Tarım eğitimi ile gençleri toprağa döndürecek proje

Dünyamız üçlü bir krizle karşı karşıya- iklim, doğa ve kirlenme. Tarım sektörü de bu krizden en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, kuraklık ve seller, maliyet artışları ve tarım sektörünün yaşlanan nüfusu sektörün bildiğimiz sorunları.

Tüm dünyada gıda krizinin gündeme getirdiği bir dönemde, tarım sektöründe güçlenmek, geleceğe daha güvenle bakabilmek açısından çok önemli. Bu nedenle, özellikle gençlerin sektöre ilgi duymasını sağlamak, tarım nüfusunun gençleşmesini sağlamak, ekosistemleri koruyan, çiftçilere daha iyi yaşam koşulları sağlayan ve küresel beslenmeyi artıran bir gıda sistemi oluşturmak için teknoloji ve sürdürülebilir tarım yaklaşımlarının hayata geçirilmesi büyük bir önem taşıyor.

Türkiye’de tarım sektöründe çalışanların yaş ortalaması 55-60 civarında. Bu tablonun değişmesi için önemli bir bakış açısı değişimi gerekiyor. Bu değişimin temelinde ise eğitim var.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TEMA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Metin Duruk ile Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kamu Yararına Akseki Eğitim Hayratı Derneği Başkanı Mahmut Atom Duruk, bu konuda elini taşın altına koyan iki isim.

Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarım bölümünün açılması için harekete geçen Ali Metin Duruk ile Mahmut Atom Duruk, Türkiye için çok önemli bir örnek oluşturacak projeyi hayata geçiriyor.

Akseki, endemik bitki açısından da çok zengin bir bölge

Toros dağlarının Antalya körfezine bakan yamaçları arasında gizlenen Akseki, Orta Anadolulu olduğu kadar Akdenizli olarak tanımlıyor kendini. Sırtını Toroslara yaslayıp yüzünü Akdeniz’e dönen Akseki, aynı endemik bitki açısından da çok zengin bir bölge. Akseki’de bin 500’e yakın endemik bitki yetişiyor. Bölge, aynı zamanda önemli bir alternatif turizm merkezi olarak ön plana çıkıyor.

“Yer üstünde kaybedilen değerlerin geri kazanılması ve gençlerin bölgeye geri dönmesi” açısından çok değerli olan bu projeyi Ali Metin Duruk ile Mahmut Atom Duruk’tan dinledim:

Ali Metin Duruk: Tarımın geri kalmışlığını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz

“Milli Eğitim Bakanlığı’na öneri götürdük. Teknik tarım lisesi yapalım dedik. Antalya Valisi Ersin Yazıcı bu projemizi destekledi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Antalya'nın Akseki ilçesinde proje okuluna dönüştürülmesi için çalıştığımız Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. MEB ile gerekli protokolleri gerçekleştirdik. Teknik tarım bölümlerine giren öğrencilerimize yüzde 100 burs veriyoruz. Öğrenciler 30 dönümlük tarım arazisinde, uygulama yapma şansına sahip olacaklar. Çocuklar üreterek tarımı öğrenecekler. Lise, bir model liseye dönüştürülüyor. Bu proje ile çocuklarımızı dünyanın geleceği tarımla buluşturarak istihdam garantisi sağlamayı hedefliyoruz. Bu okullardaki çocuklarımız kendi gelişimlerini sağlarken hem ülke ekonomisine hem de okulun bütçesine katkı sağlayacaklar. Yine Akseki ilçesinde hayata geçirilen kadın kooperatifi aracılığıyla okulda üretilen ürünleri işleyip Türkiye'ye sunacağız. Köylerde yeninden üretimin başlamasını sağlayacağız. Tarımın geri kalmışlığını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Eğitime 50 ile 80 kişi ile başlanacak. Lisemizde aynı zamanda robotik, elektrik-elektronik, marangozluk bölümleri var. Her yıl 200 kişi mezun olacak. Bu sayının 150’sinin tarım bölümünden mezun olmasını hedefliyoruz. Bu okullardan çıkan ürünlerin marka olacağına inanıyorum."

Mahmut Atom Duruk: Dönmemiz gereken yer toprak ve üretim

“Türkiye’de tarım arazileri boşalıyor. Genç nüfus bu alanı gelecek olarak görmüyor; fakat şu da gerçek ki, üretmeden hiçbir şey olmuyor. Biz bu projenin Türkiye’nin diğer yörelerinde de uygulanır olmasını istiyoruz; bir model okul olmayı hedefliyoruz. Toprak bozulumu, iklim değişikliği, kimyasal kullanımı gibi çok fazla sorun var. Tüm bu sorunları ancak bilim ile aşabiliriz. Bu nedenle bilginin tabana inmesi çok önemli. Dijitalleşme ile birçok meslek yok olacak; ama tarım öyle değil. Bugün geldiğimiz noktada, dönmemiz gereken yerin toprak ve üretim olduğunu anlamamız gerekiyor. Teknik liseler geleceğin aynası olacak. Tarım her alanı yakından ilgilendirdiği için, önümüzdeki dönemde sadece tarım değil, sağlık ve çevre bakanlıkları da bu sürece dahil olabilirler. İş dünyasının önde gelen şirketlerini bu projeye dahil edebiliriz. Öğrencilerin, eğitimlerini alırken aynı zamanda para kazanır, iş bulur hale gelmesi çok önemli.”