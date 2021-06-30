Tarıma teknoloji girince

Prof. Dr. Yaşar Akça, ceviz üretiminde drone’lu teknoloji kullanılmasını öğütlüyor, bu tarımın geneli için bir davetiye oluşturuyor. Dijital ve teknolojik üretimi yaygınlaştırarak, 5 yılda 65 bin tonluk ceviz ithalatını 10 bin tona indirilebileceğimize inanıyor.

1990 yılında Tokat-Turhal’da Şeker Fabrikası‘nın tarihi salonunda gerçekleştirdiğimiz bir DÜNYA Anadolu Sohbeti’nde, Prof. Dr. Yaşar Akça “kapama ceviz bahçeleri”ni anlatmış, bizleri heyecanlandırmıştı. Daha sonra onunla, Hâkkari‘de yine ‘’ceviz’’ konusunda buluştuk. Yollarımız hiç ayrılmadı... 31 yıl sonra ‘’Akçanut’’ adını verdiği örnek bir ceviz bahçesini KOSGEB desteğiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknopark’ında kurduğunu bildirerek beni yeniden heyecanlandırdı.

Prof. Akça, ‘’Akçanut’un gereken büyük verilerin toplanması sonucu yapay zeka desteği ile karar verme sistemleri” oluşturduğunu söylüyor. Ceviz bahçelerinde drone teknolojisiyle yapay tozlanma yaptığını, bununla ülke ceviz üretiminde yapay tozlanma için ağaç dalına asılan polen torbacıklarının yağmurla kayba uğramasını önlediklerini vurguluyor. Dr. Akça, drone teknolojisiyle hastalık ve zararlılarla mücadele yapıldığını ve sulama zamanlamasının ‘’yerinde‘’ gerçekleştiğini anlatıyor. Bununla klasik ceviz yetiştiriciliğinin 5 yıl önüne geçiliyor. 110 dekarlık alanda 38 ton ceviz elde edilmesi bu teknolojinin sonucu oluyor. Kendi kurduğu örnek çiftlikle birlikte 5 çiftlikte 3.200 hektar alanda rehberlik yapan Dr. Akça, bunun Türkiye toplam ceviz üretiminin %1’ine eşdeğer olduğunu belirtiyor. Onun Türkiye’de yankı yapacak bir mesajı var:

“Dijital ve teknolojik üretimi yaygınlaştırarak, 5 yılda 65 bin tonluk ceviz ithalatını 10 bin tona indirilebiliriz.”

Geçen hafta Dr. Müh. Hasan Ünal’ın tarımın kurtuluşunun teknolojik tarımdan geçtiği görüşlerini aktarmıştım. Prof. Yaşar Akça’nın ceviz üretiminde drone kullanarak yaptığı teknolojik uygulama bunun önemli bir örneğini oluşturuyor. Değer bulamayan tarımsal üretimden kurtulmak için teknolojik uygulamalara ihtiyacımız olduğunu ceviz örneğinde bir kez daha gördüm. ‘’Kendi kendine yeterli bir tarım ülkesi’’ olmak için tarım üretiminde teknolojinin yer alması gerektiğine inanıyorum.

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