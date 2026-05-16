Tarım fiyatlaması yalnızca tarladan ibaret değil
Bir büyücü adamakıllı daha iyisini bilir!”
Yüzüklerin Efendisi
Geçtiğimiz hafta finansal okuryazarlığın ötesine geçerek piyasanın hukukunu, şerifini ve görünmez elini konuştuk. Bu hafta ise fiyat keşfinin altında yatan veri mimarisi, sensörler ve güven kaybının ortaya çıkardığı yeni risk primi üzerinden piyasanın tarımsal okuryazarlıkla kesişimini inceleyeceğiz.
Piyasanın bostan korkuluğu
En derin kırılma veri tarafında yaşanıyor. ABD Tarım Bakanlığı’nın çiftçilerle gerçekleştirdiği Ekim Niyetleri (Prospective Plantings) anketine yanıt oranı Mart 2026’da yüzde 37,6’ya indi; 2018’de bu oran yaklaşık yüzde 60 düzeyindeydi. Katılımcılar artık anketi doldurmaktan imtina ediyor. Yaklaşık 73 bin 800 tarım işletmesine gönderilen ankete katılımcıların yalnızca üçte birinden biraz fazlası yanıt verdi. Çiftçiler artık geleceğe dönük planlarını paylaştığında raporun kendi aleyhine fiyat baskısı kurduğunu düşünüyorlar. Bakanlık ise düşük katılımın tahmin kalitesini zayıflattığını; zayıf tahminin de daha fazla güvensizlik getirdiğini görüyor.
Ocak ayındaki raporda mısır üretim tahmininin piyasa beklentisinin tersine yukarı yönlü güncellenmesi, Şikago’da sert satışa kapı aralamıştı. Burada asıl mesele tekil bir rakam hatası değil. Piyasanın kamusal veri standardına inancı aşındıkça vadeli fiyat sadece arz-talep grafiğiyle değil, veri kalitesi primiyle de yön aramaya başlıyor. Bilginin kalitesi, yeni bir risk fiyatlaması kalemine dönüşmüş durumda.
Benzer bir dinamik Rusya tarafında da yaşanıyor. Son yıllarda Rusya’da uluslararası tahıl oyuncuları ihracat faaliyetlerinden çekildi; pazar giderek yerel oyuncuların kontrolüne kaydı. Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden birinden veri akışı zorlanıyor. Sahada durumu sağlıklı iletecek ağ zedelenmiş durumda. Bu gelişmelerin ardından tahıl fiyatlarının gevşemesini önlemeye yönelik gayri-resmi ihale fiyat tabanları kurulduğuna yönelik iddialar basına yansıdı. Zaten yazı serisinin başında ABD’nin uzay teknolojilerini tarımın kullanımına yönlendirmesi de tam olarak bu veri ihtiyacından kaynaklanıyordu.
Tarım fiyatlaması yalnızca tarladan ibaret değil. Geleceğe dönük meteorolojik tahminler de önemli rol oynuyor. Şu anda küresel ölçekte pek çok aktör bu alanda yapay zekâ destekli milyar dolarlık yatırımlara yöneliyor. Hava tahminleri, günlük sıcaklık, yağış, toprak nemi, kuraklık beklentisi ve enerji talebi aynı fiyat denklemine giriyor. Bu konuda uydu teknolojileri üzerinden açık istihbarat da önemli rol oynuyor. Japonya’nın yabancı ve lisanssız hava tahmini sağlayıcılarına dönük daha sıkı bir lisans çerçevesi arayışı bu nedenle önemli. Hatalı hava tahmini yalnızca evden çıkarken yanımıza şemsiye alıp almama kararını bozmaz; elektrik piyasasını, lojistik akışını, afet uyarılarını ve ürün fiyatını sarsar.
Piyasanın şemsiyesi: Sensörler çağında fiyat keşfi
Paris Charles de Gaulle havalimanındaki sıcaklık anomalisi bu zincirin en çıplak örneği. Météo-France, ani sıcaklık sıçramaları ve bir başka “tahmin piyasası” Polymarket üzerindeki olağandışı bahisler sonrası polis başvurusunda bulunarak adli sürecin kapısını açtı. Bir sıcaklık sensörü artık yalnızca meteorolojik bir cihaz değil; kontrat kapatan bir piyasa girdisi. Uçuş güvenliği, elektrik talebi, tarım sigortası, tahıl fiyatı ve tahmin piyasası aynı sensöre bağlanınca, sensör piyasa kapısına dönüşüyor.
