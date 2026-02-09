Tarım ürünlerinde, “düşük arz” kadar “yüksek arz” da korku nedeniyse…

Mısır üretimindeki 4 yıllık gerilemeye, 4 yıldır yapılan uyarılara, uyarıların dikkate alınmamasına ve sonucunda ger­çekleşen “mısır ithalatındaki rekor artışa” değinmiştim…

★★★

Tersi durum…

Yani, fazla üretmek marifet mi?

O da tehlikeli…

★★★

Üreticimiz/üreten çok kıymetli…

Onları koruyabilmek için, arz miktarını, “keyfi üretim” belirlememeli…

Planlama ve yönlendirme gerekli…

★★★

Örneğin, bugünden başlayan korku­nun nedeni:

Yağışların bol olması, bu nedenle arzın, hububat/bakliyat/kavun-karpuz-doma­tes gibi (görece kolay üretilebilen, düşük katma değerli) ürünlerde ciddi şekilde ar­tacağı beklentisi…

“Üreteceğiz ama para kazanabilir mi­yiz? Hatta zarar eder miyiz?” endişesi…

★★★

Planlama eksiği, birçok üründe arz eksi­ğine neden olurken, bazı ürünlerde arz/ka­pasite fazlası getiriyor…

Sonucunda:

Verimsizlik ve “düşük teknolojili/katma değerli yatırımlar” artıyor;

Tasarruf azalıyor, “yüksek katma değer yaratabilecek” yatırımlar gecikiyor…

★★★

Özellikle tarım/gıda ürünlerinde:

5 yıllık ithalat rakamlarına bakıldı­ğında, eksiklerimiz somut olarak görü­lebiliyor…

Bu eksiklikleri giderebilmenin yolla­rından en önemlisinin “planlı üretim” olduğu da 7’den 70’e biliniyor…

VELHASIL

Yağlık bitki eksiğimizi de, hayvansal ürün eksiğimizi de “ithalat rakamları” bel­geliyor…

Katma değeri “küçük adımlarla” kat kat artırılabilecek bu ürünlere yönlenen/yön­lendirilen çiftçi, kendine de, tüketiciye de, ülke ekonomisine de kazandırırken, bin­lerce gencin bu alanlara yönelmesine de vesile olacaktır…

★★★

Yani, bu alanlara sunulacak destek:

Atıl bıraktığımız potansiyelin ekono­miye kazandırılmasına yönelik kapılar açacaktır…

Korkulardan/endişelerden, yani ve­rimsizlikten uzaklaştıracaktır…

Üretimin maliyetlerini azaltıp, halkın refahını artıracak kamu yatırımları için de “finansman kaynağı” oluşturacaktır…

Açıkları kapatacaktır…

Tersi durumda, “az çaba isteyen ürün­lerde dahi” dışa bağımlılık artacaktır…