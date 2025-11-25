Tarım diplomasisinin kalbi Antalya’da attı

Sanırım bugün uluslararası toplumun bir numaralı sorunu gıda güvencesizliği. Bu konuda dünya maalesef sağlıklı politikalar üretilemiyor. Çünkü kaynak dağılımında ve yönetiminde ciddi sorun var. Bunun çözümü ise sağlıklı iletişim, uluslararası işbirliği ve ni­hayetinde tarım diplomasisinden geçiyor.

Antalya’da düzenlenen ve dünyanın en bü­yük sera endüstrisi fuarı olan Growtech, tam anlamıyla tarım paydaşlarının küresel buluş­ması ve tarım diplomasisine sahne oldu.

Biri uluslararası olmak üzere tarım diplo­masisi alanında üç oturum yapıldı. Bunlardan ilki, Türk Tarımsal Diplomasi Grubu’nun (TT­DG) Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu’nun mode­ratörlüğünde gerçekleştirildi. Mutlu’nun İn­gilizce’ye hakimiyeti ve sektör deneyimi göz doldurdu. Panele, Fransa’dan Dünya Çiftçi­ler Birliği (WFO) Başkanı Arnold PUECH D’ALISSAC, İngiltere’den Uluslararası Ta­rım Gazetecileri Federasyonu Genel Sekrete­ri Adrian BELL ve Hindistan’dan Dünya To­humculuk Federasyonu (ISF) Başkanı Arthur Santosh ATTAVAR katıldı.

Bu panel, muhtemelen tarım diplomasi­si alanında, uluslararası düzeydeki en önemli toplantılardan birisi olmuştur.

Melisa Tokgöz Mutlu, tarım diplomasisi­ni ve Türkiye’yi merkeze alarak, konukları da soru ve katkılarıyla yönlendirerek, her bi­ri kendi alanında dünya çapında etkisi olan bu değerli isimlerden en fazla katkıyı sergi­lemelerini sağladı. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu’nu temsilen şah­sım ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nı temsilen Senem Odaman ve diğer sivil toplum kuru­luşları ve özel sektör temsilcileri ile dünya­nın değişik ülkelerinden katılan gazeteciler­le tam anlamıyla uluslararası tarım diploma­sisi forumuna dönüştü.

Paneller, toplantılar, dar çerçeveli sohbet programları, Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş ve Mine Ataman’ın aktif katılımları ile fuarın ötesinde tarım diplomasisinin gündeme dam­gasını vurduğu bir etkinlik oldu.

Toplantıların ana gündemini iklim deği­şimi, su kıtlığı, gıda güvencesi, uluslarara­sı tarım ticareti, yeni ticaret rotaları ve sür­dürülebilirlik oluşturdu. Yabancı konukların ülkemiz tarımı hakkındaki olumlu ve övgü dolu düşüncelerini duymak morallerimizi yükseltti.

Türkiye’nin uluslararası tarım diplomasisinin merkezine yerleşmesi

Elbette ki tüm bu süreçlerin organizasyo­nunda, tarım diplomasisi fikrini hayata ge­çirmeye çalışan ve TTDG’yi kuran ismin TA­GYAD Başkanı İsmail Uğural olduğunu kayda geçirmek gerekiyor. Sayın Uğural, yabancı ko­nuklarla yaptıkları görüşmelerde, tarım dip­lomasisinde Türkiye’nin uluslararası bir mer­kez olabileceği fikrini dile getirdiklerini be­lirtiyor. Bu konu aslında ülkemiz açısından tarım diplomasisinin ilk ve en önemli kazanı­mı olabilir. Ayrıca Melisa Tokgöz Mutlu’nun TTDG’nin ilk başkanı olarak başarılı bir lider­lik sergilemiş olması da bir başka önemli ka­zanım.

Katılımcılardan, tarım diplomasisi alanın­da daha geniş katılımlı İstanbul ve Ankara merkezli toplantıların yapılması talebinin gel­mesi, ayrıca WFO Başkanı D’Alissac’ın, Adana Çiftçiler Birliği organizasyonunda Adana’da yapılabilecek bir toplantı konusundaki olum­lu niyet beyanı da bir başka önemli sonuç. As­lında Tarım ve Orman Bakanımızın açıklamış olduğu, Dünya Gıda Programı ile Türkiye’nin stratejik stok merkezi olması çalışmaları da zaten ülkemizi merkeze alan girişimlerdi. Ay­rıca, Küresel İnsani Yardım 2022 Raporu’na göre, GSMH’na oranla en fazla insani yardım yapan ülkeler sıralamasında ilk sırada olduğu­muzu da yeniden vurgulamalıyız.

Artık yeni misyonun gereğini yapma zamanı

Evet, Türkiye tarlada ve bahçede, birçok ta­rımsal üründe dünya lideri. Şimdi bunu ulus­lararası ticarette, özellikle de “uluslararası masalarda” da gösterme zamanı…

Daha önceki yazılarımda yaptığım öneri­lerden bazılarını tekrar vurgulamak istiyo­rum: (1) Tarım ateşelerimizin sayıları artırıl­malı, (2) Yükseköğrenimde tarım diplomasisi dersleri ve programları açılmalı, (3) Özellikle tarım ve gıda konularında çalışan akademis­yenler gönüllü birer tarım diplomatı olmalılar.