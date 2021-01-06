Tarım Bakanlığı’na “portakal ihracatında analizden vazgeç” çağrısı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1 Ocak 2021 itibariyle ihraç edilecek portakalın yüzde 100 analize tabi tutulması yönünde aldığı karar, ihracatı durdurmaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Muhalefet milletvekilleri ihracatçıyı ve üreticiyi mağdur edeceğini bildirerek, karardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın pestisit analizi kararını Ticaret Bakanlığı’nın karşı çıkmasına rağmen aldığını belirtti. TÜİK verilerine göre, 2019 yılında 1 milyon 700 bin ton portakal üretiminin 2020 yılında yüzde 21,5 oranında gerileyerek, 1 milyon 333 bin ton olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Subaşı, 2020 yılında sıcaklıkların ani yükselmesi nedeniyle portakalda ürün kaybı yaşandığını dile getirdi. Subaşı, yaşanan zayiata rağmen, pandeminin de etkisi ile ihracattaki artışın iç piyasada portakal fiyatlarını yükselttiğini belirterek, “Bakanlık iç piyasada portakal fiyatını düşürmek için ihracatı azaltacak, fiili olarak yasaklayacak, üreticiye zarar verecek böyle bir yöntem bulmuştur. Ancak bunu taraflara bilgi vermeden yapmıştır. Bu limonda yaşandığı gibi pazar kaybına neden olacaktır” dedi. Üretici ve ihracatçıya pestisit analizi için sadece Bakanlığın laboratuvarlarının zorunlu tutulmasının fiziken uygulanabilir olmadığını çünkü Bakanlığın hızlı sonuç verecek bir altyapısı bulunmadığını belirten Subaşı, “Bu durum açıkça portakal ihracatını yasaklamaktır” dedi. Subaşı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplandırması için soru önergesi de verdi.

“TÜRKİYE, KENDİ ÜRÜNÜNE TARİFE DIŞI ENGEL KOYUYOR”

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kararını “Türkiye, kendi ürününe tarife dışı engel koyuyor. İçeride enflasyon düşük çıksın derken, dışarıda portakal pazarını kaybedebiliriz” şeklinde değerlendirdi. Alınan kararda, AB’ye yapılan portakal ihracatında pestisit kalıntısı nedeniyle yoğun bildirim alınması ve ürünlerin iade edilmesinin gerekçe gösterilmesini de eleştiren Özer, “O zaman niye sadece AB ülkeleri denmiyor da tüm ülkelere gidecek ürünlerden yüzde 100 analiz isteniyor. Ayrıca AB’den kayda değer ihracat yok. 2020 yılı Ocak-Kasım verilerine göre portakal ihracatımızın yüzde 47’si Rusya’ya, yüzde 30’u Irak’a, yüzde 10’u Ukrayna’ya, yüzde 3’er olarak da Romanya ve Sırbistan’a yapılmış. Nasıl oluyor da sektörün görüşünü almadan, ihracatçı ve üreticilere sormadan bir gecede, fi ilen ihracatı durduracak bir karar alabiliyorlar?” dedi.