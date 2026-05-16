Tarım fiyatlaması yalnızca tarladan ibaret değil

Bir büyücü adamakıllı daha iyisini bilir!”

Yüzüklerin Efendisi

Geçtiğimiz hafta finansal okuryazarlığın ötesine ge­çerek piyasanın hukuku­nu, şerifini ve görünmez elini ko­nuştuk. Bu hafta ise fiyat keşfinin altında yatan veri mimarisi, sen­sörler ve güven kaybının ortaya çı­kardığı yeni risk primi üzerinden piyasanın tarımsal okuryazarlıkla kesişimini inceleyeceğiz.

Piyasanın bostan korkuluğu

En derin kırılma veri tarafında yaşanıyor. ABD Tarım Bakanlı­ğı’nın çiftçilerle gerçekleştirdi­ği Ekim Niyetleri (Prospective Plantings) anketine yanıt oranı Mart 2026’da yüzde 37,6’ya in­di; 2018’de bu oran yaklaşık yüz­de 60 düzeyindeydi. Katılımcılar artık anketi doldurmaktan imti­na ediyor. Yaklaşık 73 bin 800 ta­rım işletmesine gönderilen an­kete katılımcıların yalnızca üçte birinden biraz fazlası yanıt ver­di. Çiftçiler artık geleceğe dönük planlarını paylaştığında raporun kendi aleyhine fiyat baskısı kur­duğunu düşünüyorlar. Bakanlık ise düşük katılımın tahmin kali­tesini zayıflattığını; zayıf tahmi­nin de daha fazla güvensizlik ge­tirdiğini görüyor.

Ocak ayındaki raporda mısır üretim tahmininin piyasa bek­lentisinin tersine yukarı yönlü güncellenmesi, Şikago’da sert sa­tışa kapı aralamıştı. Burada asıl mesele tekil bir rakam hatası de­ğil. Piyasanın kamusal veri stan­dardına inancı aşındıkça vadeli fiyat sadece arz-talep grafiğiyle değil, veri kalitesi primiyle de yön aramaya başlıyor. Bilginin kalite­si, yeni bir risk fiyatlaması kale­mine dönüşmüş durumda.

Benzer bir dinamik Rusya ta­rafında da yaşanıyor. Son yıllarda Rusya’da uluslararası tahıl oyun­cuları ihracat faaliyetlerinden çekildi; pazar giderek yerel oyun­cuların kontrolüne kaydı. Dün­yanın en önemli tahıl üreticile­rinden birinden veri akışı zor­lanıyor. Sahada durumu sağlıklı iletecek ağ zedelenmiş durumda. Bu gelişmelerin ardından tahıl fi­yatlarının gevşemesini önlemeye yönelik gayri-resmi ihale fiyat ta­banları kurulduğuna yönelik id­dialar basına yansıdı. Zaten yazı serisinin başında ABD’nin uzay teknolojilerini tarımın kullanı­mına yönlendirmesi de tam ola­rak bu veri ihtiyacından kaynak­lanıyordu.

Tarım fiyatlaması yalnızca tar­ladan ibaret değil. Geleceğe dö­nük meteorolojik tahminler de önemli rol oynuyor. Şu anda küre­sel ölçekte pek çok aktör bu alan­da yapay zekâ destekli milyar do­larlık yatırımlara yöneliyor. Hava tahminleri, günlük sıcaklık, yağış, toprak nemi, kuraklık beklenti­si ve enerji talebi aynı fiyat denk­lemine giriyor. Bu konuda uydu teknolojileri üzerinden açık is­tihbarat da önemli rol oynuyor. Japonya’nın yabancı ve lisanssız hava tahmini sağlayıcılarına dö­nük daha sıkı bir lisans çerçeve­si arayışı bu nedenle önemli. Ha­talı hava tahmini yalnızca evden çıkarken yanımıza şemsiye alıp almama kararını bozmaz; elekt­rik piyasasını, lojistik akışını, afet uyarılarını ve ürün fiyatını sarsar.

Piyasanın şemsiyesi: Sensörler çağında fiyat keşfi

Paris Charles de Gaulle hava­limanındaki sıcaklık anomali­si bu zincirin en çıplak örneği. Météo-France, ani sıcaklık sıç­ramaları ve bir başka “tahmin pi­yasası” Polymarket üzerindeki olağandışı bahisler sonrası po­lis başvurusunda bulunarak adli sürecin kapısını açtı. Bir sıcak­lık sensörü artık yalnızca mete­orolojik bir cihaz değil; kontrat kapatan bir piyasa girdisi. Uçuş güvenliği, elektrik talebi, tarım sigortası, tahıl fiyatı ve tahmin piyasası aynı sensöre bağlanın­ca, sensör piyasa kapısına dönü­şüyor.