Güncel örnek ise gelişmeye başlayan El-Niño formasyonu. Resmi meteoroloji kurumları yayımladıkları tahminlerde La-Niña koşullarının zayıfladığı, yılın ilerleyen bölümünde El- Niño ihtimalinin arttığı yönünde hemfikirler. ABD’nin orta bölgelerine kuraklık hâkim gelmiş durumda. El-Niño, Pasifik Okyanusu’nun ekvator hattında yüzey sıcaklığının artarak tarihi normlardan sapması anlamına geliyor. Latin Amerika’nın ve Avustralya’nın bazı bölgeleri El-Niño dönemlerinde genellikle daha kurak koşullarla karşılaşabiliyor.
Buna karşın ABD’nin çeşitli bölümlerinde daha fazla yağış görülebiliyor. Genel hattıyla El-Niño beraberinde daha şiddetli hava olaylarının habercisi sayılıyor. Şimdiden ABD’nin orta bölgelerinde hissedilen kuraklık nedeniyle buğdayda kalite sorunu fiyatlanmaya başladı. Küresel ölçekte güçlü üretim beklentisine rağmen, protein içeriği yüksek buğday türlerinin ekildiği bölgelerde hava koşulları iyi gitmiyor. Bu yıl piyasada buğday var ancak istenen kaliteyi bulmak kolay olmayacak. Bu nedenle Şikago’da yumuşak ve sert buğday makası açılmaya başladı. Benzer şekilde vadeli işlem kontratlarında da yumuşak ve sert buğday pozisyonları farklı yönlerde açılıyor ya da taşınıyor. Yılın ikinci yarısında Hürmüz tartışması yerini şiddetli bir El-Niño tartışmasına bırakabilir.
Güçlü bir El-Niño ihtimali artık yalnızca çiftçilerin ya da enerji trader’larının değil, sigorta şirketlerinin de temel risk başlıklarından biri haline geldi. Çünkü hava olaylarının şiddeti arttıkça geçmiş veri setleri geleceği açıklamakta zorlanıyor. Sigorta şirketleri bir tarafta “süper El-Niño” riskini fiyatlamak, diğer tarafta ise müşteriyi kaçıracak kadar yüksek prim yazmamak arasında sıkışıyor. Üstelik küresel ısınma nedeniyle okyanus sıcaklıklarının tarihi normlardan sapması klasik El-Niño ölçüm yöntemlerini de tartışmalı hale getiriyor.
Küresel ısınma nedeniyle sapmayı endeksleyecek bir çıpa bulmak zor. Klasik endeksler El-Niño sinyalini olduğundan güçlü, La-Niña sinyalini ise olduğundan zayıf gösterebiliyor. Nitekim 2023-24 El-Niño sürecinde eski statik modellerin ima ettiği kadar kuvvetli bir atmosfer tepkisi görülmedi. Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD gibi ülkelerde meteoroloji kurumlarının yeni endeks metodolojilerine yönelmesi tam da bu nedenle önemli. Çünkü tarım sigortasından enerji altyapısına kadar pek çok alanda artık risk yalnızca hava olayının kendisi değil; o hava olayını hangi modelin nasıl ölçtüğü.
Sonuç: Fiyat keşfinin altındaki zemin
Bizim için çıkarım net. Finansal okuryazarlık yıllarca alım satım tuşlarına hâkimiyet diye anlatıldı. Bugünün dünyasında zirai (tarımsal) okuryazarlık daha stratejik bir eşik. Kim ne ekiyor, nasıl ölçüyor, hangi tahmin modeliyle fiyatlama yapıyor, hangi sensörden gelen veriye göre kontrat kapatıyor? Bu sorular yatırımcıyı, sanayiciyi, çiftçiyi, bürokratı, ticaret erbabını ve politika yapıcıyı ilgilendiriyor.
Türkiye açısından asıl ders de burada. Enflasyon tartışmaları enerji, kur ve ücret üzerinden yürütülüyor; fakat gıda zincirinin veri katmanı yeterince tartışılmıyor. Uydu görüntüsü, saha anketi, lisanslı meteoroloji, depolama verisi, hal ve liman akışı, ürün sigortası ile vadeli piyasa derinliği aynı ulusal dosyada buluşmalı. Çünkü gıda fiyatı, merkez bankası raporunun son sayfasına sıkışan bir kalem değil; üretim, güvenlik ve sosyal denge dosyasının ilk sayfası.
ABD’de tarım piyasası sadece fiyatlanmaz, korunur. Finansal piyasa refleksi “alalım mı, satalım mı?” diye sorar. Asıl eşik daha sade, daha sert: önce doğru ekelim, doğru ölçelim, sonra biçelim.
