Tarih önemli bir bilimdir, hafızadır, tarihini bilmeyen geleceğini doğru kuramaz

ÇUHADAROĞLU Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu’ndan davet geldi:

- Tarihi ve kültürel bir köprü oluşturmak, geçmişi şekillendiren ilginç detayları birlikte keşfetmek amacıyla Hisart Müzesi’nin yenilenen yüzüyle açılışına, “Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetler 1826-1922” kitabının lansmanına bekliyorum.

Nejat Çuhadaroğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in aralarında bulunduğu konuklarına önce müzenin bir bölümünü gezdirdi, sergilenen objeleri tek tek anlattı.

Ardından müzenin ilk açıldığı günlere döndü:

- Ülkemizde tarih bilincini geliştirmek ve tarihimize sahip çıkma amacıyla “Tarihe Saygı Projesi” olarak 2014 yılında açtığımız Hisart Canlı Tarih Müzesi’nde dünyada eşi benzeri olmayan sergileme teknikleriyle koleksiyonumuzu her geçen gün yeniliyoruz.

Müzede 1500 yıllık tarihe ışık tutmaya çalıştıklarını belirtti:

- Amacımız özellikle gençlerimizin, kültürümüze, medeniyetimize sahip çıkması ve gelecekte de bunu yaşatmaları için onları cesaretlendirmek. Biliyoruz ki, tarihini bilmeyen, geleceğini doğru kuramaz.

Tarihin matematik, fizik, kimya kadar önemli bilim dalı olduğunu vurguladı:

- Hafıza, o insanın yaşanmışlığı, eğitimi, tecrübelerinin toplamıdır. Bunların olmadığı insan geleceğini göremez ve karakterinin gelişimini tamamlayamaz.

Tarihin doğru öğrenilmesi için Hisart’ın yayınlarını da sürdürdüğünü kaydetti:

- Kıymetli yazarımız Kadir Türker Geçer’in kaleme aldığı “Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922” kitabı da yayınlarımız arasına girdi.

Müze ile ilgili özet bilgiyi de paylaştı:

Hisart Canlı Tarih Müzesi’ni Çuhadaroğlu Şirketler Grubu’nun İstanbul Çağlayan’daki binasını restore ederek Mayıs 2014’te açtık.

Toplam 6 kattan oluşan 2 bin metrekarelik sergi alanında ve on binlerce eserin sergilendiği müzemiz, bilhassa Osmanlı padişahlarının kişisel eşyalarına da ev sahipliği yapıyor.

Müzemizde Roma İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi dünya tarihine etki eden medeniyetlere ve savaşlara ait askeri, etnografik eserler sergileniyor.

Ardından ekledi:

- Müzemiz yenilenen sergi salonları ile 1 Şubat 2022’den itibaren kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tarihin önemini anlatmak için ok örneğinden yola çıktı:

- Yayı ne kadar çok çekersen ok o kadar ileri gider. Tarihe yaslanıp geleceğe bakmak gerekiyor.

Müzeyi gezerken düşündüklerini aktardı:

- Bence ülkemizin İHA, SİHA başarısı, burada gördüğümüz hafızanın eseridir.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, müze alanının yetersizliği ile ilgili gözlemini paylaştı:

- Burası kabına sığmayan bir müze. Öyle ki, eserlerin sergilenmesi için tavanlar da değerlendirilmiş.

Nejat Çuhadaroğlu’nun kurduğu Hisart Canlı Tarih Müzesi, İstanbul’un, ülkemizin önemli değerleri arasında yer alıyor.

Müze, daha geniş bir mekana taşınmayı hak ediyor…

Bunun için ilçe belediyelerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Kültür ve Turizm Bakanlığı’na görev düşüyor…

39 yıldır maket yapıyor

HİSART Canlı Tarih Müzesi’nin yeniden açılışı vesilesiyle düzenlenen buluşmaya gittiğimde 2019 yılı Mart ayını anımsadım.

Kurucusu Nejat Çuhadaroğlu’nun davetiyle o günlerde de müzeyi gezmiştim. Çuhadaroğlu, canlandırma maketlerine dikkatimi çekmişti:

- 35 yıldır maket yapıyorum. Burada gördüğünüz canlandırma maketlerinin hepsinde emeğim var. Bir yıl öncesine kadar tüm maketleri kendim yapıyordum. Bir yıldır müzede bir atölyemiz var.

Müzede 450’yi aşkın manken olduğunu belirtmişti:

- Dünyada döneminin orijinal giysi ve malzemeleriyle giydirilmiş bu kadar mankenin bulunduğu başka müze yok. Canlandırılan her sahnede senaryo, proje bana ait. Son tamamlamaları da ben yaparım.

İstanbul’un fethi, Çanakkale’de ilk uçağın düşürülüşünün canlandırılmasını anlatırken, müzedeki obje ve eserleri kaç yılda topladığını merak etmiştim, paylaşmıştı:

- 25 yıldır dünyanın çeşitli ülkeleri, şehirler, Anadolu’nun her köşesinden obje ve eser topluyorum.

Müzedeki obje ve eserlerin değerini sorduğumda önce şu yanıtı vermişti:

- Bu müzeyi yatırım veya sigorta bedeliyle değerlendirmek yanlış olur. Çünkü, burada çok katma değer var.

Sonra da Kuveyt’in o dönemki İstanbul Başkonsolosu’nun ziyaretini anlatmıştı:

- Sayın Başkonsolos müzemizi gezdikten sonra, “Bu müzeye ne kadar para harcadığınızı sormayacağım. Benim gözümde değeri en az 1 milyar dolar” dedi. Sayın Başkonsolosun sözleri, burada yaratılan katma değeri anlatmak açısından önemli.

Çuhadaroğlu, Mart 2019’daki sohbetimizde şu hayalini aktarmıştı:

- Bu müzeyi daha büyük bir alana taşıyabilirsek, bir kültür-tarih kompleksine dönüştürmek istiyorum. Ayrıca “Savaş Tarihi Araştırma Enstitüsü” kurmayı düşünüyorum.

Dönem filmi ve dizisi çekecekler için rehber olacak

HİSART Canlı Tarih Müzesi’nin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, Kadir Türker Geçer’in hazırladığı “Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922” kitabındaki giriş yazısında şu noktanın altını çizdi:

- Müze envanterine kazandırdığım ve birçoğu günümüzde ilk defa görülen eserlere ait görsellerin kitaba dahil edilmesi sayesinde zengin bir içerik oluştu.

Ardından ekledi:

- Bu kitap, Türk askeri tarihi konusunda çalışma yapanlar, dönem filmi ya da dizisi çekecekler için de ciddi rehber olacaktır.