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Taraftarın gücü, para babası kulüp başkanlarını yendi

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Avrupa’nın büyük futbol kulüplerinin başkanları Şampiyonlar Ligi’ndeki gelirlerini beğenmeyerek, alternatif bir Süper Avrupa Ligi girişimini 18 Nisan günü başlattılar, 12 takımın kurucu olacağını ilan ettiler. Bunlara 3 takım daha eklenerek, 15 takım oluşturulacak ve her yıl kendi liglerinde başarı elde etmiş 5 takımın katılımıyla 20 takımlı bir lig oluşturulacaktı.

JP Morgan tarafından desteklenen bu yeni Avrupa Ligi’nin 3.5 milyar Euro’luk bir platform oluşturacağı belirtilmişti. Avrupa Süper Ligi’nin kuruluşuna 6 İngiliz, 3 İspanyol, 3 İtalyan takımı katılacaktı. Bu lige katılan takımlar hafta içi maç yapacaklar, hafta sonu da kendi liglerinde oynayabileceklerdi. Böylece yeni bir gelir kapısı yaratılmış olacaktı.

Avrupa Süper Ligi’ne katılanlar, üye sayısını 15’e çıkarmak için Almanya’nın Bayern Münih, Borussia Dortmund, Fransa’nın Paris Saint Germain ve Portekiz’in Porto takımlarına “çağrı” yaptılar ancak olumsuz yanıt aldılar. UEFA, bu girişime karşı çıkarak, ligde yer alacak futbolcuların milli takımlarında oynayamayacaklarını açıkladı. UEFA’nın karşı çıkan bildirisini 55 üye imzalayarak destek verdi. Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (FSE), Avrupa Süper Ligi’nin kuruluşuna karşı çıkan bir bildiri yayınladı. Tüm Avrupa’da “Bu Avrupa futbolunun tabutuna çakılmış bir çividir” açıklaması ile binlerce taraftar sosyal medyada bu yeni oluşuma karşı tutum takındı. Her ülkede geniş taraftar grupları, bu yeni lige katılacağını açıklayan kulüpleri protesto etti.

Bu gelişmeler üzerine kurucu olarak yer alacağını belirten 4 İngiliz kulübü Avrupa Süper Ligi’nden çekildi. Ardından diğerleri geldi.

Böylece Avrupa Süper Ligi kuruluşunu açıklamasından 72 saat sonra sona erdi, tarihe gömüldü...

Taraftarın gücü, kulüp başkanı olan ultra- zenginlerin daha çok para hırsına gem vurdu, bunu adeta sona erdirdi.

Sistem, UEFA’nın oluşturduğu düzende eskisi gibi devam edecek, bu 12 takım da kendi liglerinde yer almayı sürdürecekler.

GÜNÜN NOTU

Küba, COVID’e karşı geliştirdiği Soberana-2 (Bağımsız) ile, dünyanın aşı üreten en küçük ve en yoksul ülkesi olacak.

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