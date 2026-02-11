Tarım Yatırım Ajansı mı kuruluyor?
Tarım Orman Bakanlığı Tarım Yatırım Ajansı kurulması üzerinde çalışıyor söylentileri. Böyle bir ihtiyaç var mı, tarım yatırımlarında sorun mu var sorularını ve Türk tarımının yatırım tarafını düşünmeyi zorunlu kıldı.
Ziraat Bankası, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bünyesinde 12 yıl önce kurulan "Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi" TARYAT, TKDK, Kalkınma Ajansları, uluslararası fonlar ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi gibi kurumlar tarımsal yatırımlara yönelik önemli kaynak ve yönlendirmeler sunuyor. Buna rağmen ortaya çıkan tablo, güçlü ve entegre bir yatırım ekosisteminden çok, birbiriyle yeterince konuşamayan münferit desteklere dönüşüyor.
“Yatırım Ajansı Türkiye için doğru değil”
Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası çerçevesinde IPARD destekleriyle birlikte hibe mekanizmaları güçlenirken, LEADER yaklaşımı ve Ulusal Kırsal Ağ gibi yapılar yerel aktörleri sürece dâhil etmeyi hedefledi. Bugün gelinen noktada Türkiye’nin tarımdaki temel meselesi destek yokluğu değil, yatırım mimarisindeki sorunlar. Tüm bunlara rağmen uzmanlara göre “tarım yatırım ajansı Türkiye için doğru değil. IPARD fonları önümüzdeki dönemden sonra bitebilir. Bu durumda Türkiye’nin kırsal kalkınma destekleri, tarımsal yatırımlar nasıl finanse edilecek. Yeni bir Tarım Yatırım Ajansı sorunları çözmek yerine yeni bürokratik engeller doğurur.”
TKDK ve Ziraat Bankası destekli tarım yatırımları daha başarılı
TKDK ve Ziraat Bankası eliyle verilen hibelerin verimi de başarısı da oldukça yüksek olsa da destekler, ortak bir ulusal yatırım haritasına dönüşemiyor. Bölgesel planlarla uyumlu olmayan standart destekler bazı yerlerde arz fazlasına, bazı yerlerde eksik kalan değer zincirlerine yol açıyor. Kamu kaynakları ölçeklenebilir dönüşüm yerine parçalı projelere dağılıyor.
Kamu altyapı yapmalı özel sektör küresel pazarı hedeflemeli
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin vurguladığı gibi, “Türkiye’nin tarımsal potansiyeli güçlü.” 2026–2028 Yatırım Programı’nda sulama, hayvancılık, su ürünleri ve bitkisel üretim öncelikli alanlar olarak tanımlanıyor. Tüm bunlar kamunun yapacağı alt yapı yatırımlarıyla ivme kazanacak alanlar. Yatırım ajansları daha çok pazara yönelik ürün ve hizmetlerin üretileceği güçlü dünya markalarını yaratmayı finanse etmeli.
Hektaş, Yüksel Tohumculuk Türkiye’nin küresel tarım ticaretinde güçlü aktör olabilme ihtimali çok yüksek şirketleri. Küresel anlamda güçlü tarım şirketleri ihracatı artırırken, her biri Türk tarım markasına katkı sunuyor. Destekler, küçük çiftçilerin ürettiklerini dünya pazarlarıyla buluşturacak küresel güçlü tarım şirketleriyle birlikte kurgulanmalı.
Hayrettin Uçak’ın Kanada’da kurduğu şirket ülkedeki bakliyat pazarının yüzde 50’sinden fazlasına hâkim. Yıllardır fındık üzerinden küresel tartışmalar yaşanmasına rağmen, Ferrero benzeri güçlü bir dünya markasını yaratacak finansal ve kurumsal kapasiteyi ortaya koymakta zorlanıyoruz. İhracatta güçlü olsa da Türkiye’nin gıda şirketlerinin küresel anlamda Türk tarım markasına etkileri çok düşük. Bu bakımdan Tarım Yatırım Ajansı, Türkiye’nin sahip olduğu tarımsal imkân ve kaynakları yalnızca iç pazar için değil, küresel rekabeti de gözeterek planlamalı. Etkisi çok düşük klasik kadın, genç, kooperatif projeleri güçlü tarım şirketleriyle entegre edilmeli. Genç yatırımları özellikle çalışılmalı.
“Yatırımcının iştahını açmak lazım”
Küresel gıda ve tarım trendleri hızla değişiyor, tüketim alışkanlıkları dönüşüyor, bitki bazlı ürünler, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve fonksiyonel gıdalar küresel pazarlarda belirleyici hale geliyor. Uzak Doğu etkisi artık yalnızca Asya’yla sınırlı değil, Avrupa ve Amerika pazarlarını da şekillendiriyor. Agrifin kurucusu İbrahim Oğuz’a göre, “devlet yatırımların önündeki engelleri kaldırmalı, yatırımcı uygun koşulların kokusunu alır ve yatırım yapar. Türk tarım yatırım ekosistemi öncelikle neden Çinli, ABD’li yatırımcıların Türkiye’ye gelmediğine bakmalı” diyor ve ekliyor. “Yatırım Ajansı Arap fonları için bir araç olmamalı.”
Tarıma mentörlük
İhracatta güçlü şirketlerin de dâhil olduğu bir mentörlük yapısı kurgulanarak, küresel pazarlar için stratejik danışmanlıkla küçük şirketlerin ihracat süreçleri desteklenmeli, sinerji yaratılmalı.
TKDK Tarım Yatırım Ajansı olabilir
Anadolu’nun yatırım haritasını bilen TKDK, AB fonlarını yönetme deneyimine sahip proje değerlendirme kapasitesi güçlü bir kurum. TKDK’nın yetkisi genişletilerek, farklı fonlar tek çatı altında toplanarak, Türkiye Tarım Yatırım Ajansı’na dönüştürülebilir. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve kurulması önerilen İhracat Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm içinde çalışabilir.
Velhasıl, Tarım Yatırım Ajansı, dağınık destekleri tek çatı altında stratejik biçimde koordine eden, canlı yatırım haritaları üreten, üretimden pazarlamaya tüm değer zincirini birlikte planlayan bir yapı olmalı. Hibeye dayalı anlayışı aşarak karma finansman modelleriyle yatırımı teşvik etmeli, yatırım danışmanlığı ve fizibilite süreçlerini kurumsallaştırmalı. Yeni bir bürokrasi alanı değil dağınık kaynakları ortak hedefe yönelten bir akıl mimarisi olarak Türk tarımını küresel tarım ticaretine entegre edecek, güçlü tarım şirketleri yaratacak bir yapı kurgulanmalı.
