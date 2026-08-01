Tarımda fiyat baskısı toprak erozyonu ve yeni jeopolitik denge
Küresel koridorlardan yükselen sesler bize dünya tarımının yapısal bir deprem yaşadığını açıkça gösteriyor. Art arda alarm zilleri çalarken; meselenin artık sadece tarladaki mahsulü kaldırmak olmadığı, asıl meselenin geleceğin küresel güvenliğini kurmak olduğunun anlaşılması gerekiyor.
Bugün tarım ve gıda sektörü, insanlık tarihinin en kritik eşiklerinden birinden geçiyor. Masamıza gelen son küresel veriler ve uluslararası raporlar; bu şekilde giden bir tarım sisteminin artık sürdürülemez olduğunu çok net gösteriyor. Dünya basını ve araştırma ağları, art arda alarm zilleri çalarken; meselenin artık sadece tarladaki mahsulü kaldırmak olmadığı asıl meselenin geleceğin küresel güvenliğini kurmak olduğunun anlaşılması gerekiyor.
Ege'nin dağ yollarından geçtiğimiz, zeytinliklerin, bağların ve ovaların sesine kulak verdiğimiz her gün, bu küresel dalgalanmaların yereldeki yakıcı etkilerini bizzat hissediyoruz. Bu kapsamda da son günlerde Avrupa’da beliren birkaç kritik küresel gelişmeyi sizlere paylaşmak istedim.
AB’nin acil destek paketi ve bölgeler arası kırılma
Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve enerji piyasasındaki dalgalanmalar, tarımın en temel girdisi olan gübre ve enerji maliyetlerini yeniden tırmandırdı. Doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmalar doğrudan azotlu gübre üretimini vurdu. Avrupa Birliği, çiftçilerin bu devasa maliyet baskısı altında ezilmesini önlemek amacıyla 500 milyon Euro’yu aşan acil likidite ve destek paketlerini tartışmaya açtı.
Ancak Doğu Avrupa'dan gelen seslere göre; Brüksel'in sunduğu fonlar adaletsiz dağılıyor. Almanya ve Fransa gibi dev üreticiler sübvansiyonlardan aslan payını alırken, Polonya, Romanya veya Baltık ülkelerindeki küçük üretici bu krizin altında ezilmeye devam ediyor. Bir konuyu merak ediyorum; girdi maliyetlerinin kontrolsüz şekilde tırmandığı günümüz dünyasında, küçük aile işletmeleri bu yolculuğu daha ne kadar sürdürebilir? Sahada her kalemde artan gübre, mazot ve işçilik yükü, üreticinin tarlaya küsmesine neden olurken, küresel ölçekteki bu adaletsiz fon dağılımı gıda tedarik zincirindeki kırılganlığı derinleştiriyor.
Küresel toprak bozulumunun maliyeti ağırlaşıyor
"Nature Food" dergisinde yayımlanan bir araştırma, on yıllardır süren yanlış arazi kullanımının ve yoğun kimyasal kullanımının küresel gıda güvenliğini nasıl kemirdiğini gözler önüne serdi. Toprak bozulmasındaki her yüzde 10'luk artış, küresel ölçekte yılda yaklaşık 20 milyon ton mahsul kaybına ve milyarlarca dolarlık ekonomik zarara yol açıyor. Bu rakam, yaklaşık 52 trilyon kaloriye, yani milyonlarca insanın tabağından eksilen ekmeğe denk geliyor.
Toprağa acımasız davranmanın faturasını artık sadece gelecek nesiller değil, bugünün sofraları ödüyor. Ege ovalarında yıllarca yanlış sulama ve aşırı gübreleme nedeniyle tuzlanan, organik maddesini kaybeden topraklar artık eski bereketini sunmuyor. Bilimsel veriler açık: Sürdürülebilir toprak yönetimine, organik maddeyi artırıcı regeneratif tarım uygulamalarına geçilmezse, yarının tarımı sadece bir hayal olacak.
Küresel açlıkta bölgesel uçurum derinleşiyor
Birleşmiş Milletler uzmanlık ajanslarının yayımladığı 2026 raporları, küresel açlıkla mücadelede asimetrik bir tablonun derinleştiğini gösteriyor. Asya ve Latin Amerika’da kısmi iyileşmeler ve teknolojik tarım hamleleri görülürken, yalnızca Afrika’da kronik açlıkla boğuşan insan sayısının 309 milyona dayanması, küresel gıda tedarik ve adalet mekanizmalarının iflas ettiğinin resmidir.
İklim şokları, iç savaşlar ve lojistik kopuşlar, gıdayı bir silah ya da pazarlık unsuruna dönüştürürken, insanlık vicdanının bu tablo karşısında sessiz kalmaması gerekir. Dünyanın bir yanında gıda israfı tavan yapmışken, diğer yanında milyonların bir lokma ekmeğe muhtaç olması, küresel tarım politikasının en büyük etik ve yapısal krizidir. Gıda güvenliği artık sadece ulusal bir mesele değil, küresel barışın da temel teminatıdır.
