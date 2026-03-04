Tarım ve sanayide “Ben verimsizmişim” dedirtecek projelere ihtiyaç…
Çabalayarak yapmayınca;
Hayat “okul” oluyor ve daha büyük bedeller ödeterek “zorla” yaptırıyor…
★★★
Örneğin ekosistem…
Rasyonel/bilimsel kurgulamayınca; kolaycılığı tercih edince; pazar ve tüketen olmaktan ileri gidemiyorsun… Borçlanan olmaktan kurtulamıyorsun…
★★★
Örneğin tarım…
Kolaycılığa kaçıp, verimsiz yöntemleri tercih ettiğimiz için, tarımsal ürünlerin neredeyse tamamında:
3 birim üretilebilecek alanda, 2 birim; hatta 1 birim üretiyoruz…
Ve sonucuna (karsızlık, pahalılık, arz eksiği, toprak/su kaybı vb…) katlanıyoruz…
★★★
Ve bu verimsizliği, kamu harcamalarından çalışma hayatına, siyasetten eğitime “kalkınmayı” etkileyen her alanda yaşıyoruz…
★★★
Eğitim sistemi ve gerileyen kültürel sistem sayesinde kazanılan “verimsizlik hastalığı”na neler iyi gelir?
★★★
Kamu veya özel, farketmez:
Ekosisteme “maliyet avantajı” sağlayacak (yük taşımacılığı için zenginleştirilmiş demiryolu ağı. Dijital dönüşüm için düşük maliyetli altyapı sunucusu (vb) gibi) projelere ihtiyacımız var…
★★★
Kamu veya özel farketmez:
Alanında dünyaya yön veren; başarı hikayesiyle, gençlere model/örnek olacak geliştirmelere/üretimlere ihtiyaç var…
★★★
“Ben verimsizim” diye itiraf ettirecek, “Verimli olunca krizlerden etkilenilmiyormuş” dedirtecek, örnek projelere de ihtiyaç var…
VELHASIL
Eğitimden sosyo/kültürel alışkanlıklara. sanayiden tarıma tüm alanlarda dönüşüme ihtiyaç duyuyoruz…
Başarabilir miyiz? Çabaladığımızda başarabiliyoruz…
★★★
Örneğin Türk Telekom…
Teknoloji ekosistemini geliştirerek. üreticiye maliyet ve hız avantajı sağlama hedefi ile çabasını artırmış, Ar Ge çalışmalarını hızlandırmıştı…
Barselona GSM Fuarı’nda görücüye çıkardığı projeleri ve yabancı ilgisi, çabalayınca yapabildiğimizin kanıtı…
★★★
Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in, “Üreticilerimizin maliyetlerini düşürecek, verimlilik lerini ve ürün kalitelerini artıracak, onlara hız ve rekabet avantajı sağlayacak teknolojik altyapıyı düşük maliyetle sağlamak için çabamızı artırdık.
Teknolojik dönüşümdeki yüksek maliyeti, geliştirdiğimiz ürünlerle düşürmeye ve bu ürünlerin kullanımını Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kurumlarla işbirliği yaparak yaygınlaştırmaya çalışacağız. “ cümlesi de;
★★★
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu’nun, “Enflasyon başta olmak üzere sorunlarla mücadele için her alanda verimli olmamız ge rekiyor…
TürkTelekom gibi kurumlarımızın, verimli bir ekosistem için sorumluluk alması ve çabası bu nedenle önemli…”. cümlesi de öncelik vermemiz gereken alanı işaretliyor…
