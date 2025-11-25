Tarım diplomasisinin kalbi Antalya’da attı
Sanırım bugün uluslararası toplumun bir numaralı sorunu gıda güvencesizliği. Bu konuda dünya maalesef sağlıklı politikalar üretilemiyor. Çünkü kaynak dağılımında ve yönetiminde ciddi sorun var. Bunun çözümü ise sağlıklı iletişim, uluslararası işbirliği ve nihayetinde tarım diplomasisinden geçiyor.
Antalya’da düzenlenen ve dünyanın en büyük sera endüstrisi fuarı olan Growtech, tam anlamıyla tarım paydaşlarının küresel buluşması ve tarım diplomasisine sahne oldu.
Biri uluslararası olmak üzere tarım diplomasisi alanında üç oturum yapıldı. Bunlardan ilki, Türk Tarımsal Diplomasi Grubu’nun (TTDG) Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Mutlu’nun İngilizce’ye hakimiyeti ve sektör deneyimi göz doldurdu. Panele, Fransa’dan Dünya Çiftçiler Birliği (WFO) Başkanı Arnold PUECH D’ALISSAC, İngiltere’den Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu Genel Sekreteri Adrian BELL ve Hindistan’dan Dünya Tohumculuk Federasyonu (ISF) Başkanı Arthur Santosh ATTAVAR katıldı.
Bu panel, muhtemelen tarım diplomasisi alanında, uluslararası düzeydeki en önemli toplantılardan birisi olmuştur.
Melisa Tokgöz Mutlu, tarım diplomasisini ve Türkiye’yi merkeze alarak, konukları da soru ve katkılarıyla yönlendirerek, her biri kendi alanında dünya çapında etkisi olan bu değerli isimlerden en fazla katkıyı sergilemelerini sağladı. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu’nu temsilen şahsım ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nı temsilen Senem Odaman ve diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile dünyanın değişik ülkelerinden katılan gazetecilerle tam anlamıyla uluslararası tarım diplomasisi forumuna dönüştü.
Paneller, toplantılar, dar çerçeveli sohbet programları, Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş ve Mine Ataman’ın aktif katılımları ile fuarın ötesinde tarım diplomasisinin gündeme damgasını vurduğu bir etkinlik oldu.
Toplantıların ana gündemini iklim değişimi, su kıtlığı, gıda güvencesi, uluslararası tarım ticareti, yeni ticaret rotaları ve sürdürülebilirlik oluşturdu. Yabancı konukların ülkemiz tarımı hakkındaki olumlu ve övgü dolu düşüncelerini duymak morallerimizi yükseltti.
Türkiye’nin uluslararası tarım diplomasisinin merkezine yerleşmesi
Elbette ki tüm bu süreçlerin organizasyonunda, tarım diplomasisi fikrini hayata geçirmeye çalışan ve TTDG’yi kuran ismin TAGYAD Başkanı İsmail Uğural olduğunu kayda geçirmek gerekiyor. Sayın Uğural, yabancı konuklarla yaptıkları görüşmelerde, tarım diplomasisinde Türkiye’nin uluslararası bir merkez olabileceği fikrini dile getirdiklerini belirtiyor. Bu konu aslında ülkemiz açısından tarım diplomasisinin ilk ve en önemli kazanımı olabilir. Ayrıca Melisa Tokgöz Mutlu’nun TTDG’nin ilk başkanı olarak başarılı bir liderlik sergilemiş olması da bir başka önemli kazanım.
Katılımcılardan, tarım diplomasisi alanında daha geniş katılımlı İstanbul ve Ankara merkezli toplantıların yapılması talebinin gelmesi, ayrıca WFO Başkanı D’Alissac’ın, Adana Çiftçiler Birliği organizasyonunda Adana’da yapılabilecek bir toplantı konusundaki olumlu niyet beyanı da bir başka önemli sonuç. Aslında Tarım ve Orman Bakanımızın açıklamış olduğu, Dünya Gıda Programı ile Türkiye’nin stratejik stok merkezi olması çalışmaları da zaten ülkemizi merkeze alan girişimlerdi. Ayrıca, Küresel İnsani Yardım 2022 Raporu’na göre, GSMH’na oranla en fazla insani yardım yapan ülkeler sıralamasında ilk sırada olduğumuzu da yeniden vurgulamalıyız.
Artık yeni misyonun gereğini yapma zamanı
Evet, Türkiye tarlada ve bahçede, birçok tarımsal üründe dünya lideri. Şimdi bunu uluslararası ticarette, özellikle de “uluslararası masalarda” da gösterme zamanı…
Daha önceki yazılarımda yaptığım önerilerden bazılarını tekrar vurgulamak istiyorum: (1) Tarım ateşelerimizin sayıları artırılmalı, (2) Yükseköğrenimde tarım diplomasisi dersleri ve programları açılmalı, (3) Özellikle tarım ve gıda konularında çalışan akademisyenler gönüllü birer tarım diplomatı olmalılar.
|Borsa
|10.888,02
|-0,32 %
|Dolar
|42,4193
|0,00 %
|Euro
|48,9112
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1521
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.635,71
|-0,02 %
|Altın (ONS)
|4.133,23
|0,01 %
|Brent
|62,8400
|-0,03 %