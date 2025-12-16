Tarımda örgütlü başarı: 2025’in en iyileri
“Tarımda Türkiye Yüzyılı” vizyonunun en önemli ayağı şüphesiz tarımsal örgütlenme. Tarımsal pazarlamada örgütlerin rolü Avrupa Birliği’nde yüzde 60 iken bu oran bizde sadece yüzde 10 düzeyinde. Küçük, parçalı, dağınık ve sermaye birikimi yetersiz olan tarım işletmelerinin rekabet gücü, ancak iyi bir örgüt içinde yer almalarıyla mümkün olabilir.
Tarımsal üretimin planlanması ve tarımsal örgütlenmenin güçlendirilmesi amacıyla yürürlüğe giren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi Yönetmeliği kapsamında, 2024 yılında 105, 2025 yılında ise 145 tarımsal örgüt, birinci derece başarılı örgüt olarak açıklandı.
Yönetmeliğe göre 60 ve üzeri puan alan örgütler, Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt olarak değerlendiriliyor. 2024’teki ilk uygulamada, ülkemizdeki yaklaşık 12 bin tarımsal örgütten sadece 249’u başvuru yapmış ve bunlardan 105’i birinci derece başarılı örgüt olarak belirlenmişti. İlk yılın uygulamasında, özellikle Damızlık Yetiştirici Birlikleri başta olmak üzere hayvancılık örgütleri ağırlıklı olarak yer almıştı.
Yönetmelikte yapılan güncelleme olumlu yansıdı
Bakanlık, ilk yıl tecrübesi sonunda yönetmelikte önemli güncellemeler yaptı ve sistemi daha uygulanabilir hale getirdi.
2025 yılında örgüt türlerine göre (kooperatif, üretici birliği ve ıslah amaçlı yetiştirici birliği) farklı değerlendirme kriterleri belirlendi ve böylece kooperatiflerin de birinci derece örgüt olabilmeleri için pozitif ayrımcılık yapılmış oldu.
2025’te başvuru adedi, toplam içinde hala çok yetersiz olmakla birlikte yüzde 30 artarak 324’e, başarılı örgüt sayısı ise yüzde 38 artarak 145’e yükseldi.
Başarılı örgütler arasında Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir ve Konya gibi birçok ilde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri ve çeşitli Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri yer almış bulunuyor. Kooperatiflerin dışında kalan örgütlerin daha çok kent merkezli ve yöneticilerinin daha eğitimli olması, yönetmelik kriterlerine göre onları daha üst sıralara taşıyordu. Ancak 2025 başvuruları için yapılan yönetmelik değişikliğiyle kooperatifler, üretici birlikleri ve ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri gibi örgüt türlerine göre kendi kategorilerinde seçim yapılmış olması başarı listesinde daha fazla kooperatifin yer almasını sağlamış görünüyor. Uygulama sayesinde birinci derece başarılı örgütler, tarımsal girdi temininden pazarlamaya kadar üyelerine önemli katkılar sunabiliyor; ortak makine kullanımı, depolama, işleme ve markalaşma işlemlerini kolaylaştırarak üye işletmelerin karlılığını artırabiliyorlar.
Başarının sırrı ödüllendirmede
Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB), bir yandan uygulamayı geliştirirken diğer yandan örgütlerin başarılı olmalarını özendirmek için desteklemeleri artırıyor. Bakan İbrahim Yumaklı, kurumsal yapılarını sağlamlaştıran kooperatiflere ek destekler verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtiyor.
Nitekim, IPARD II Programı kapsamında, tarımsal örgütlere yaklaşık 419 milyon lira hibe sağlanmış ve bu desteklerle 308 proje hayata geçirilmiş. Başarılı örgütler, tarımsal desteklerde ayrıcalıklar, düşük faizli tarımsal kredilerde özel indirimler ve TOB’un karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlama gibi birçok avantajlar elde ediyorlar.
Yetmez ama evet!
Tarımsal üretim planlamasının etkinliği, güçlü tarımsal örgütlenmeden geçiyor. 2024’e kıyasla 2025 yılında başvuru adedinde ve başarılı ilan edilen örgüt sayısındaki artış, uygulamanın önümüzdeki yıllarda daha da oturacağını ve gelecekte planlama, sözleşmeli üretim, gıda enflasyonu ve nihayetinde gıda güvencesi bağlamında daha güçlü adımlar atılmasına büyük katkı sağlayacağını gösteriyor. Örgütsüz, verimsiz, güçsüz ve dağınık bir yapıyla uzun yıllar heba edildi. Artık çok hızlı hareket etme zamanı. Atılan ilk adımlar küçük gibi görünse de iyi bir başlangıç olması bizi umutlandırıyor. Unutmayalım ki, Henry Ford’un dediği gibi, “Bir araya gelmek başlangıç, bir arada durabilmek ilerleme, birlikte çalışmak ise başarıdır.”
