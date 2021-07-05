Tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasalar

Dünya borsaları yeni zirveler yapmaya devam ediyor. İstihdam yaratımının güçlü, ücret artışının zayıf olduğu veriyi piyasalar sevdi. MSCI Dünya endeksi yeni bir zirve ile sene başından beri getirisini yüzde 12’ye taşıdı.

ABD tarım dişi istihdam verisi büyümenin hızlanmasına rağmen enfl asyondan ücretlere bir geçiş olmadığını gösteriyor. Haziran ayında 850 bin yeni iş yaratılmasına rağmen aylık ücret artışı yüzde 0,3 ile salgın öncesi seviyelerde.

Salgın öncesine göre 6.8 milyon daha düşük olan istihdam ve ücretlerdeki makul yükseliş gösteren veri sonrası 10 yıllık tahvil faizleri gerilerken ABD borsaları yeni zirveler yaptı.

Goldilok ABD verisine rağmen dünya piyasalarında tüm gemileri yüzdüren bir yükseliş görmüyoruz. Gelişmekte olan Avrupa ve Güney Amerika borsaları satıcılı bir seyir izliyor. Saat farkı nedeniyle yükselişi kaçıran Asya borsalarının tepkisini pazartesi günü göreceğiz. ABD ile gerginlik nedeniyle sert satış yiyen Çin hisselerinin tepkisini yakından izleyeceğiz.

Türkiye varlıkları cuma günü dünya borsalarındaki yükselişe pek katılamadı. Koç Grubu’nun tarihinde ilk defa hisselerinde alış açıklamasının yarattığı heyecana rağmen MSCI Türkiye günü hafif kayıpla kapattı. Biden – Erdoğan görüşmesi öncesi piyasalarda oluşan kazancın çoğu geri verilmiş durumda.

Salgını kontrol altına almakta gösterdiğimiz basari, ekonomide dışa donuk dengelenme işaretleri, finansal istikrarı destekleyen daraltıcı adımlara rağmen küresel sermaye Türkiye varlıklarına ilgi duymuyor. Merkez Bankası’nın izleyeceği politikalara yönelik belirsizliği azaltmak için kurduğu dikkatli iletişime rağmen Türk Lirası ve Borsa İstanbul gelişmekte olan piyasalara göre daha zayıf performans gösteriyor. Maalesef bu durumu tersine çevirmek için elimizde sihirli bir formül yok. Ankara doğru politikaları uygular ve siyaset teknik konulara karışmazsa yabancı sermayenin güveni kısmen geri kazanılabilir. Ama bunun için zamana ihtiyacımız var.