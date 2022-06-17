Tarhan Erdem: Bir toplumsal nabız…

Tarhan Erdem 89 yaşında vefat etti. Demokrat bir birey olarak hep açık sözlü ve yol gösterici bir siyasetçi ve yazar oldu. Birlikte çalışırken çok şey öğrendiğim Erdem’i saygıyla anıyorum…

Tarhan Erdem 1933’de öğretmen Hilmi Bey ile Pakize Hanımın oğlu olarak dünyaya geldi. İTÜ İnşaat Fakültesini bitirdi. Öğrenciyken Türk Devrim Ocaklarında çalışmaya başladı, CHP üyesi olarak siyasetle ilgilendi.

Mühendis olduktan sonra, Türkiye Şeker Fabrikaları, Milli Savunma Bakanlığı, Şişe Cam topluluğu Cam Elyaf Sanayii, Doğan Şirketler Grubunda çalıştı. Milliyet Gazetesinde yayın yönetmenliği görevini üstlendi. 1977 yılında İstanbul milletvekili seçildi. Ecevit Hükümetinin güvenoyu alamayan hükümetinde Sanayi Bakanlığını üstlendi. 1987’de Konda Araştırma şirketini kurdu. 2007 seçimleri ve 2010 referandum dönemlerinde Konda’nın yaptığı araştırma sonuçları, sonuçlara yakın çıkınca büyük saygınlık kazandı.

Erdem, 1999 yılında Deniz Baykal’ın istifası sonrası yapılan kurultayda Altan Öymen’in genel başkan seçildiği dönemde, genel sekreterlik görevini üstlendi. Tüm parti üyeliklerini saydırması ve üyelik yenilemesi kararı, bu siyasi parti için ‘’devrim‘’ niteliğinde olarak algılandı. Partinin yeniden güçlenmesi için kurumsal çalışmalar yaptı. Partide yönetim değişikliği yaşanınca, 2001’de 48 yıl üyesi olduğu hizmet verdiği CHP’den istifa etti. Kuşkusuz başlattığı çalışmalar da durduruldu.

Radikal Gazetesi ve T24 sitesinde yazılar yazdı. TESEV yönetiminde görev aldı. Açılım döneminde 63 Akil Adam Heyeti arasında, Ege Bölgesi Başkanlığını üslendi.

Ben, Tarhan Beyle 1980’li yıllarda, bu gazetenin haber müdürlüğü görevini yürütürken tanıştım. Orada çalışırken başlayan ağabey/kardeş ilişkimiz, o dönemden sonra yıllarca devam etti. Birçok konuda mesleki karar alma kararımda ona danışıp, yol göstericiliğinden yararlandım. Demokrat bir birey olarak hep açık sözlü ve yol gösterici bir siyasetçi ve yazar oldu.

Araştırmacı kimliğine uygun kitaplar yazdı ve yayınladı. ‘’CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu: 1928-1980’’ 2020‘de onun son analitik araştırmasıdır. ‘’Kürt Meselesinde Algı ve Beklentiler’’, Konda yayını olarak gözükür ama omurgası onun kaleminden çıkmadır. Not ettim, bereketli kaleminden 6 eser çıkmış, hepsi piyasada bulunuyor.

8 Haziran’da aramızdan ayrılan Tarhan Erdem, ANAP kurucusu ve Başbakan E. Yrd. Kaya Erdem’in kardeşiydi.

Demokrat kişiliği ile kendisinden çok şey öğrendiğim Tarhan Erdem’i minnetle anıyor, eşi, evlatları ve yakınlarına DÜNYA adına başsağlığı diliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Almanya, İtalya ve Fransa liderleri dün Ukrayna’ya bir dayanışma ziyareti yaptılar… Bakalım iş nasıl evrilecek?