Tarih yazan isimleri yetiştiren üniversite: Boğaziçi

Türk eğitim sisteminin en önemli kurumu Boğaziçi Üniversitesi. Şu sıralar gündemde olan ve 12 Eylül 1980 askeri darbesinden bu yana ilk kez bir rektörün atamayla geldiği Boğaziçi Üniversitesi’nin öncülü pek bilinmese de Robert Koleji’dir. 1863 yılında Cyrus Hamlin ve Christopher Robert adlı iki Amerikalı tarafından kurulan Robert Koleji, ABD’nin yurtdışındaki ilk Amerikan okulu olarak bilinir. 1971’de Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilen Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörleri darbeler haricinde o tarihten bu yana atamayla değil, seçimle görevlendirildi. Dünyanın en saygın eğitim kurumlarından biri haline gelen Boğaziçi’ni yöneten seçkin rektörleri arasında Prof. Dr. Aptullah Kuran, Prof. Dr. Semih Tezcan, Prof. Dr. Ergün Toğrol, Prof. Dr. Üstün Ergüder, Prof. Dr. Sabih Tansal, Prof. Dr. Ayşe Soysal, Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Prof. Dr. Mehmed Özkan gibi yurtdışında oldukça tanınan, alanında en saygın isimler var.

Dünyanın en başarılı 186'ncı üniversitesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda en yüksek puanları alan öğrenciler tarafından tercih edilen üniversitelerden biri olan Boğaziçi Üniversitesi, 2006’dan bu yana sınavlarda en fazla tercih edilen üniversitelerden biri olarak biliniyor. US News & World Report sitesinin hazırladığı "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralaması 2019 verilerine göre dünyada 234’üncü olan Boğaziçi, 2020’de 186’ncı sıraya kadar yükseldi. Bu sıralamada Türkiye üniversiteleri arasında lider konumda yer alan Boğaziçi, fizik alanında ise dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi arasına 60’ıncı sıradan girdi. Boğaziçi Üniversitesi, geçtiğimiz yıl da fizik alanında dünyanın en iyi 66’ncı üniversitesi olmuştu. Hem Boğaziçi hem de öncülü Robert Koleji sıralarında Türk siyasi, ekonomi, sanat dünyasının seçkin isimleri yetişti.

Mezunları arasında başbakanlar, patronlar ve sanatçılar var

Robert Koleji ve Boğaziçi’nin mezunları arasında eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit ve bu okulda tanıştığı eşi Rahşan Ecevit, Tansu Çiller, Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra Dışişleri Bakanı merhum İsmail Cem, ünlü tiyatro ve sanatçılar Haldun Dormen, Cem Yılmaz, Nil Karaibrahimgil aklıma ilk gelenler. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Fiba Holding’in patronu Hüsnü Özyeğin, Behice Boran, Ayşe Kulin, Betül Mardin, Burhan Karaçam, Feyyaz Berker, Cem Kozlu gibi isimler de var. Nazım Hikmet’in mutluluğun resmini çizmesini istediği Abidin Dino’yu da unutmamak gerek. Boğaziçi Üniversitesi, yaşanan bu gerilimde mutlu olmasa bile…