Güncel örnek ise gelişme­ye başlayan El-Niño formasyo­nu. Resmi meteoroloji kurum­ları yayımladıkları tahminlerde La-Niña koşullarının zayıfladı­ğı, yılın ilerleyen bölümünde El- Niño ihtimalinin arttığı yönün­de hemfikirler. ABD’nin orta böl­gelerine kuraklık hâkim gelmiş durumda. El-Niño, Pasifik Okya­nusu’nun ekvator hattında yüzey sıcaklığının artarak tarihi norm­lardan sapması anlamına geliyor. Latin Amerika’nın ve Avustral­ya’nın bazı bölgeleri El-Niño dö­nemlerinde genellikle daha ku­rak koşullarla karşılaşabiliyor.

Buna karşın ABD’nin çeşitli bö­lümlerinde daha fazla yağış görü­lebiliyor. Genel hattıyla El-Niño beraberinde daha şiddetli hava olaylarının habercisi sayılıyor. Şimdiden ABD’nin orta bölgele­rinde hissedilen kuraklık nede­niyle buğdayda kalite sorunu fi­yatlanmaya başladı. Küresel öl­çekte güçlü üretim beklentisine rağmen, protein içeriği yüksek buğday türlerinin ekildiği bölge­lerde hava koşulları iyi gitmiyor. Bu yıl piyasada buğday var ancak istenen kaliteyi bulmak kolay ol­mayacak. Bu nedenle Şikago’da yumuşak ve sert buğday makası açılmaya başladı. Benzer şekil­de vadeli işlem kontratlarında da yumuşak ve sert buğday pozis­yonları farklı yönlerde açılıyor ya da taşınıyor. Yılın ikinci yarısın­da Hürmüz tartışması yerini şid­detli bir El-Niño tartışmasına bı­rakabilir.

Güçlü bir El-Niño ihtima­li artık yalnızca çiftçilerin ya da enerji trader’larının değil, si­gorta şirketlerinin de temel risk başlıklarından biri haline geldi. Çünkü hava olaylarının şiddeti arttıkça geçmiş veri setleri gele­ceği açıklamakta zorlanıyor. Si­gorta şirketleri bir tarafta “süper El-Niño” riskini fiyatlamak, di­ğer tarafta ise müşteriyi kaçıra­cak kadar yüksek prim yazma­mak arasında sıkışıyor. Üstelik küresel ısınma nedeniyle okya­nus sıcaklıklarının tarihi norm­lardan sapması klasik El-Niño ölçüm yöntemlerini de tartışmalı hale getiriyor.

Küresel ısınma ne­deniyle sapmayı endeksleyecek bir çıpa bulmak zor. Klasik en­deksler El-Niño sinyalini oldu­ğundan güçlü, La-Niña sinyalini ise olduğundan zayıf gösterebi­liyor. Nitekim 2023-24 El-Niño sürecinde eski statik modellerin ima ettiği kadar kuvvetli bir at­mosfer tepkisi görülmedi. Avust­ralya, Yeni Zelanda ve ABD gibi ülkelerde meteoroloji kurumla­rının yeni endeks metodolojile­rine yönelmesi tam da bu neden­le önemli. Çünkü tarım sigorta­sından enerji altyapısına kadar pek çok alanda artık risk yalnız­ca hava olayının kendisi değil; o hava olayını hangi modelin nasıl ölçtüğü.

Sonuç: Fiyat keşfinin altındaki zemin

Bizim için çıkarım net. Finan­sal okuryazarlık yıllarca alım sa­tım tuşlarına hâkimiyet diye an­latıldı. Bugünün dünyasında zi­rai (tarımsal) okuryazarlık daha stratejik bir eşik. Kim ne ekiyor, nasıl ölçüyor, hangi tahmin mo­deliyle fiyatlama yapıyor, han­gi sensörden gelen veriye göre kontrat kapatıyor? Bu sorular ya­tırımcıyı, sanayiciyi, çiftçiyi, bü­rokratı, ticaret erbabını ve politi­ka yapıcıyı ilgilendiriyor.

Türkiye açısından asıl ders de burada. Enflasyon tartışmaları enerji, kur ve ücret üzerinden yü­rütülüyor; fakat gıda zincirinin veri katmanı yeterince tartışıl­mıyor. Uydu görüntüsü, saha an­keti, lisanslı meteoroloji, depola­ma verisi, hal ve liman akışı, ürün sigortası ile vadeli piyasa derinli­ği aynı ulusal dosyada buluşmalı. Çünkü gıda fiyatı, merkez banka­sı raporunun son sayfasına sıkı­şan bir kalem değil; üretim, gü­venlik ve sosyal denge dosyasının ilk sayfası.

ABD’de tarım piyasası sadece fiyatlanmaz, korunur. Finansal piyasa refleksi “alalım mı, sata­lım mı?” diye sorar. Asıl eşik daha sade, daha sert: önce doğru eke­lim, doğru ölçelim, sonra biçelim.