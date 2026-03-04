Tarım ve sanayide “Ben verimsizmişim” dedirtecek projelere ihtiyaç…

Çabalayarak yapma­yınca;

Hayat “okul” oluyor ve daha büyük bedeller ödeterek “zorla” yaptı­rıyor…

★★★

Örneğin ekosistem…

Rasyonel/bilimsel kurgulamayınca; kolay­cılığı tercih edince; pa­zar ve tüketen olmaktan ileri gi­demiyorsun… Borçlanan olmak­tan kurtulamıyorsun…

★★★

Örneğin tarım…

Kolaycılığa kaçıp, verimsiz yöntemleri tercih ettiğimiz için, tarımsal ürünlerin nere­deyse tamamında:

3 birim üretilebilecek alan­da, 2 birim; hatta 1 birim üre­tiyoruz…

Ve sonucuna (karsızlık, paha­lılık, arz eksiği, toprak/su kaybı vb…) katlanıyoruz…

★★★

Ve bu verimsizliği, kamu harcamalarından çalışma ha­yatına, siyasetten eğitime “kalkınmayı” etkileyen her alanda yaşıyoruz…

★★★

Eğitim sistemi ve gerileyen kültürel sistem sayesinde kaza­nılan “verimsizlik hastalığı”na neler iyi gelir?

★★★

Kamu veya özel, farketmez:

Ekosisteme “maliyet avantajı” sağlayacak (yük taşımacılığı için zenginleştirilmiş demiryolu ağı. Dijital dönüşüm için düşük ma­liyetli altyapı sunucusu (vb) gi­bi) projelere ihtiyacımız var…

★★★

Kamu veya özel farketmez:

Alanında dünyaya yön veren; başarı hikayesiyle, gençlere mo­del/örnek olacak geliştirmele­re/üretimlere ihtiyaç var…

★★★

“Ben verimsizim” diye itiraf ettirecek, “Verimli olunca kriz­lerden etkilenilmiyormuş” de­dirtecek, örnek projelere de ih­tiyaç var…

VELHASIL

Eğitimden sosyo/kültürel alışkanlıklara. sanayiden tarıma tüm alanlarda dönüşüme ihtiyaç duyuyoruz…

Başarabilir miyiz? Çabaladığımızda başarabiliyoruz…

★★★

Örneğin Türk Telekom…

Teknoloji ekosistemini geliştirerek. üreticiye maliyet ve hız avantajı sağlama hedefi ile çabasını artırmış, Ar Ge çalışmalarını hızlandırmıştı…

Barselona GSM Fuarı’nda görücüye çıkardığı projeleri ve yabancı ilgisi, çabalayınca yapabildiğimizin kanıtı…

★★★

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in, “Üreticilerimizin maliyetlerini düşürecek, verimlilik lerini ve ürün kalitelerini artıracak, onlara hız ve rekabet avantajı sağlayacak teknolojik altyapıyı düşük maliyetle sağlamak için çabamızı artırdık.

Teknolojik dönüşümdeki yüksek maliyeti, geliştirdiğimiz ürünlerle düşürmeye ve bu ürünlerin kullanımını Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kurumlarla işbirliği yaparak yaygınlaştırmaya çalışacağız. “ cümlesi de;

★★★

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu’nun, “Enflasyon başta olmak üzere sorunlarla mücadele için her alanda verimli olmamız ge rekiyor…

TürkTelekom gibi kurumlarımızın, verimli bir ekosistem için sorumluluk alması ve çabası bu nedenle önemli…”. cümlesi de öncelik vermemiz gereken alanı işaretliyor…