Tarihi bir günde yeni bir tarihe tanıklık ettik

Ülkemizin kurtuluş destanının yazıldığı 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107. yılı çeşitli etkinlikler ile gerçekleşti. Bu özel ve tarihi günde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu’nun açılış törenleri ile yepyeni bir tarihe hep birlikte tanıklık ettik.

Çanakkale, bu sefer ülkemiz için yepyeni bir tarih yazdı. Limak Holding’in de aralarında bulunduğu ÇOK AŞ Konsorsiyumu’nun gerçekleştirdiği ‘1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu’ bu tarihi günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açılış töreni ile taçlandırıldı. Yapımı beş yıl gibi kısa bir süre zarfında tamamlanan, dünyanın en uzun orta açıklık unvanına sahip olan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi’nin milli gelire; 2 milyon 400 bin Euro katkısı olacak. Türkiye’nin gurur projesine yerli, ulusal ve uluslararası bin şirket imzasını attı.

18 Mart etkinlikleri ile birlikte, projenin gizli kahramanlarından organizasyonda emeği geçen Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve ekibini yürekten kutluyorum. Törenlerde ve projenin gerek ulusal gerekse uluslararası lansmanında önemli rol üstlendiler. Öte yandan; Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediye Başkanlığı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile Çanakkale Ticaret Borsası da il genelinin tanıtımı ve misafirperverlikleri ile ev sahipliğini gerçekleştirdiler. Tüm STK’ların başta yöneticileri ve ekiplerinin vermiş olduğu emekler takdire şayan.

İki yakayı bir araya getiren köprü ve otoyol projesi, İzmir-İstanbul otoban projesine tüneller ile bağlanacak. Başta Çanakkale olmak üzere, Balıkesir-İzmir aksında da özellikle imalat sanayi ve turizm için ciddi avantaj sağlayacak. Köprü’nün proje aşaması ile birlikte talep oranı her geçen gün artan Ezine Gıda OSB’nin ise, projenin tamamlanmasından önce yüzde 100 doluluğa ulaşması bölge ve ülke ekonomisi için mutluluk verici. Başta Çanakkale olmak üzere Balıkesir’in de yatırımcıların cazibe merkezi olacağı inancındayım. İhracat yapan şirketler için de yüksek avantaj sağlayacak olan projenin geri dönüşleri şimdiden hissedilmeye başlandı.

Geçtiğimiz hafta temsilcilik olarak, iki gün üst üste 1915 Çanakkale Köprüsü ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Günü’ne özel ana gazetemizin içerisinde iki ayrı özel projemizi siz değerli okuyucularımızın beğenisine sunduk. DÜNYA Gazetesi olarak özellikle köprü projesine ait geniş analizimizin yanında bölge STK’larının da görüşlerine yer vermeye gayret gösterdik.

Böylesi tarihi projede emeği geçen herkesi tebrik ederim.

Ayrıca bu özel günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.

Ruhları Şad Olsun…

Tebrik: 1915 Çanakkale Köprüsü’nde emeği geçen firmalar arasında yer alan May Elektrik Sahibi Murat Aydoğdu ve ekibini; bu özel projede verdikleri emek ve hizmetlerinden ötürü yürekten kutluyorum.