EL NİÑO tehdidi ve gübre fiyatlarındaki artış
Dünya Bankası ve AMIS verilerine göre gübre fiyatlarında görülen yüzde 35'lik artışın üzerine, El Niño dalgası biniyor. Okyanus sıcaklıklarındaki bu anomaliler, Asya'dan Amerika'ya kadar muson rejimlerini ve yağış dengelerini altüst ediyor. Özellikle pirinç, mısır ve temel tahıl üretiminde yüzde 20 ile yüzde 50 arasında kayıplara yol açma riski taşıyan bu iklim krizi, önümüzdeki dönemin en büyük enflasyonist tetikçisi olacak gibi duruyor.
Arz güvenliğinin tehdit altında olduğu bu dönemde, kuraklıkla ve iklim krizine dirençli yerel tohumlarla mücadele etmek bence doğru bir yaklaşım. Su ayak izi yüksek ürünler yerine, Akdeniz kuşağında kuraklığa dayanıklı zeytin, kekik, yulaf ve ata tohumu buğday gibi stratejik ürünlere yönelmek zorundayız.
Ukrayna tarımı AB standartlarına isyan ediyor
Ukrayna Tarım Konseyi’nin, Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde pestisit kullanımı ve katı çevre standartlarının kısa vadede zorunlu kılınmasına karşı başlattığı "uzun geçiş süresi" mücadelesi, küresel ticaretin kurallarının yeniden yazıldığı bir döneme işaret ediyor. Ukrayna, dünya tahıl koridorunun en önemli aktörlerinden biri olarak, Brüksel'in katı yeşil mutabakat kurallarının mevcut savaş ve ekonomik yıkım ortamında kendilerini tamamen bitireceğini savunuyor.
Çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri ile üreticinin hayatta kalma mücadelesi arasındaki bu gerilim, AB’nin Ortak Tarım Politikası (CAP) bütçesini ve genişleme stratejilerini derinden sarsıyor. Çevre koordine edilmeli ancak üretici de boğulmamalıdır; ardaki bu hassas dengenin nasıl kurulacağı, önümüzdeki yıllarda küresel gıda fiyatlarının yönünü belirleyecektir.
Orman yangınları, tarım ve gıda güvenliği için bir uyarı
Fransa'nın Bordeaux çevresinde on binlerce hektarlık alanı küle çeviren, İspanya'nın Madrid, Valencia ve Castilla bölgelerine kadar yayılan, küçük bir ülke olan Portekiz’in uykularını kaçıran, İtalya’da özellikle Sicilya, Sardinya, Calabria, Campania, Puglia ve Molise bölgeleri başta olmak üzere pek çok bölgeye yayılan ve Yunanistan'ın farklı bölgelerinde etkisini artıran yangınlar artık yalnızca ormanları değil, Avrupa'nın tarımsal üretim altyapısını da tehdit ediyor.
Temmuz ayı sonu itibarıyla yüz binlerce kişi tahliye edilirken, bağlar, zeytinlikler, meyve bahçeleri, mera alanları ve tarımsal işletmeler de yangınlardan doğrudan etkilendi. Özellikle Fransa, İspanya ve İtalya’da yaşanan yangınlar nedeniyle yüz binlerce hektarlık alan zarar gördü.
Uzmanlar, bu yangınların yalnızca ağaç kaybı anlamına gelmediğini; toprağın organik maddesini yok ederek uzun yıllar sürecek verim kayıplarına, biyolojik çeşitliliğin azalmasına, su havzalarının zarar görmesine ve kırsal ekonomilerin zayıflamasına yol açacağını vurguluyor. Aynı dönemde Avrupa'nın tarihindeki en sıcak haziran aylarından biri yaşanırken, sıcak hava dalgaları ve kuraklık tahıl üretiminde milyonlarca tonluk kayba ve milyarlarca avroluk ekonomik zarara neden oldu. Bu tablo, iklim krizinin artık geleceğin değil bugünün ekonomik gerçeği olduğunu açık biçimde ortaya koyuyor.
Artık gelişmelere kulak tıkama lüksümüz yok
Küresel koridorlardan yükselen yukarıdaki bu başlıklar bize dünya tarımının yapısal bir deprem yaşadığını açıkça gösteriyor.
Bizler sahadayken; Ege'nin dağ yollarında zeytin üreticisiyle, Gediz ovasında su arayan çiftçiyle dertleşirken bu küresel dalgalanmaların yereldeki yansımalarını bizzat görüyoruz. Dünya iklim direnci, gıda güvenliği ve maliyet baskısı diye bağırırken, bizim de tarım politikalarımızı günü kurtaran reflekslerden çıkarıp, bilimin, kooperatifçiliğin ve akılcı su-toprak yönetiminin ışığında yeniden tasarlamak zorundayız.
Toprak affetmez; ama akıllı ve vizyoner hamlelerle kucaklandığında bu krizi bir dönüşüm fırsatına çevirmek hala bizim elimizde. Kalemimiz de, sesimiz de bu dönüşümün daima savunucusu olmaya devam edecek!
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