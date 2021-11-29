Tarihi sinemadan iyilik yatırımı doğdu

Beyoğlu, son 10 yıldır İstanbul sevdalılarının yüreğini burkan bir süreçten geçiyor. Vakko gibi semtte imzası olan markalar İstiklal Caddesi’nden ayrıldıktan sonra tamamen farklı bir çehre oluşmuştu. 10 yıl önce tarihi Alkazar Sineması’nın kapanması ise sadece ticari değil şehrin kültürel hafızası için de bir kayıptı. İşte o sinemanın son bir aydır önünde kalın kırmızı kadife perdeler dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz haftalarda o kalın perdelerin sebebi anlaşıldı. İçeri girince yepyeni bir Alkazar ile karşılaştık. Adını HOPE Alkazar koymuşlar. Belki de Beyoğlu için yeni bir umut olsun diye. Yeni Alkazar’ı gezip, hikayesini dinleyince anladık ki tarihi sinemanın yanında Nike mağazası olması ona şans getirmiş. Nike’ın Avrupa’daki en büyük mağazalarından biri olan bu mekanın yatırımcısı “Beyoğlu’nun emlak imparatoru” olarak da anılan Nizam Hışım. Hışım Grup Yönetim Kurulu Başkanı olan Nizam Hışım, mağazanın yanındaki Alkazar Sineması’na yeni bir boyut kazandırmak için iki yıl önce kolları sıvamış. Sinemayı satın alan Hışım ve Nike Türkiye, sosyal sorumluluk yaklaşımıyla sinemayı bir iyilik yatırımına dönüştürmüşler.

Ünlü Türk sanatçıların imzası var

Yeni HOPE Alkazar, ücretsiz ve herkese açık. Proje ekibine liderlik eden Bahar Türkay, İKSV’nin eski yöneticilerinden. Şimdi de HOPE Alkazar’ın Direktörü olarak müthiş projeler için sivil toplum kuruluşları ve farklı sanatçılarla, sporcularla işbirlikleri yapıyor. Projenin mimarları olarak Almanya’dan Esra Gülmen gelmiş. Gülmen’in tabana yerleştirdiği güler yüzler sinemanın ismiyle uyumlu. Ünlü sanatçı Refik Anadol, tam iki yıl burada sergileyeceği eserin tasarımını yapmış ve Alkazar Rüyası adında dünya çapında bir medya şöleni ortaya çıkarmış. A Milli Voleybol Takımı’nın renkli oyuncusu Ebrar Karakurt, İtalya’dan gelip burada bir spor akademisi kurma planı yapıyor. “Burada küçük kızlara voleybol öğreteceğiz. Kızların idolü olmak istiyorum” diyor. Bir de Onaranlar Kulübü’nden bahsetmek lazım. Onların da kentte kaliteli yaşamı hedefleyen müthiş işleri var. HOPE Alkazar’da atık inşaat malzemelerinden basketbol topu yapmakla ilk adımı atmışlar.

Merkezinde sosyal iyilik var

HOPE Alkazar’ın hikayesini DÜNYA’ya anlatan Bahar Türkay, “Proje için Nike bana geldi. Merkezinde sosyal iyilik olan bir projeye imza atmak istiyorlardı. Ortaya HOPE Alkazar çıktı” diyor. Türkay ve ekibi, gençlerin spor yaptığı, sanatla ilgilendiği, çeşitli atölyelere katıldığı, tüm dünya görüşlerine açık bir platform kurmayı hayal etmişler. Türkay, “Kapısı da zihni de herkese açık bir mekan kurguladık. Birlikte iyi olmayı, gezegenin geleceğini dert etmeyi, sınır tanımamayı odağımıza aldık. Çok iyi bir dijital altyapımız var. Burada ücretli etkinlikler de olacak, geliri döndürmek için. Ancak burası tiyatrolara, müzik gruplarına sahne olacak. Sinema gösterileri yapılacak. Gelirin bir bölümü burayı döndürecek bir bölümü de çeşitli STK’lara aktarılacak. Yaratıcı atölyeler kurgulandı. Okullar gelip burada ders yapsın istiyoruz. Ayrıca bienallere de katılmayı planlıyoruz” diye anlatıyor planlarını.