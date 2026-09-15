Tarım diplomasisinde peş peşe hamleler

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda birçok medeniye­tin çöküşüne şahitlik eden bu zorlu coğraf­yada sürekli krizlerle yoğurulmak bizi daha dirençli yapıyor. Ancak bugün karşımızdaki tablo, alışıldık gerilimlerin çok ötesinde. Bu nedenle her zamankinden daha müteyakkız, daha koordineli ve daha kararlı olmak zo­rundayız.

Ortadoğu’da tırmanan gerilim, bölgeyi hızla bir ateş çemberine dönüştürüyor. Bu­nun en kritik yansıması ise enerji ve gıda arz güvenliğinde kendini gösteriyor.

Yaklaşık yedi aydır Hürmüz ‘darboğazı’ ile fırlayan enerji fiyatları, bugünlerde Husile­rin Babülmendep Boğazı’nda hakimiyet sağ­lamasıyla, Brent petrolün varil fiyatında 150 dolarların konuşulduğu bir yere doğru gidi­yor. Ayrıca Hürmüz ile ortaya çıkan gübre te­darik sıkıntısı, savaşın başlarında birçok ül­kenin tarımsal üretimine darbe vurmuştu. İlkbahar dönemi gibi en fazla gübre ihtiya­cımızın olduğu bir anda patlayan savaşın et­kilerini en az zararla atlatabilmemizde gübre stoklarımızın önemli payı oldu. Ancak şimdi önümüzde, dünya ticaretinin yüzde 10’undan fazlasının gerçekleştiği Kızıldeniz’de lojisti­ğin durma noktasına gelmesi ihtimali var.

Hürmüz ve Babülmendep, birlikte dünya enerji arzının neredeyse dörtte birini tem­sil ediyor. Bu ise gıda lojistiğinde, daha da önemlisi gıdanın üretimi için ihtiyaç duyu­lan, başta gübre olmak üzere, küresel ölçek­te, üretim girdilerinin temininde büyük so­runlar yaşanabileceği ve gıda enflasyonu­nun tırmanabileceği anlamına geliyor.

Gıdanın güvencesi diplomasiden geçiyor

İşte tam da bu esnada Tarım ve Orman Ba­kanlığı’nın (TOB) tarım diplomasisi alanın­daki atakları devreye giriyor. Bugüne kadar, başta Tahıl Koridoru olmak üzere, gıdada stratejik stok merkezi olmak, açlıkla pençe­leşen ülkelere yardım sağlamak ve tarımsal altyapılarını güçlendirmeye yönelik çabalar, bugün artarak devam ediyor.

Evet, gübre; tarımsal üretimin devamı için son derece kritik. O nedenle, yüzde 85- 90 oranında, hammadde açısından ithalata bağımlı olduğumuz bu girdinin tedariğinde sorun yaşanmaması için Rusya ile önemli bir anlaşma imzaladık. TOB Bakan Yardım­cısı Ahmet Bağcı’nın aylar süren yoğun dip­lomatik çabaları nihayet meyvesini verdi ve Mineral Gübre Sevkiyatı Alanında Mutaba­kat Zaptı Moskova’da imzalandı.

Bu anlaşma, üreticilerimizin azotlu gübre ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra iki ül­kenin gıda konusundaki iş birliğine de katkı sağlaması ve her şeye rağmen iyi ilişkilerin sürdürülebilmesi bakımından çok önemli.

Bakan İbrahim Yumaklı, ihtiyacımız olan gübre ve gübre hammaddelerinin temini ko­nusunda Rusya’nın herhangi bir şekilde ko­ta veya sınırlama uygulamayacağını belirti­yor. İşte bu müjde, gıda güvencemiz açısın­dan içimizi rahatlatıyor.

Neredeyse aynı günlerde ikinci önemli diplomasi atağımız, defne yaprağının Çin’e ihracatının önünü açan, Bakan Yumaklı’nın katıldığı ve Bakan Yardımcısı Ahmet Gü­men’in imza koyduğu protokolle geldi. Dün­ya defne ihtiyacının yüzde 90’ını karşıladığı­mızı ve Çin’e defne ihracatımızın 60 milyon dolar civarında olduğunu belirtirsek konu­nun önemi daha iyi anlaşılacaktır sanırım.

Gıdanın küresel siyaseti

Dört yıl önce Türkiye’nin açılmasına ön­cülük ettiği Karadeniz Tahıl Koridoru, tarım diplomasisi alanında ülkemizin önemli bir başarısıydı. Bu deneyimden hareketle, ül­kemizde son dönemde yükselen önemli bir sivil girişim olan Türk Tarımsal Diplomasi Grubu’nun (TTDG), Karadeniz’deki tarım ticaretinin güvenliği için yeni bir uluslara­rası mekanizma oluşturulmasını teklif et­mesi çok ses getirdi.

Ezcümle; Türkiye, 83,2 milyar dolarlık GSYH ile bir tarım devi olmasının ötesinde, tarım diplomasisindeki ataklarıyla, yumu­şak gücüne güç katan, mazlum milletlerin ümitle takip ettiği, krizlerden güçlenerek çı­kan, bölgesel güçten küresel güç olma yolun­da hızla ilerleyen bir ülke.