Tarımda markalaşmanın adresi Mersin Agropark

Günümüzde tarımın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de stratejik sektörler arasında yer aldığı hepimizin bildiği bir gerçek. Pandemi sürecinde küresel gıda tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle tüm dünyada gıda üretimini korumaya ve artırmaya yönelik özel politikalar oluşturulurken Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi ile birlikte bu süreç daha da hızlandı.

Tüm bu süreçler tarımsal üretimin ve araştırma geliştirmenin önemini ortaya koyarken gözlerin bir kez daha bu alanda faaliyet gösterecek ve göstermekte olan yapılara çevrilmesini sağladı. Bunlardan biri de bölgemizde kurulan Mersin Agropark Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi. Mersin Agropark, sadece Çukurova’nın değil, Türkiye’nin tarımsal üretimini geliştirmek amacıyla toplamda 800 dönüm arazi üzerinde kurulan bir bölge. Verimli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi sağlanıp Türkiye’nin tarım ve gıda sektörlerinin dışa bağımlılığının azaltılmasında önemli rol oynayacak. Mersin Agropark’ta araştırmacılar ve özel sektör temsilcileri mevcut ürünlerin kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü yeni teknolojilerin bulunması, yeni ürünlerin üretilmesi amacı doğrultusunda faaliyet gösterecek. Yeni tohum çeşitlerinden sera konstrüksiyonlarına, nanoteknolojilerden tarımsal makinelere, organik bitki besleme ürünlerinden alternatif tarım ürünlerine kadar birçok alanda Ar-Ge çalışmaları yürütme imkanı bulacak.

Mersin Agropark’a inovatif fikri olan firmalar projeleriyle başvurabilecek ve bilim kurulunun onayından geçen projelere arazi tahsis edilecek. Yurt genelindeki firmalardan tarım Ar-Ge’ye yönelik çok sayıda talep aldıklarını belirten Mersin Agropark Yönetim Kurulu Başkanı ve MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, Mersin Agropark’ta yer almanın avantajlarından şu şekilde bahsediyor: “Tüm tarım Ar-Ge firmalarının bir arada bulunmasıyla oluşacak sinerjiden girişimciler yararlanılabilecek, ayrıca vergisel avantajlar da olacak. Yurtdışından getirilecek makineler için Gümrük Vergisi ve KDV’den, yurtiçinden alınacak makineler için de KDV’den muaf olunacak. Personel için vergi muafiyeti elde edilecek ve yapılan teknolojik ürün ise kurumlar vergisinden muaf olup seri üretim yapılabilecek.”

Mersin Valiliği’nin destekleri ile hızla ilerleyen ve bina inşaatları biten Mersin Agropark’ın ortakları ise; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Bitki Islahçıları Birliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat AŞ, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Üniversitesi, Alata Bahçe Kültürleri Arş. Enstitüsü Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Teknokent, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Belediyesi İmar İnşaat AŞ, Erdemli Belediyesi İmar İnşaat AŞ, Erdemli Ticaret Odası ve Tarsus Üniversitesi’nden oluşuyor.

Tarımda markalaşıp burada yer alan firmaların ürünlerinin marka değeriyle birlikte pazarlanmasına yardımcı olmak hedefiyle yola çıkan Mersin Agropark, kentimizin oldukça önemli bir ihtiyacını gidermenin yanında sektörün gelişmesine ve ihracatına da önemli katkılar koyacak.

Toplam 70 firmanın kabul edileceği Mersin Agropark için henüz başvuru süreci başlamamış olmasına rağmen şimdiden 6 firma yer için müracaat etmiş durumda. Bölgede ilk etapta yaklaşık 550 kişiye istihdam sağlanması planlıyor. İlgilenen firmaların elini çabuk tutmasında fayda var.”