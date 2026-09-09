Tarıma destek tamam; sıra “verimsizlik hastalığımızın” tedavisinde mi?

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Yaklaşık 1.5 ay önce, bu köşede, “Tarımsal üretim ‘desteksiz’ imkansız; artık, ihracatı da…” diye dikkat çekmiştik…

“Tarım ve hayvancılığı “meslek” edinenlerin işi çok zorlaştı…” demiştik…

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Eklemiştik:

Sadece Türkiye’de değil, dünyanın herhangi bir ülkesinde tarımsal ürün (hayvan, hayvan­sal ürünler, sebze, meyve, hububat…) üretici­siysen:

Fazla yağış da sorun; eksik yağış da;

Aşırı sıcak da sıkıntı; yağışlı yazlar da;

Aşırı güneş de zararlı; az güneşli günler de;

Soğuk/don da sorun; kışın ılıman geçmesi de;

Çok üretmek de (bazen ve/veya üretimi ko­lay ürünler…) sorun; az üretmek de;

Savaşlar da sorun; savaşta olmayan, savaş­tan yeni çıkan ülkelerle rekabet de;

Borçlanmak da sorun; borçlanmamak da…

Vb…”

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Örnek olarak AB ülkelerini vermiş, bütçe­sinin üçte bire yakınını tarım, hayvancılık ve çevreye ayırdığının altını çizmiştik…

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Yüksek maliyetler ve destek/sübvansiyonlar (rakip ülkelere göre) ve eğitim/yönlendirme/ verimlilik eksiği nedeniyle, çiftçilerimizin ya­nında ‘ihracatçı tarımsal sanayinin’ de zorlan­dığını dile getirmiştik…

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Dün, müjdeli bir sürpriz yaşandı:

Bazı ürünlerde yüzde 100’e yakın artışların da olduğu, “Yeni tarımsal destekler” açıklandı…

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Örneğin mercimek ve nohut üreten üretici temel ve planlı üretim desteği olarak 2026 için dekara 734 lira destek alırken, 2027’de dekara bin 326 lira destek alacak.

Örneğin:

Buğday, arpa ve mısırda, temel destek ve planlı üretim desteği toplamı 2026 için 806 li­rayken, 954 lira olarak güncellendi; 2027 için de bin 149 liraya yükseltildi.

Örneğin:

Büyükbaş hayvancılıkta hayvan başına bu­zağı temel desteği bin 400 liradan, 2 bin liraya çıkarıldı…

VELHASIL

Gebe hayvanlardan yavru kaybına, arıcılık­tan su ürünlerine, patatesten nohuta, etten süte, ipek böceğinden tiftiğe “bitkisel ve hay­vansal üretimin her alanında” destek tutarları, ciddi oranlarda artırıldı…

Artan girdi maliyetleri “nihayet” dikkate alındı…

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Sırada ne var?

Eğitimsizlik/plansızlık/yönlendirme ek­siğinin getirisi olan “verimsizlik” de dikkate alınmalı;

Ve bazı ürünlerde yüzde 50’ye varan, bazı ürünlerde yüzde 50’yi de aşan oranlarda ürün kaybının nedeni olan “verimsizlik hastalığı­mız”, kronikleşmeden, tedavi edilmeli…