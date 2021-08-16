Tarihin en ağır havacılık krizinin istatistiklerinde pozitif ayrışan THY

Havacılık, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden birisi oldu. Yasaklar ve kısıtlamalardan dolayı tarihin en zor yılını geride bırakan sektörün istatistiklerinde görünüm oldukça net. Sektörü yolcu taşımacılığı ve kargo taşımacılığı olarak ele alalım:

Tüm dünyada 2019’da 4,5 milyar, 2020'de 1,8 milyar yolcu uçtu. Yüzde 60,2 oranındaki bu azalma, ilgili göstergelerin izlendiği yaklaşık 70 yıldan bu yana en büyük düşüş olarak kaydedildi. IATA istatistiklerine göre yolcu başına ortalama 71,7 dolar zarar yazılmış oldu. Sektörün globalde net zarar toplamı ise 126,4 milyar dolar. Sektör genelinde ücretli yolcu-kilometre veya ÜYK olarak ölçülen hava yolculuğu talebi yıllık bazda %65,9 düştü.

Hava kargo taşımacılığı ise, yolcu taşımacılığındaki negatif değişimin tersine, 2020’de parlayan bir sektör oldu. Endüstri genelinde arz edilen kargo ton-kilometresi (yani arz edilen kapasite ile uçulan km çarpımı) 2020'de yıllık bazda %21,4 düştü. Bu durum, sektör genelindeki kargo doluluk oranını 7,0 puan artarak %53,8'e yükselirken, bir kapasite sıkışıklığına yol açtı. Kargo doluluk oranı, ölçülmeye başlandığı 1990 yılından beri en yüksek değerine ulaştı.

Bildiğiniz gibi, yurt dışı taşımalar hizmet ihracatıdır, Merkez Bankası Ödemeler Dengesi raporlarında aylık olarak yayınlanır. Taşımacılık, ülkemizdeki hizmet ihracatının önemli bir kısmını oluşturur. Geçen hafta yayınlanan haziran ayı ödemeler dengesine göre, cari açığın Haziran 2020’ye kıyasla 1,95 milyar dolar gerilemesinde, hizmetler dengesinde gözlenen 1,9 milyar dolarlık artış etkili oldu. Hizmetler dengesindeki artış ise net taşımacılık ile net seyahat gelirlerinde artışlardan kaynaklanıyor. Bir hayli zor geçen 2020 yılından sonra hizmet ihracatı sektörlerimizde hızlı bir toparlanma kaydediyoruz.

Tüm küresel taşıyıcılar gibi Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo da, ülkelerin iç ve dış hat uçuşlarına getirdiği kısıtlamalar, sağlık ve hijyen protokollerine uymak üzere hizmette yapılan değişiklikler ve personel ile ilgili alınması beklenen zor kararlara kadar birçok alanda kriz yönetimi yaptı. Bu süreçte operasyonel verimliliğe önem veren ve finansalların yönetiminde yoğun olarak iç kaynaklarını kullanan, THY, yurt dışındaki rakiplerinin bir çoğunun aksine büyük nakit kurtarma paketlerinden istifade etmeden 2020'de yine bir çok rakibine kıyasla çok iyi bir performans sergiledi.

THY, Avrupa’da su anda lider, dünyada ilk beşte. Turkish Cargo da bu ay itibariyle kargoda dünyada ilk 3’e girdi. THY Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın “İnanıyorum ki Turkish Cargo bu yükselişini sürdürecek ve bayrağımızı zirveye de taşıyacaktır” sözleri içinde sadece THY için değil aslında ülkemizin birçok markası için pek çok umut barındırıyor. Türkiye’nin en büyük şirketi (yıllık gelirlerine göre) Tüpraş’tır; ardından 2019 rakamlarına göre çok az bir farkla THY geliyor. Tüpraş’ın en büyük müşterisi de THY’dir. Yani Türkiye’nin uluslararası arenada en yoğun

temsil eden şirketler arasında çok önemli bir yeri olan küresel markamız THY, hem büyüyen hem de büyüten bir şirket. Turizm, sağlık, eğitim gibi hizmet ihracatımızın bir çok alt sektörünün de en yakın paydaşı olan THY, eko sistemindeki tüm iş ortakları ve tedarikçileriyle ve onlardan hizmet alan yurdumuzun her ferdiyle birlikte değerli. Hizmet ihracatımızda yüksekleri hedefliyor ve bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz.