile hayırlara vesile olduğunu görürüm. Ne kastettiğimi açıklayacağım ancak önce şu açıklamayı yapayım.

31 Ekim tarihli bir önceki yazımda Bilkom’un Türkiye’de ilk QLED televizyonu TCL ile üretip sattığını yazmıştım. Bu televizyonu, “Android QLED” olarak düzelteyim. Sonrasında Google TV ile devam ettiğim için android yazmayı atlamışım. Arkadaşlarım bunun kafa karışıklığı yaratabileceği konusunda uyardılar. Bu düzeltmeyi yapayım.

Bu bölümü yazının sonuna düzeltme olarak ekleyecektim ama bir diğer arkadaşımın, Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’de 2 Şubat 1923’te, “Efendiler, affedersiniz, bir noktayı izah için bir ân duraklayacağım. Efendiler, dediğim zaman hanımefendiler ve beyefendiler demektir. Mucibi suhulet ve hanımlarla efendilerin tam birliğini ifade etmek için bu hitap tarzını münasip gördüm”sözlerini sarf ettiğini paylaşması beni bu girişi yapmaya yönlendirdi.

Buradan Gazi Mustafa Kemal’in 28 Ekim 1923’te sarf ettiği, “Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” sözü ile izahattan icraata geçiş yapmak istiyorum. Geçenlerde Getir’in başlattığı SAP projesinin ayrıntılarını her iki şirketin üst yönetimi ile konuşurken aklıma geldi. Gazi Mustafa Kemal bugün olsa acaba, “Efendiler, yarın Cumhuriyeti canlıya alıyoruz” der miydi? Getir’in iki yıl sürmesi planlanan SAP projesi adım adım ilerlese de sonunda bütünü ile “canlıya alınacak”.

Büyük taarruzun başarıya ulaşmasının ardından Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süre bir yıldan biraz uzun. Tanzimat Fermanı’nın 1839’da ilan edilmesi ile aradaki süre ise 84 yıl. Tanzimat Fermanı’nın ardından tohumları serpilen Tanzimat Edebiyatı’nın adını verdiği 1860- 1895 arasındaki dönemin başlaması için 21 yıl geçiyor.

Bütün bunlar anlatmamın nedeni, Google’ın 135 dilde çeviri desteği sunan çeviri merkezi (Translation Hub) ile bulut hizmetleri kombinasyonunun ne anlama geldiğini anlatabilmek. Bu yazının yayınlandığı 3 Kasım’da daha fazlasını anlamak için SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ile Google Cloud Türkiye Ülke Müdürü Alp Önder Güler’i izliyor olacağım.

Yeni bir tedarik zinciri olarak Google Cloud

Güler ile daha önce yaptığım görüşme, teknolojinin sunduğu fırsatları anlamamı sağlamıştı. Bu yazımda çeviriye vurgu yapmamın nedeni, Tanzimat döneminde vatandaşlık haklarının güvence altına alınması kadar önemli olan bu hakları kullanma kültürünün oluşturulmasına harcanan zamandır. Batı değerlerini yansıtan eserlerin zamanın diline çevirilmesi ve bunların tüketilmesi ile özümsenmesi yolculuğu, gereken çevirmen insan kaynağının yetiştirilmesi ile birlikte uzun bir süreci oluşturuyor. Dış habercilikten gelme bir gazeteci olarak, yetişme sürecinde yapılan hataları kendi deneyimimden biliyorum. Google’ın bunu yapay zeka destekli sistemiyle belirli bir noktaya getirmiş durumda ve gerçek zamanlı iş ilişkilerinde de kullanılabilecek bir hizmet olarak sunuyor olmasının değerini Tanzimat kültürüne eşitlemem bundan kaynaklanıyor. Google Efendi, benim gözümde bir Tanzimat aydınıdır ancak bununla sınırlı değil.

Yakın dönemimizin önemli işadamlarından Sakıp Sabancı’nın ABD’yi ziyaretinde kullandığıı cep ajandasını, Sabancı Müzesi’nde görme fırsatım olmuştu. Ajandada 1’den 10’a kadar sayılar, haftanın günleri ve diğer bazı gerekli bilgiler kapağının içine İngilizce okunuşları ile not alınmıştı. İş ilişkileri kurmaya giden yol bu şekilde döşeniyordu.

Google’ın bunların üzerine tedarik zinciri tarafında koyduğu önemli bir katman daha var. Software Delivery Shield, Google Cloud'un tamamı üzerinde yönetilen, uçtan uca bir yazılım tedarik zinciri güvenlik çözümü olarak, Tanzimat bulutunu tamamlıyor.

Yeni normalin ayrılmaz bir parçası haline gelen hibrit yaşamın uzaktan çalışma bölümünün dinamikleri, bu güvenlik çözümünü bulut teknolojisi içindeki değerini artırıyor. Dijital dünyada işletmelerin temelini oluşturan yazılımın bütünselliği bu şekilde korunuyor. Teknoloji işgücü ya da insan kaynakları terminolojisi ile bu alandaki yetenek havuzu uzaktan çalışmak üzere istihdam edildiğinden dağıtık bir yapıda ve bu yapı uzun süre devam edecek.

Yazılımın bütünselliğinin korunması buna bağlı olarak daha büyük önem taşıyor. Yazılım geliştirme esnasında tedarik zincirinin tamamının kusursuz bir biçimde denetlenebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Software Delivery Shield, hem şirketlerin hem de geliştiricilerin hibrit çalışma modelinden azami düzeyde faydalanabilmesini sağlamayı hedefliyor. Analojiye devam edersek, bu zemin üzerinde Tanzimat Edebiyatı –kod olarak- gelişebilir ve gerçek hayata Tanzimat’tan fazla nüfuz edebilir.

PÜF NOKTASI

Her değişim döneminde yeni rejim, eskinin yüklerinden vazgeçerek bir uzay gemisi gibi yükselir. Gazi Mustafa Kemal’in kendisine avantajlı konum sağlayacak padişahlık ve halifelik yüklerinden feragat etmesi, Cumhuriyet’in yükselmesini sağlamıştır. Benzer bir durum Google cephesinde kubernetes sistemi ile yaşanıyor. Kubernetes yazılım dağıtımını, ölçeklendirmeyi ve yönetimini otomatikleştirmek için açık kaynaklı bir yerleştirme düzenleme sistemi. Google, tasarladığı Kubernetes’i açık kaynak olarak tutuyor ve Cloud Native Computing Foundation kubernetes’i sürdürüyor. Güler ile sohbetimizde, Kubernetes’in lisanslanması durumunda Google’ın ne kadar para kazanacağından şaka yollu bahsettik. Google CEO’su Sundar Pichai ise, Next 22 açılış konuşmasında, “Açık veri ekosistemini yönlendirmede konusundaki öncü konumumuzu güçlendirmek üzere Collibra, Elastic, MongoDB, Palantir Foundry ve ServiceNow gibi en yaygın kullanılan kurumsal veri platformlarıyla olan entegrasyonumuzu genişletiyoruz. Bu sayede, veriler arasındaki engellerin kaldırılması, müşterilere daha fazla seçenek sunulabilmesi ve veri kilitlenmesinin önlenmesi kolaylaşacak” demeyi tercih etti. Tanzimat benzetmemin nedeni anlaşıldı mı?